Wydarzenie odbędzie się 28 sierpnia 2025 r. o godz. 18:00 w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie (Katedros a. 4).

Autorki wystawy

Udział w wernisażu wezmą autorki wystawy, które wygłoszą następujące wykłady:

„Z Krakowa, Wilna i Warszawy do Białowieży — podróże i łowy królów Polski i wielkich książąt Litwy”, prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża;

„Dwory myśliwskie w Puszczy Białowieskiej w świetle badań archeologicznych”, dr Joanna Wawrzeniuk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

Otwarcie wystawy odbędzie się po litewsku i po polsku z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp na otwarcie jest wolny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja: https://registracija.valdovurumai.lt/valdovumedziokle

Wystawa będzie czynna do 28 września br. na dziedzińcu Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie.

O wystawie

Puszcza Białowieska to ostatnie fragmenty pierwotnych lasów i największa populacja żubra w Europie. Skarb natury. Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od XIV do końca XVIII wieku Puszcza Białowieska położona była w Wielkim Księstwie Litewskim przy granicy z Koroną. Przetrwała do naszych czasów dzięki ochronie i opiece królów Polski i wielkich książąt Litwy. W latach 1386-1795 — przez 410 lat — jedenastu władców Polski i Litwy odwiedziło Białowieżę ponad 100 razy. Wystawa opowiada o władcach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i ich roli w historii puszczy.

Wystawa jest częścią realizowanego projektu pt: „Dziedzictwo Wazów w Białowieży (tajemnica pałacowych dębów)”, program Nauka dla Społeczeństwa II, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizator wystawy:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy:

Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Muzeum Niepołomickie

Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Inf. Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich