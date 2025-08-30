Na przełomie lipca i sierpnia br. odbył się ważny dla polskich harcerzy na Litwie oraz skautów Europy, Eurojam 3025 (2025). Cieszymy się, że taka międzynarodowa inicjatywa mogła mieć miejsce w naszym kraju.

Czytaj więcej o samym Eurojamie 3025 (2025): Dobiegł końca obóz europejski zorganizowany przez polskich harcerzy

Dobry moment na podziękowania

Teraz, gdy mamy czas wszystko podsumować, warto podziękować także tym osobom, których praca była mniej widoczna w mediach, ale bez niej Eurojam 3025 po prostu nie byłby możliwy.

Na czele zespołu stali komendant Łukasz Mikielewicz (który opowiadał o wydarzeniu) i wicekomendantka Agata Stankiewicz (jednocześnie przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie). Ogromną rolę odegrała reszta pełnoletniej kadry funkcyjnej: logistyk, kwatermistrz, sekretarz, ekipa promocji oraz jedna z najliczniejszych części organizacyjnych – program.

Pracowity i kompetentny zespół

Logistyk pwd. Ernest Matuliukštis HO czuwał nad stroną techniczną zlotu – od sprzętu potrzebnego do zajęć po rozwiązania, które zapewniały ich przebieg.

Sekretarz phm. Wiktoria Wiszniewskaja HL odpowiadał za kontakty z innymi organizacjami, dbając o płynny przepływ informacji i formalności.

Z kolei kwatermistrz Greta Makovska trop. po dziś ma pełne ręce pracy przy rozliczeniach i fakturach. To cicha, ale niezwykle ważna część, bez której całość przedsięwzięcia nie mogłaby funkcjonować.

Ekipa promocji, na czele z phm. Agatą Radulewicz HL, przez cały czas – przed zlotem, w jego trakcie i po nim – dbała o to, aby uczestnicy i obserwatorzy mogli na bieżąco śledzić wydarzenia. Relacje, zdjęcia, filmy i aktualności sprawiły, że atmosfera Eurojamu była dostępna nie tylko dla obecnych na miejscu, ale też dla szerokiej społeczności na Litwie i za granicą.

Największy ciężar organizacyjny spoczywał jednak na programie. Koordynatorka programu pwd. Patrycija Kostiukewicz wędr., jednocześnie Komisarz ds. zagranicznych, wraz z zespołem koordynatorów poszczególnych pionów: zuchy – Emilia Kuncewicz pion., harcerze – pwd. Aneta Zdanowicz wędr. i pwd. Kornelia Gurska wędr., także naczelniczka OH-ek ZHPnL, wędrownicy – Seweryn Stankiewicz ćwik i pwd. Seweryna Lewon wędr., oraz ich pomocnikami przez trzy lata przygotowywali scenariusze zajęć, dostosowywali je do wieku i potrzeb uczestników oraz dbali o to, aby każdy dzień był wypełniony wartościowymi aktywnościami.

Specjalny program i motyw

Cały program został osadzony w motywie zlotu, stąd nazwa Eurojam 3025. Uczestnicy rozpoczynali swoją przygodę w roku 3025 w przestrzeni kosmosu. Awaria statku kosmicznego przenosiła ich jednak na średniowieczną, pogańską Litwę. Aby przetrwać, musieli poznać tradycje i kulturę dawnych czasów. To właśnie dzięki tej kreatywnej opowieści zajęcia nabrały unikalnego charakteru, a uczestnicy mogli w pełni zanurzyć się w przygodzie.

Nie zapomniano też o spokojniejszych formach aktywności – zajęciach poznawczych i czasie wolnym, które podtrzymywały charakter festiwalu i dawały chwilę oddechu. Do programu należały także wydarzenia specjalne: ognisko harcerskie, „Otwarta scena”, a także koncerty, których organizacja wymagała wielu tygodni przygotowań.

Komendant obozu słusznie wspominał występy Black Biceps, Green and Gold, DJ Augustyna na scenie, którą mieliśmy dzięki życzliwości samorządu rejonu wileńskiego.

Wolny czas należało poświęcić na pracę

To właśnie wspomniana powyżej ekipa programu sprowadziła na scenę tych cenionych wykonawców. To pokazuje, jak różnorodny i bogaty był program Eurojamu. Wielu instruktorów zamiast korzystać z chwil wolnego czasu, wieczory spędzało na przygotowywaniu materiałów na kolejny dzień.

To była praca, której często nie widać na zdjęciach ani w krótkich relacjach, ale bez której cały zlot by się nie odbył. Eurojam był sukcesem całego zespołu organizacyjnego – każdej osoby, która odpowiadała za swoją działkę i włożyła w nią serce. To właśnie dzięki współpracy, podziałowi obowiązków i setkom godzin pracy wielu instruktorów, Eurojam przeszedł do historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń harcerskich ostatnich lat.

Dziękujemy każdemu z osobna, cieszymy się, że zlot przyciągnął uwagę samych uczestników, jak i naszych sympatyków i mediów i zapraszamy do śledzenia naszej aktywności z niemniejszą werwą!

Koordynatorka programu pwd. Patrycija Kostiukewicz wędr.

Śródtytuły pochodzą od redakcji

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 35 (98) 30/08- 05/09/2025