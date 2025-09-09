FPPnW zaprasza do składania wniosków projektowych na rok 2026

Struktury polonijne (w tym m.in. na: wsparcie bieżącej działalności organizacji, prawa mniejszości polskich, aktywizację gospodarczą, szkolenia, działalność sportową, wyjazdy o charakterze poznawczym do Polski);

Wydarzenia polonijne — kultura i promocja Polski, dziedzictwo kulturowe i historyczne (w tym m.in. na: organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i historycznym, typu: spektakle teatralne, wystawy, plenery, warsztaty, konferencje, dni kultury polskiej, festiwale, koncerty, spotkania literackie, wieczory autorskie, obchody rocznic historycznych, spotkania okolicznościowe);

Edukacja (w tym m.in. na: wsparcie bieżącej działalności placówek edukacyjnych, wyjazdy, inicjatywy edukacyjne, imprezy szkolne, szkolenia, wyjazdy edukacyjne i kolonie do Polski oraz w miejscu zamieszkania beneficjenta, obozy, półkolonie);

Pomoc charytatywna i socjalna (w tym m.in. dopłaty do zakupu: leków, środków higienicznych i czystości, drobnego sprzętu medycznego, badań i konsultacji medycznych, żywności, dopłaty do posiłków, zapomogi losowe, dopłaty do ogrzewania, paczki świąteczne);

Media i publikacje (w tym m.in. na: prasę polonijną, audycje radiowe, audycje internetowe, portale internetowe, telewizję i programy polonijne, publikacje).

Przyjmowane są też wnioski na nabór 2 i 3-letni

Nabór jest skierowany do organizacji polonijnych oraz polskich organizacji na Wschodzie zarejestrowanych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego RP i nie dotyczy organizacji z Polski.

Wnioski zebrane w ramach naboru będą na bieżąco składane przez Fundację w konkursach dedykowanych poszczególnym obszarom i ogłaszanych w 2026 roku przez instytucje odpowiedzialne za wsparcie Polonii i Polaków za granicą.

Fundacja przyjmuje również wnioski na nabór 2 i 3-letni, na działania realizowane w okresach 2026-2027 oraz 2026-2028. Ze względu na brak dostępnego regulaminu konkursowego na dzień ogłoszenia naboru projekty wieloletnie nie są gwarantowane.

Nabór wniosków trwa do momentu zamknięcia konkursu przez organizatorów (Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i innych).

Tak jak w latach ubiegłych, zachęcamy Państwa do składania wniosków związanych z aktywizacją środowisk polonijnych, szczególnie dzieci i młodzieży, promocją języka polskiego czy działań popularyzujących polską kulturę i historię na świecie, w tym promocję rocznic historycznych związanych z dziejami Narodu Polskiego.

Wnioski przyjmujemy na załączonych poniżej formularzach, które wypełnione i podpisane należy wysłać na adres e-mailowy: wnioski@pol.org.pl

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 628 55 57 lub +48 514 777 541.

FPPnW im. Jana Olszewskiego