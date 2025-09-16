Jak zaznaczyła dyrektorka, szkoła realizuje projekt dotyczący bezpieczeństwa uczniów w sieci i korzystania z Wi-Fi. Udostępnia uczniom internet ze specjalnych punktów dostępu.

— Szkoła realizuje także projekt „Bezpieczeństwo ucznia w wirtualnej przestrzeni” związany ze stosowaniem Wi-Fi. (…) Każdy uczeń powinien mieć dostęp do internetu w szkole, ale korzysta z niego przez zabezpieczone szkolne łącze. Dzięki temu blokowane są niepożądane treści i zakazane platformy. W zamian ma nielimitowany internet do pracy, do poznawania świata — zaznaczyła w rozmowie z „KW” dyrektorka Juchniewicz.

Wyjaśniła, że w szkole jest aż 12 punktów dostępu do internetu bezprzewodowego.

— Mamy w szkole 12 takich punktów i one rozszerzają się na wszystkie piętra. Od nas to wymaga również zarządzania, bo dzieci, wiadomo, gubią swoje dane do kont, hasła, trzeba ciągle pilnować. Innym problemem jest, że dzieci nie chcą się podłączać do tego — wyjaśniła.

Wcześniej w rozmowie narysowała politykę szkoły dotyczącą telefonów. System w Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego nazwała „gabinetowym”.

Pełny wywiad ukazał się w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 6-12 września 2025 r. Nr 36 (101). Można go przeczytać także tutaj: Helena Juchniewicz: Bez metodologii i podręczników sama liczba godzin języka litewskiego niewiele da