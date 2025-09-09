FPPnW zaprasza do składania wniosków projektowych na rok 2026

Struktury polonijne (w tym m.in. na: wsparcie bieżącej działalności organizacji, prawa mniejszości polskich, aktywizację gospodarczą, szkolenia, działalność sportową, wyjazdy o charakterze poznawczym do Polski);
Wydarzenia polonijne — kultura i promocja Polski, dziedzictwo kulturowe i historyczne (w tym m.in. na: organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i historycznym, typu: spektakle teatralne, wystawy, plenery, warsztaty, konferencje, dni kultury polskiej, festiwale, koncerty, spotkania literackie, wieczory autorskie, obchody rocznic historycznych, spotkania okolicznościowe);
Edukacja (w tym m.in. na: wsparcie bieżącej działalności placówek edukacyjnych, wyjazdy, inicjatywy edukacyjne, imprezy szkolne, szkolenia, wyjazdy edukacyjne i kolonie do Polski oraz w miejscu zamieszkania beneficjenta, obozy, półkolonie);
Pomoc charytatywna i socjalna (w tym m.in. dopłaty do zakupu: leków, środków higienicznych i czystości, drobnego sprzętu medycznego, badań i konsultacji medycznych, żywności, dopłaty do posiłków, zapomogi losowe, dopłaty do ogrzewania, paczki świąteczne);
Media i publikacje (w tym m.in. na: prasę polonijną, audycje radiowe, audycje internetowe, portale internetowe, telewizję i programy polonijne, publikacje).
Przyjmowane są też wnioski na nabór 2 i 3-letni
Nabór jest skierowany do organizacji polonijnych oraz polskich organizacji na Wschodzie zarejestrowanych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego RP i nie dotyczy organizacji z Polski.
Wnioski zebrane w ramach naboru będą na bieżąco składane przez Fundację w konkursach dedykowanych poszczególnym obszarom i ogłaszanych w 2026 roku przez instytucje odpowiedzialne za wsparcie Polonii i Polaków za granicą.
Fundacja przyjmuje również wnioski na nabór 2 i 3-letni, na działania realizowane w okresach 2026-2027 oraz 2026-2028. Ze względu na brak dostępnego regulaminu konkursowego na dzień ogłoszenia naboru projekty wieloletnie nie są gwarantowane.
Nabór wniosków trwa do momentu zamknięcia konkursu przez organizatorów (Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i innych).
Tak jak w latach ubiegłych, zachęcamy Państwa do składania wniosków związanych z aktywizacją środowisk polonijnych, szczególnie dzieci i młodzieży, promocją języka polskiego czy działań popularyzujących polską kulturę i historię na świecie, w tym promocję rocznic historycznych związanych z dziejami Narodu Polskiego.
Wnioski przyjmujemy na załączonych poniżej formularzach, które wypełnione i podpisane należy wysłać na adres e-mailowy: wnioski@pol.org.pl
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 628 55 57 lub +48 514 777 541.
- Formularze wniosków z obszaru STRUKTURY POLONIJNE do pobrania:
a. szkolenia
SZKOLENIA — FORMULARZ WNIOSKU
b. więzi z Polską
WIĘZI Z POLSKĄ — FORMULARZ WNIOSKU
c. bieżąca działalność organizacji
BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI — FORMULARZ WNIOSKU
d. wspieranie aktywności gospodarczej
AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA — FORMULARZ WNIOSKU
e. prawa mniejszości
POMOC PRAWNA — FORMULARZ WNIOSKU
f. wspieranie działalności sportowej
SPORT — FORMULARZ WNIOSKU
- Formularz wniosku z obszaru WYDARZENIA POLONIJNE — KULTURA I PROMOCJA POLSKI, DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE do pobrania:
WYDARZENIA POLONIJNE — FORMULARZ WNIOSKU
- Formularze wniosków z obszaru EDUKACJA dostępne do pobrania:
a. wsparcie bieżącej działalności placówek edukacyjnych:
WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ — FORMULARZ WNIOSKU
b. wyjazdy, inicjatywy edukacyjne, imprezy szkolne, szkolenia:
WYJAZDY, INICJATYWY EDUKACYJNE, ETC. — FORMULARZ WNIOSKU
c. wyjazdy edukacyjne i kolonie do Polski oraz w miejscu zamieszkania beneficjenta, obozy, półkolonie):
WYPOCZYNEK W CZASIE WOLNYM od ZAJĘĆ — FORMULARZ WNIOSKU
- Formularz wniosku z obszaru POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA do pobrania:
[POMOC CHARYTATYWNA — FORMULARZ WNIOSKU]
- Formularz wniosku z obszaru MEDIA I PUBLIKACJE dostępny do pobrania:
DOFINANSOWANIE MEDIÓW POLONIJNYCH — FORMULARZ WNIOSKU
FPPnW im. Jana Olszewskiego