Kierowcy złodziejom „pomagają”

Złodzieje działają szybko i profesjonalnie, więc szanse na odzyskanie samochodu znacznie maleją. Eksperci ostrzegają, że wzrost liczby kradzieży wynika nie tylko z przebiegłości przestępców, ale także z nieostrożności samych kierowców.

Według danych policji tylko w pierwszym półroczu na Litwie odnotowano 210 kradzieży samochodów osobowych — to aż o 40 proc. więcej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Kierownik działu ekspertyz firmy ubezpieczeniowej BTA Andrius Žiukelis twierdzi, że statystyki te znajdują odzwierciedlenie w działalności firmy ubezpieczeniowej.

„Ostatnio odnotowujemy znaczny wzrost liczby klientów zgłaszających kradzież samochodów — tylko w pierwszym półroczu tego roku liczba takich przypadków wzrosła prawie dwukrotnie. Zauważamy, że kradzieże najczęściej mają miejsce na gęsto zaludnionych obszarach i dotyczą nowych, droższych samochodów wyposażonych w nowoczesne systemy zabezpieczeń, co wskazuje na działalność profesjonalnie zorganizowanych grup” — mówi Žiukelis.

Kradzione są nowsze auta

Według Žiukelisa w tym roku odnotowano nie tylko wzrost liczby kradzieży samochodów, ale także zmiany w ich charakterze. „Coraz więcej klientów zgłasza kradzieże nowszych i bardziej luksusowych samochodów — kradzione są nowsze samochody marek Toyota i Lexus. Takie auta są dość nowe i drogie, więc nie jest to przypadek, w którym łup złodziei jest rozbierany na części i sprzedawany na rynku części używanych” — twierdzi kierownik działu ekspertyz BTA.

Według policji, w 2025 r. złodzieje będą polować nie tylko na samochody marek Toyota i Lexus, ale także Audi i BMW. Wśród modeli najczęściej kradzionych przez złodziei znajdują się Toyota RAV 4, Audi A6 i Lexus RX.

Chociaż wykrywalność kradzieży samochodów sięga 43 proc., policja przypomina, że niezwykle ważne jest wczesne wykrycie przestępstwa, przekazanie dokładnych danych, co pozwala na szybką reakcję na przestępstwo i podjęcie odpowiednich narzędzi oraz uzyskanie danych istotnych dla śledztwa.

Chroń swoją własność

Chociaż technologia się rozwija, a wiele samochodów jest już wyposażonych w zaawansowane systemy zabezpieczeń, proste błędy sprawiają, że nawet najnowocześniejsze pojazdy stają się łatwym łupem.

„Nie wystarczy polegać wyłącznie na systemach zabezpieczeń, ważne jest również zwrócenie uwagi na swoje nawyki. Na przykład jednym z najczęstszych błędów jest pozostawianie dowodu rejestracyjnego w samochodzie. Taka praktyka może mieć fatalne skutki, ponieważ posiadając ten dokument, złodziej może spokojnie odjechać nawet po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy, ponieważ na pierwszy rzut oka nie budzi żadnych podejrzeń. Szczególnie ważne są pierwsze godziny po kradzieży, ponieważ właśnie w tym okresie najczęściej udaje się odnaleźć samochód, który nie został jeszcze ukryty. Jeśli pojazd zostanie szybko ukryty lub wywieziony, prawdopodobieństwo jego odnalezienia znacznie się zmniejsza” — twierdzi Žiukelis.

Specjalista dodaje, że równie ważne jest przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa — nie pozostawiać samochodu w odosobnionych miejscach, zwłaszcza na dłuższy czas, zadbać o bezpieczne parkingi podczas wakacji i nigdy nie pozostawiać drogich przedmiotów w samochodzie. Nawet aparat fotograficzny lub komputer pozostawiony na krótko może stać się przyczyną wybicia szyby.

Opr. A.K.