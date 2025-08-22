Koniec lata to również doskonały moment na zwiedzenie wystaw i muzeów oraz skorzystanie z letniej aury przed nadejściem jesieni.

— W mieście dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Warto odwiedzić nowe lokacje, które pojawiły się w tym sezonie letnim. „Podwórko Misjonarzy” to jedno z miejsc, gdzie można przyjemnie spędzić czas z przyjaciółmi czy z rodziną. Miłośnikom ekstremalnej rozrywki Wilno oferuje spacer ścieżką Edge Walk po krawędzi talerza wieży telewizyjnej. Jest to nowa atrakcja, która cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców miasta i turystów. Ponadto na wieży czynny jest taras widokowy TV Tower 360°, z którego można podziwiać panoramę miasta. Amatorów aktywnego spędzania czasu zaprasza CityWave Vilnius. Można tu uprawiać surfing na specjalnie do tego przeznaczonej sztucznej fali. Na spacery idealnie pasuje Park Zakret (Vingis). Malownicze, spokojne alejki wzdłuż Wilenki oferuje położony w samym sercu miasta Ogród Bernardyński. Wiele szlaków spacerowych znajduje się wzdłuż Wilii — opowiada nam Vilma Daubarienė, kierowniczka oddziału turystyki w Agencji Rozwoju Biznesu i Turystyki „Go Vilnius”.

Nastrojowe miejsca z pięknym widokiem

W mieście powstało wiele nowych kawiarni.

— W sezonie letnim największą popularnością cieszą się klimatyczne miejsca na świeżym powietrzu. Piękne widoki Wilna można podziwiać z tarasów kawiarni „Astorija” czy „Neringa Rooftop Bar”. Na dachu Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego czynna jest kawiarnia „Rooftop Bar 3 Mūzos”. Panoramę miasta przy kawie można także oglądać z tarasu lokalu „Elektrinė”, otwartego na dachu Muzeum Energetyki i Techniki — rozmówczyni wymienia atrakcje miasta.

Środek transportu i atrakcja turystyczna

Regularne rejsy po Wilii wykonuje elektryczny statek pasażerski „Rytas”.

— Nowy wodny pojazd komunikacji miejskiej służy także jako atrakcja zarówno dla mieszkańców Wilna, jak i turystów — zauważa Vilma Daubarienė.

Statek posiada 32 miejsca siedzące — 28 w środku i 4 na pokładzie, wyposażony jest w darmowe Wi-Fi dla pasażerów. Informacje o rejsie są wyświetlane na tablicach informacyjnych, a bezpieczeństwo zapewnia monitoring wizyjny. Ponad 80 proc. pokładu statku pokrywa dach, na którym zainstalowano panele do produkcji energii elektrycznej. Jest ona używana do wspomagania napędu statku. Elektryczne pojazdy wodne są przystosowane do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnościami oraz posiadają miejsca na rowery.

Bilet jest zintegrowany

Na razie trasa obejmie pięć przystanków na odcinku Most Mendoga — Trójkąt biznesowy (Verslo trikampis) w dzielnicy Naujamiestis. Pasażerowie mogą kupić bilety w tradycyjny sposób — za pomocą kart JUDU/Vilniečio kortelė, aplikacji m.Ticket, samoobsługowo w JUDU lub zbliżeniowo na pokładzie statku. Cena standardowego 90-minutowego biletu elektronicznego wynosi 3 euro, a zakupionego na pokładzie — 4 euro. Obowiązują wszystkie zniżki przewidziane w transporcie publicznym.

— 90-minutowy bilet na statek jest zintegrowany. Można go wykorzystać także w trolejbusie czy autobusie, jeżeli podróż statkiem zajmie mniej niż 90 minut. Na przykład podróż od Mostu Mendoga do Trójkąta biznesowego trwa o wiele krócej, dlatego pozostały czas można wykorzystać przesiadając się do innego pojazdu komunikacji miejskiej. Dla wygody pasażerów przystanek przy Trójkącie biznesowym, na którym zatrzymuje się statek, zlokalizowano w pobliżu przystanku autobusowego i trolejbusowego — informuje Gabrielus Grubinskas, rzecznik stołecznego samorządu.

Wkrótce Wilno pozyska drugi statek elektryczny o nazwie „Lašiša”, jesienią kolejne: „Geležinis vilkas” i „Smilga”. Produkuje je łotewski producent SIA „BIC”. Koszty zakupu czterech statków wyniosły 1,85 mln euro.

Latem Wilia staje się nie tylko fragmentem krajobrazu, ale także częścią sieci transportowej miasta

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Muzea i wystawy

Muzeum MO zaprasza na wystawy sztuki współczesnej, zaś osoby chcące bliżej poznać historię miasta powinien zainteresować Dom Horodniczego (lit. Piliniko namas) u podnóża Góry Zamkowej.

Do 5 października dla zwiedzających będzie udostępniona dzwonnica kościoła św. Janów, jedna z największych atrakcji Wilna. Dzwonnica kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty jest najwyższym budynkiem wileńskiej Starówki, liczy 68 m wysokości. Budowlę wieńczy krzyż o wysokości 6,2 m. Po pokonaniu 193 historycznych drewnianych stopni z tarasu widokowego można podziwiać wyjątkową panoramę Wilna. Na znajdujący się na wysokości 60 m taras można także wjechać nowoczesną windą. Co godzinę rozbrzmiewa tu „Invisible Angels”, utwór napisany przez japońskiego kompozytora Toshio Hosokawę i dedykowany Uniwersytetowi Wileńskiemu. Instalację dźwiękową można usłyszeć na drugim piętrze dzwonnicy od poniedziałku do niedzieli, co 60 min., w godz. 11:00 – 18:00.

Wahadło Foucaulta

W środku dzwonnicy można obejrzeć jedyne na Litwie wahadło Foucaulta. Wahadło nazwane zostało na cześć francuskiego fizyka Leona Foucaulta. Jest urządzeniem skonstruowanym w celu demonstrowania, w jaki sposób Ziemia obraca się wokół swojej osi. O tym, że Ziemia obraca się, wiedziano już od dawna, ale skonstruowane w 1851 r. wahadło było pierwszym eksperymentalnym urządzeniem, które naocznie zademonstrowało fakt istnienia ruchu obrotowego. Pierwszy publiczny pokaz wahadła Foucaulta odbył się w 1851 r. w Paryskim Obserwatorium Astronomicznym. W Europie jest 16 takich wahadeł.

Dzwonnicę można zwiedzać codziennie od godz. 10:00 do 19:00. W 2024 r. dzwonnicę odwiedziło ponad 30 tys. osób.

Tradycyjne pożegnanie lata

Zakończeniem lata będzie tradycyjny miejski festiwal „Dni Wilna” (zamiast „Dni stolicy”). W tym roku jarmark będzie się odbywał w dniach 5-7 września. Na stołecznych ulicach będą odbywały się koncerty, wystawy oraz wydarzenia sportowe.