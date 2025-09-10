Z tej okazji w kraju i za granicą organizowane są liczne imprezy kulturalne. Organizatorzy jubileuszowych obchodów zapowiadają, że Čiurlionis zostanie uczczony także w kosmosie.

Wydarzenia jubileuszowe

„Świętując tę datę chcemy zapoczątkować także nową tradycję — 22 września, w dniu urodzin Čiurlionisa, obchodzić Dzień Kultury” — zapowiedział Matas Drukteinis, tymczasowy doradca premier Litwy. Obchody jubileuszu już się rozpoczęły, ale kulminacja nastąpi w dniach 19-22 września.

W programie oprócz spotkań edukacyjnych, wycieczek i debat znalazło się ponad 200 propozycji kulturalnych. Są to się m.in.: festiwal muzyczny „Gwiazdy fortepianu witają Čiurlionisa” („Fortepijono žvaigždės sveikina Čiurlionį”), który odbędzie się w Wilnie, Kłajpedzie i Płungianach, wystawy obrazów w Domu Čiurlionisa w Wilnie oraz na Międzynarodowym Lotnisku im. M. K. Čiurlionisa , spektakl „Marzenia Čiurlionisa” w Teatrze Lalek w Kownie, przedstawienie „Hommage à Čiurlionis” w Państwowym Teatrze Muzycznym w Kłajpedzie, wystawa „Čiurlionis w Wilnie: stworzenie wirtualnego i interaktywnego środowiska poznawczego”.

22 września w krajowych szkołach odbędą się lekcje nawiązujące do życia i twórczości litewskiego artysty. W tym dniu odbędzie się także ogólnokrajowa akcja Pasveikink Čiurlionį, w której udział będą mogli wziąć wszyscy mieszkańcy Litwy.

150. rocznica urodzin Čiurlionisa jest jedną z dat ogłoszonych przez UNESCO. Informację na temat wydarzeń jubileuszowych można znaleźć na stronie internetowej ciurlioniui150.lt.

Postać wyjątkowa dla kultury litewskiej i polskiej

W obchodach jubileuszowych aktywnie uczestniczy Polski Teatr „Studio” w Wilnie. Trwają właśnie próby do spektaklu „Mikalojus Čiurlionis. Trajektorie”.

— Cieszymy się, że w roku, w którym obchodzimy 65-lecie naszego teatru, możemy wystawić sztukę o postaci wyjątkowej zarówno dla kultury litewskiej, jak i polskiej. Stało się to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL oraz Ministerstwu Kultury RL — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Lila Kiejzik, reżyserka, kierownik artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

Reżyserię spektaklu powierzono dwóm twórcom — Mariuszowi Malecowi, polskiemu scenarzyście, uznanemu reżyserowi filmowemu i teatralnemu oraz Lilii Kiejzik.

— Jest to duże przedsięwzięcie artystyczne, które wymaga ogromnego wysiłku całego zespołu. Autorką scenariusza jest prof. Henryka Sokołowska. Pisząc tekst, opierała się na szerokich badaniach i lekturach poświęconych Čiurlionisowi. Jak się okazało, mimo kojarzenia go głównie z dramatyzmem i tragizmem, w młodości był osobą pogodną i pełną życia. W scenariuszu uchwycony jest zarówno narastający dramat, który doprowadził artystę do przedwczesnej śmierci, jak też lekkość i radość, o której mówi się znacznie rzadziej. Z kolei opracowanie muzycznie do spektaklu stworzyła Alicja Tryk. Główne role zagrają aktorzy młodszego pokolenia — opowiada Lila Kiejzik.

Spektakl koncentruje się przede wszystkim na malarstwie i muzyce artysty. Twórcy starają się ukazać dwa światy: wewnętrzny, rozgrywający się w umyśle bohatera i odzwierciedlany w projekcjach jego obrazów, oraz zewnętrzny, czyli realny świat, którego podstawą jest muzyka.

Premiera spektaklu „Mikalojus Čiurlionis. Trajektorie” odbędzie się 7 listopada o godz. 18:30 w Wileńskim Teatrze Starym na Pohulance.