    FPPnW zaprasza do składania wniosków projektowych na rok 2026

    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie działań projektowych zaplanowanych na 2026 rok w obszarach:

    Struktury polonijne (w tym m.in. na: wsparcie bieżącej działalności organizacji, prawa mniejszości polskich, aktywizację gospodarczą, szkolenia, działalność sportową, wyjazdy o charakterze poznawczym do Polski);
    Wydarzenia polonijne — kultura i promocja Polski, dziedzictwo kulturowe i historyczne (w tym m.in. na: organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i historycznym, typu: spektakle teatralne, wystawy, plenery, warsztaty, konferencje, dni kultury polskiej, festiwale, koncerty, spotkania literackie, wieczory autorskie, obchody rocznic historycznych, spotkania okolicznościowe);
    Edukacja (w tym m.in. na: wsparcie bieżącej działalności placówek edukacyjnych, wyjazdy, inicjatywy edukacyjne, imprezy szkolne, szkolenia, wyjazdy edukacyjne i kolonie do Polski oraz w miejscu zamieszkania beneficjenta, obozy, półkolonie);
    Pomoc charytatywna i socjalna (w tym m.in. dopłaty do zakupu: leków, środków higienicznych i czystości, drobnego sprzętu medycznego, badań i konsultacji medycznych, żywności, dopłaty do posiłków, zapomogi losowe, dopłaty do ogrzewania, paczki świąteczne);
    Media i publikacje (w tym m.in. na: prasę polonijną, audycje radiowe, audycje internetowe, portale internetowe, telewizję i programy polonijne, publikacje).

      Przyjmowane są też wnioski na nabór 2 i 3-letni

      Nabór jest skierowany do organizacji polonijnych oraz polskich organizacji na Wschodzie zarejestrowanych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego RP i nie dotyczy organizacji z Polski.

      Wnioski zebrane w ramach naboru będą na bieżąco składane przez Fundację w konkursach dedykowanych poszczególnym obszarom i ogłaszanych w 2026 roku przez instytucje odpowiedzialne za wsparcie Polonii i Polaków za granicą.

      Fundacja przyjmuje również wnioski na nabór 2 i 3-letni, na działania realizowane w okresach 2026-2027 oraz 2026-2028. Ze względu na brak dostępnego regulaminu konkursowego na dzień ogłoszenia naboru projekty wieloletnie nie są gwarantowane.

      Nabór wniosków trwa do momentu zamknięcia konkursu przez organizatorów (Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i innych).

      Tak jak w latach ubiegłych, zachęcamy Państwa do składania wniosków związanych z aktywizacją środowisk polonijnych, szczególnie dzieci i młodzieży, promocją języka polskiego czy działań popularyzujących polską kulturę i historię na świecie, w tym promocję rocznic historycznych związanych z dziejami Narodu Polskiego.

      Wnioski przyjmujemy na załączonych poniżej formularzach, które wypełnione i podpisane należy wysłać na adres e-mailowy: wnioski@pol.org.pl

      W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 628 55 57 lub +48 514 777 541.

      1. Formularze wniosków z obszaru STRUKTURY POLONIJNE do pobrania:
        a. szkolenia
        SZKOLENIA — FORMULARZ WNIOSKU
        b. więzi z Polską
        WIĘZI Z POLSKĄ — FORMULARZ WNIOSKU
        c. bieżąca działalność organizacji
        BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI — FORMULARZ WNIOSKU
        d. wspieranie aktywności gospodarczej
        AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA — FORMULARZ WNIOSKU
        e. prawa mniejszości
        POMOC PRAWNA — FORMULARZ WNIOSKU
        f. wspieranie działalności sportowej
        SPORT — FORMULARZ WNIOSKU
      2. Formularz wniosku z obszaru WYDARZENIA POLONIJNE — KULTURA I PROMOCJA POLSKI, DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE do pobrania:
        WYDARZENIA POLONIJNE — FORMULARZ WNIOSKU
      3. Formularze wniosków z obszaru EDUKACJA dostępne do pobrania:
        a. wsparcie bieżącej działalności placówek edukacyjnych:
        WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ — FORMULARZ WNIOSKU
        b. wyjazdy, inicjatywy edukacyjne, imprezy szkolne, szkolenia:
        WYJAZDY, INICJATYWY EDUKACYJNE, ETC. — FORMULARZ WNIOSKU
        c. wyjazdy edukacyjne i kolonie do Polski oraz w miejscu zamieszkania beneficjenta, obozy, półkolonie):
        WYPOCZYNEK W CZASIE WOLNYM od ZAJĘĆ — FORMULARZ WNIOSKU
      4. Formularz wniosku z obszaru POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA do pobrania:
        [POMOC CHARYTATYWNA — FORMULARZ WNIOSKU]
      5. Formularz wniosku z obszaru MEDIA I PUBLIKACJE dostępny do pobrania:
        DOFINANSOWANIE MEDIÓW POLONIJNYCH — FORMULARZ WNIOSKU

      FPPnW im. Jana Olszewskiego

