    Na Litwie ruszają ćwiczenia wojskowe z udziałem 17 tys. żołnierzy

    W związku ze zbliżającymi się rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami „Zapad”, we wtorek 2 września na Litwie rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia „Perkūno griausmas”.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Podczas ćwiczeń „Priedanga-25” przewidziano działania na granicy państwowej | Fot. Wojsko Litewskie, opr. red.

    Dwumiesięczne szkolenia na tle napięć regionalnych

    „Perkūno griausmas” to największe tegoroczne ćwiczenia wojskowe na Litwie, w których udział weźmie około 17 tys. żołnierzy z Litwy i państw sojuszniczych. Manewry potrwają dwa miesiące i obejmą zarówno poligony wojskowe, jak i tereny cywilne. Po litewskich drogach przemieszczać się będą kolumny sprzętu wojskowego, a nad terytorium kraju operować będą samoloty wojskowe.

    „Naszym celem jest ukierunkowanie przygotowań wojskowych na to, aby wszystkie jednostki osiągnęły i utrzymały gotowość do wykonywania zadań przewidzianych w planie obrony zbrojnej państwa” — powiedział generał Raimundas Vaikšnoras, dowódca Litewskich Sił Zbrojnych.

    Ćwiczenia powiązane z realnymi planami obronnymi

    Jak informuje Wojsko Litewskie, „Perkūno griausmas” skonsoliduje szereg mniejszych ćwiczeń, których celem jest przygotowanie struktur dowódczych, jednostek operacyjnych i instytucji cywilnych do realizacji działań obronnych. Scenariusze będą obejmować zarówno planowanie, jak i praktyczne wykonanie zadań zgodnych z państwowym planem obrony.

    W szkoleniach wezmą udział m.in. sztaby sił zbrojnych, jednostki wojskowe, komendy wojskowe oraz przedstawiciele instytucji samorządowych.

    Szereg ćwiczeń wewnętrznych i sojuszniczych

    W ramach „Perkūno griausmas” odbędą się m.in. ćwiczenia: „Priedanga-25”, „Jungtinės greitojo reagavimo pajėgos 2025”, „Vyčio skliautas/Pasitikėjimas 2025”, „Perkūno bastionas 2025”, „Inžinierių griausmas 2025”, „Geležinis vilkas 2025 II” oraz „Stiprus grifonas 2025”.

    Podczas ćwiczeń „Priedanga-25” przewidziano działania na granicy państwowej — wzmocniona zostanie ochrona odcinków granicznych, prowadzone będą patrole wspólnie ze Strażą Graniczną.

    W ramach ćwiczeń szybkiego reagowania szkolone będzie reagowanie na naruszenia granicy, działania hybrydowe oraz lokalne incydenty z użyciem broni. Jednostki będą również współpracować z instytucjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i samorządami.

    Z kolei „Perkūno bastionas 2025” przewiduje szkolenie komendantów wojskowych odpowiedzialnych za współpracę z jednostkami sił zbrojnych w warunkach mobilizacji i stanu wojennego. Obejmie ono m.in. procedury poboru rezerwistów i szkolenia z planów operacyjnych.

    Wsparcie ze strony Niemiec i NATO

    Równolegle z ćwiczeniami „Perkūno griausmas 2025” na Litwie do 2030 r. planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń polowych niemieckiej brygady Grand Eagle 25. W ramach tych ćwiczeń do Litwy przybędzie około 2 tys. żołnierzy z 37. brygady niemieckiej, którzy dołączą do żołnierzy już przebywających kraju.

    W ramach ćwiczeń NATO „Northern Coasts” (pol. Północne Wybrzeża) okręty niemieckie, amerykańskie i litewskie będą patrolować Morze Bałtyckie. Żołnierze Stanów Zjednoczonych przeprowadzą również ćwiczenia dowodzenia „Iron Fist” (pol. Żelazna Pięść), podczas których siły sojusznicze zostaną przemieszczone z Polski do korytarza suwalskiego.

    Z kolei ćwiczenia „Steadfast Duel 2025” skupią się na koordynacji regionalnych planów obronnych NATO z planami krajowymi członków sojuszu.

    Litewskie manewry odbywają się w czasie, gdy Rosja i Białoruś przygotowują się do wspólnych ćwiczeń „Zapad”. Według litewskiego wywiadu w rosyjsko-białoruskich manewrach może wziąć udział do 30 tys. żołnierzy.

    Polsko-litewskie ćwiczenia: 1,5 tys. żołnierzy sprawdza, jak bronić przesmyku suwalskiego


