    Królewskie polowania i podróże. Otwarcie wyjątkowej wystawy w Wilnie

    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie zapraszają na otwarcie wystawy planszowej „Z Krakowa, Wilna i Warszawy do Białowieży — podróże i łowy królów Polski i wielkich książąt Litwy”.

    Afisz wystawy planszowej „Z Krakowa, Wilna i Warszawy do Białowieży — podróże i łowy królów Polski i wielkich książąt Litwy”.
    Graf. organizatorzy

    Wydarzenie odbędzie się 28 sierpnia 2025 r. o godz. 18:00 w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie (Katedros a. 4).

    Autorki wystawy

    Udział w wernisażu wezmą autorki wystawy, które wygłoszą następujące wykłady:

    „Z Krakowa, Wilna i Warszawy do Białowieży — podróże i łowy królów Polski i wielkich książąt Litwy”, prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża;

    „Dwory myśliwskie w Puszczy Białowieskiej w świetle badań archeologicznych”, dr Joanna Wawrzeniuk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

    Otwarcie wystawy odbędzie się po litewsku i po polsku z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp na otwarcie jest wolny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja: https://registracija.valdovurumai.lt/valdovumedziokle

    Wystawa będzie czynna do 28 września br. na dziedzińcu Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie.

    O wystawie

    Puszcza Białowieska to ostatnie fragmenty pierwotnych lasów i największa populacja żubra w Europie. Skarb natury. Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od XIV do końca XVIII wieku Puszcza Białowieska położona była w Wielkim Księstwie Litewskim przy granicy z Koroną. Przetrwała do naszych czasów dzięki ochronie i opiece królów Polski i wielkich książąt Litwy. W latach 1386-1795 — przez 410 lat — jedenastu władców Polski i Litwy odwiedziło Białowieżę ponad 100 razy. Wystawa opowiada o władcach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i ich roli w historii puszczy.

    Wystawa jest częścią realizowanego projektu pt: „Dziedzictwo Wazów w Białowieży (tajemnica pałacowych dębów)”, program Nauka dla Społeczeństwa II, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Organizator wystawy:

    Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

    Partnerzy:

    Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie
    Muzeum Niepołomickie
    Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży
    Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

    Przyroda dobrem eksportowym Polski: Przygarnij pan żubra!

    Inf. Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich

    Afisze

