— Dokarmianie ptaków w niedozwolonym miejscu jest karane mandatem. Zgodnie z artykułem 346 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Republiki Litewskiej, za pierwsze wykroczenie grozi grzywna w wysokości od 30 do 120 euro, a za kolejne wykroczenia — grzywna w wysokości od 120 do 230 euro. Zgodnie z 7.2 Regulaminu Przechowywania Zwierząt na Terenie Samorządu Miasta Wilna, zatwierdzonego przez Samorząd, ptactwo wodne może być karmione na brzegach zbiorników wodnych, gdy są one pokryte lodem. Pozostałe dzikie ptaki, z wyjątkiem gołębi, mogą być karmione odpowiednią karmą wyłącznie zimą, pod warunkiem zainstalowania i konserwacji karmników w tym celu — poinformował „Kurier Wileński” specjalista ds. informacji publicznej Samorządu Miasta Wilna Irmantas Kuzas.

Zanieczyszczenie środowiska

Dokarmianie ptaków powoduje znaczne zanieczyszczenie środowiska miejskiego, zwłaszcza na podwórkach budynków mieszkalnych. Duże stada ptaków powodują też hałas. Większe zagęszczenie populacji ptaków sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób.

— Ludzie nie powinni ingerować w naturalne procesy przyrody, a karmiąc dzikie zwierzęta nie powinni je uspokajać ani przyzwyczajać do łatwego dostępu do pożywienia, ponieważ kiedy ludzie przestaną je karmić, zwierzęta będą odczuwać ogromny stres związany z koniecznością ponownego znalezienia pożywienia i samodzielnego przetrwania. Ptaki, które są karmione, przyzwyczajają się do łatwego życia, nie odlatują już na zimę, więc gdy pozostają na Litwie i zaczynają się nietypowe mrozy, zamarzają — informuje przedstawiciel samorządu.

Reagować odpowiednio

Przedstawiciele samorządu stołecznego zwracają się z prośbą, by odpowiednio reagować, gdy widzimy jak ktoś w niedozwolonym miejscu karmi dzikie ptaki lub inne zwierzęta. Do takiej osoby należy podejść i uprzejmie wyjaśnić, że dzikie ptaki, podobnie jak inne zwierzęta, nie potrzebują karmienia, ponieważ same znajdują pożywienie. Jeśli zaczniemy je karmić, zaburzymy naturalne procesy żerowania i selekcję naturalną, przez co takie zwierzęta staną się w przyszłości bardziej bezbronne, nie będą wiedziały, jak znaleźć pożywienie i będą cierpieć w dłuższej perspektywie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że ludzkie pożywienie nie zawsze jest odpowiednie dla zwierząt np. bochenek chleba dla kaczek, łabędzi lub mleko dla kotów czy jeży może im zaszkodzić.

Jak prawidłowo dokarmiać dzikie ptaki

Nierzadko można zobaczyć ludzi karmiących ptaki czarnym chlebem, bagietkami lub różnymi bułkami. Takie pożywienie nie jest odpowiednie dla ptaków i należy go unikać. Dlatego zaleca się wkładanie do karmników zwykłych, niesolonych i nieprażonych nasion słonecznika, pszenicy lub owsa. Żyto nie jest zbyt odpowiednie dla ptaków, dlatego należy go unikać. Ptaki owadożerne również bardzo lubią orzechy, które zawierają więcej tłuszczu i białka. Ze zbóż można również podawać len, konopie, nasiona arbuza lub drzew iglastych oraz rośliny dziko rosnące. Zaleca się również podawanie nasion słonecznika i orzechów, ponieważ długo nie psują się w karmnikach. A chleb i bagietki zaczynają gnić i nie nadają się dla ptaków. W chłodne dni należy również unikać podawania produktów takich jak owsianka, które mogą zamarznąć.