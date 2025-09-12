Ministerstwo Finansów podało, że dochody budżetu państwa (z wyłączeniem środków z UE i funduszy pomocowych) w okresie styczeń-lipiec wyniosły 9,162 mld euro, co stanowi 59,4 proc. zaplanowanych rocznych wpływów. W porównaniu do tego samego okresu 2024 r. oznacza to wzrost o 7,7 proc., czyli 657,4 mln euro.

W strukturze dochodów największy udział miały podatki, z których do budżetu wpłynęło 8,526 mld euro — o 6,3 proc. (506 mln euro) więcej niż rok wcześniej. Jest to równowartość 57,9 proc. zaplanowanych na 2025 r. wpływów podatkowych.

Najwyższe przychody przyniósł podatek od wartości dodanej (VAT), którego łączna suma wyniosła 4,087 mld euro — o 8,5 proc. (321,4 mln euro) więcej niż w zeszłym roku.

Według ministerstwa dochody z VAT osiągnęły 59,8 proc. rocznego planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM) wzrosły o 14,8 proc. (245,2 mln euro) do 1,898 mld euro, co stanowi 56 proc. rocznego planu. Znacząca część tych środków została przekazana do budżetów samorządów.

Z tytułu akcyzy budżet uzyskał 1,18 mld euro — o 9,5 proc. (102,8 mln euro) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to realizację 54,1 proc. planowanych wpływów z tego tytułu.

Z kolei dochody z podatku od zysków przedsiębiorstw spadły o 6,7 proc. (76 mln euro) i wyniosły 1,057 mld euro, co odpowiada 56,2 proc. planu rocznego.

Pozostałe wpływy podatkowe przyniosły 636,34 mln euro — o 31,2 proc. (151,3 mln euro) więcej niż w 2024 r. To 90,2 proc. rocznego planu. Wśród nich największe znaczenie miały dywidendy — 154,5 mln euro (wzrost z 150,5 mln euro w ubiegłym roku) oraz wpłaty z zysków Banku Litwy — 130 mln euro.

W tym samym czasie państwo otrzymało również 1,511 mld euro ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, co stanowi 61,8 proc. zaplanowanej na ten rok kwoty.