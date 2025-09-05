Więcej
    Większość litewskich rodzin przyznaje, że latem wydaje pieniądze inaczej. Ekspertka SEB Banku radzi, jak płynnie wejść w tryb szkolny i przygotować budżet na jesień.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Sigita Strockytė-Varnė.
    „Zarządzanie finansami wymaga ciągłej uwagi. Najczęściej ich złożoność zależy od wcześniej zdobytego doświadczenia i wyciągniętych wniosków” — zaznaczyła Sigita Strockytė-Varnė | Fot. SEB

    Latem rozrywka na pierwszym miejscu

    Wakacje dla wielu rodzin na Litwie wiązały się z intensywnym wydawaniem pieniędzy na przyjemności. Aż 45 proc. uczestników badania z inicjatywy banku SEB wskazało, że największą część letnich wydatków stanowiły różnego rodzaju rozrywki — od lodów i trampolin po wodne rowery i atrakcje dla dzieci. Na drugim miejscu znalazły się podróże (34 proc.), wyprzedzając nieznacznie codzienne wydatki.

    Jedna czwarta respondentów wskazała wyżywienie jako główną pozycję budżetową w okresie wakacyjnym, a taka sama liczba rodzin najwięcej wydała na letnie obozy dla dzieci.

    „Zarządzanie finansami wymaga ciągłej uwagi. Najczęściej ich złożoność zależy od wcześniej zdobytego doświadczenia i wyciągniętych wniosków” — powiedziała Sigita Strockytė-Varnė, ekspert ds. finansów osobistych w banku SEB.

    Krok pierwszy: analiza nawyków finansowych

    Przygotowania do jesieni należy rozpocząć od zrozumienia, jak pieniądze były wydawane latem. Analiza nawyków finansowych to pierwszy krok do skutecznego zarządzania budżetem. Narzędzia do rejestrowania wydatków, w tym aplikacje mobilne, pozwalają łatwo podzielić wydatki na kategorie i zidentyfikować obszary do optymalizacji.

    „Większość rodzin na Litwie przyznaje, że latem zarządza swoimi finansami w nieco inny sposób” — dodała Strockytė-Varnė.

    Krok drugi: dostosowanie budżetu na jesień

    Początek roku szkolnego oznacza dla wielu rodzin konieczność zmiany priorytetów finansowych. Nowe ubrania, podręczniki, zajęcia dodatkowe czy transport — to wszystko wiąże się z dodatkowymi kosztami. Stąd drugi krok to sporządzenie aktualnego planu finansowego z myślą o sezonie jesiennym.

    „Regularne przeglądanie i korygowanie planu wydatków wzmacnia dyscyplinę finansową” — podkreśliła Strockytė-Varnė.

    Rodziny coraz częściej stosują przypomnienia w kalendarzu, aby regularnie analizować swoje finanse i lepiej rozłożyć koszty w czasie. Pomaga to uniknąć nagłych braków gotówki w kluczowych momentach oraz zwiększa bezpieczeństwo finansowe.

    Krok trzeci: ucz dzieci budżetowania

    Nowy rok szkolny to także dobra okazja, by wprowadzić dzieci w świat finansów. Część młodych osób tego lata po raz pierwszy samodzielnie zarobiła pieniądze — jak wskazuje badanie SEB, a 11 proc. dzieci z ankietowanych rodzin planowało pracę sezonową. Inne dzieci zdobywały kieszonkowe, pomagając sąsiadom czy opiekując się zwierzętami.

    „Najmłodsi mieszkańcy Litwy są zmotywowani, a większość z nich zdaje sobie sprawę, że źródłem dochodu nie są tylko kieszonkowe” — zaznaczyła Strockytė-Varnė.

    Rodzice powinni wspólnie z dziećmi planować zakupy szkolne, rozróżniać potrzeby od zachcianek i szukać najlepszych cen. Taka praktyka uczy odpowiedzialnego podejścia do pieniędzy i wzmacnia samodzielność najmłodszych.

    Przemyślane decyzje — fundament dobrych finansów

    Ekspertka SEB podkreśla, że odpowiedzialne zarządzanie pieniędzmi nie polega tylko na oszczędzaniu. Równie ważne jest podejmowanie przemyślanych decyzji zakupowych oraz planowanie z wyprzedzeniem.

    „Mądre zarządzanie finansami to nie ograniczenia, ale możliwość cieszenia się zarówno dzisiejszymi przyjemnościami, jak i spokojnym spojrzeniem w przyszłość” — powiedziała ekspertka.

    Wejście w nowy rok szkolny może być płynne i stabilne finansowo, jeśli rodziny podejdą do tego procesu z planem, analizą i gotowością do nauki — nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

    Pętla dłużnicza cięższa o 372 mln euro!


    SEB Bankas

