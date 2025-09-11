Na nowego przewodniczącego Sejmu został wybrany socjaldemokrata Juozas Olekas.

Postawiona na stanowisku premiera Inga Ruginienė wśród priorytetów wymieniła oświatę, w tym wspieranie szkół regionalnych, aby zachować też „szkoły regionalne i wspólnot narodowych”.

Olekas: Grunt to zapewnienie stabilności

Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas podkreślił, że celem nadchodzących prac jest „zapewnienie bezpieczeństwa, stabilności i dalszego rozwoju państwa”.

„Jesienna sesja to okazja do podjęcia decyzji, które wzmocnią fundamenty naszego państwa. od naszej pracy zależeć będzie, czy mieszkańcy Litwy będą czuli się bezpieczniej, czy państwo będzie silniejsze i bardziej sprawiedliwe społecznie” — powiedział Juozas Olekas.

W centrum uwagi parlamentu znajdzie się projekt budżetu państwa. Jak zaznaczył Olekas, kluczowe będzie pogodzenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa z odpowiedzialnym gospodarowaniem finansami publicznymi. Sejm zajmie się również ustawą o przemyśle obronnym i bezpieczeństwie, która ma stworzyć sprzyjające warunki dla inwestycji w sektorze obronnym i technologii.

„Jest to konieczne, aby nasze państwo mogło mieć silniejsze podstawy gospodarcze i technologiczne dla swojego bezpieczeństwa” — powiedział przewodniczący parlamentu.

Opieka zdrowotna i 6 proc. na obronność

Nowa premier Inga Ruginienė zaprezentowała program dwudziestego rządu, wskazując na jego ciągłość względem poprzedniego gabinetu. Priorytety obejmują 14 obszarów, w tym bezpieczeństwo, gospodarkę, zdrowie i edukację.

„Jest to program, który zapewnia ciągłość działań, stabilność i skoordynowane działanie wszystkich organów państwowych” — powiedziała Ruginienė.

Rząd zapowiedział wzmocnienie sił zbrojnych, rozwój przemysłu obronnego i współpracę z NATO i UE. Wydatki na obronność mają sięgnąć 6 proc. PKB. W gospodarce rząd stawia na rozwój inwestycji, powrót emigrantów, modernizację przemysłu i wstrzymanie podwyżek akcyzy na paliwo.

Rząd zapowiedział też wsparcie dla rodzin, walkę z ubóstwem, wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz poprawę systemu opieki zdrowotnej. W planach jest m.in. rozwój telemedycyny, lepsza dostępność leków i poprawa warunków pracy medyków.

„Stworzymy opiekę zdrowotną zorientowaną na pacjenta, opartą na zasadach równości, dostępności i jakości” — zaznaczyła premier.

Podwyżki dla nauczycieli

W obszarze edukacji rząd planuje podnieść wynagrodzenia nauczycieli, aby przeciwdziałać brakom kadrowym, a także wspierać szkoły regionalne. W infrastrukturze priorytetem będzie poprawa stanu dróg, realizacja projektu Via Baltica oraz rozwój transportu publicznego.

„Przeanalizujemy wymagania dotyczące liczby uczniów w klasach w szkołach regionalnych, pozostawiając finansowanie w celu zachowania szkół regionalnych i społeczności narodowych. Będziemy promować i wspierać akademickie ośrodki litewskie i bałtyckie za granicą oraz integrację dzieci z litewską oświatą” — desygnowana premier wymieniła plany rządu.

W energetyce rząd dąży do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i obniżenia kosztów ogrzewania. Do 2028 r. Litwa ma produkować więcej zielonej energii niż wynosi jej zużycie.

W polityce zagranicznej rząd zapowiada dalsze wsparcie dla Ukrainy, izolację Rosji i wzmocnienie współpracy z partnerami strategicznymi. Rozpatrzenie programu rządu w Sejmie przewidziano na 23 września.

