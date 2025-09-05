Na Litwie ruszają ćwiczenia wojskowe z udziałem 17 tys. żołnierzy

Dwumiesięczne szkolenia na tle napięć regionalnych

„Perkūno griausmas” to największe tegoroczne ćwiczenia wojskowe na Litwie, w których udział weźmie około 17 tys. żołnierzy z Litwy i państw sojuszniczych. Manewry potrwają dwa miesiące i obejmą zarówno poligony wojskowe, jak i tereny cywilne. Po litewskich drogach przemieszczać się będą kolumny sprzętu wojskowego, a nad terytorium kraju operować będą samoloty wojskowe.

„Naszym celem jest ukierunkowanie przygotowań wojskowych na to, aby wszystkie jednostki osiągnęły i utrzymały gotowość do wykonywania zadań przewidzianych w planie obrony zbrojnej państwa” — powiedział generał Raimundas Vaikšnoras, dowódca Litewskich Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia powiązane z realnymi planami obronnymi

Jak informuje Wojsko Litewskie, „Perkūno griausmas” skonsoliduje szereg mniejszych ćwiczeń, których celem jest przygotowanie struktur dowódczych, jednostek operacyjnych i instytucji cywilnych do realizacji działań obronnych. Scenariusze będą obejmować zarówno planowanie, jak i praktyczne wykonanie zadań zgodnych z państwowym planem obrony.

W szkoleniach wezmą udział m.in. sztaby sił zbrojnych, jednostki wojskowe, komendy wojskowe oraz przedstawiciele instytucji samorządowych.

Szereg ćwiczeń wewnętrznych i sojuszniczych

W ramach „Perkūno griausmas” odbędą się m.in. ćwiczenia: „Priedanga-25”, „Jungtinės greitojo reagavimo pajėgos 2025”, „Vyčio skliautas/Pasitikėjimas 2025”, „Perkūno bastionas 2025”, „Inžinierių griausmas 2025”, „Geležinis vilkas 2025 II” oraz „Stiprus grifonas 2025”.

Podczas ćwiczeń „Priedanga-25” przewidziano działania na granicy państwowej — wzmocniona zostanie ochrona odcinków granicznych, prowadzone będą patrole wspólnie ze Strażą Graniczną.

W ramach ćwiczeń szybkiego reagowania szkolone będzie reagowanie na naruszenia granicy, działania hybrydowe oraz lokalne incydenty z użyciem broni. Jednostki będą również współpracować z instytucjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i samorządami.

Z kolei „Perkūno bastionas 2025” przewiduje szkolenie komendantów wojskowych odpowiedzialnych za współpracę z jednostkami sił zbrojnych w warunkach mobilizacji i stanu wojennego. Obejmie ono m.in. procedury poboru rezerwistów i szkolenia z planów operacyjnych.

Wsparcie ze strony Niemiec i NATO

Równolegle z ćwiczeniami „Perkūno griausmas 2025” na Litwie do 2030 r. planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń polowych niemieckiej brygady Grand Eagle 25. W ramach tych ćwiczeń do Litwy przybędzie około 2 tys. żołnierzy z 37. brygady niemieckiej, którzy dołączą do żołnierzy już przebywających kraju.

W ramach ćwiczeń NATO „Northern Coasts” (pol. Północne Wybrzeża) okręty niemieckie, amerykańskie i litewskie będą patrolować Morze Bałtyckie. Żołnierze Stanów Zjednoczonych przeprowadzą również ćwiczenia dowodzenia „Iron Fist” (pol. Żelazna Pięść), podczas których siły sojusznicze zostaną przemieszczone z Polski do korytarza suwalskiego.

Z kolei ćwiczenia „Steadfast Duel 2025” skupią się na koordynacji regionalnych planów obronnych NATO z planami krajowymi członków sojuszu.

Litewskie manewry odbywają się w czasie, gdy Rosja i Białoruś przygotowują się do wspólnych ćwiczeń „Zapad”. Według litewskiego wywiadu w rosyjsko-białoruskich manewrach może wziąć udział do 30 tys. żołnierzy.



