ORLEN buduje w Możejkach wyjątkową elektrownie słoneczną

– Realizujemy strategiczne inwestycje, które budują fundamenty naszego rozwoju i przyspieszają transformację energetyczną regionu. Skala naszych działań jest bezprecedensowa – w ciągu dekady prawie 10-krotnie zwiększymy moc aktywów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Ten cel chcemy osiągnąć zarówno poprzez akwizycje najbardziej perspektywicznych projektów na rynku, jak i poprzez własne inicjatywy. Dobrym przykładem jest nasza pierwsza elektrownia słoneczna w Możejkach, o mocy zainstalowanej 44,2 MW, która już wkrótce dostarczy około 45 GWh zielonej energii rocznie. Ta farma fotowoltaiczna będzie największą przyzakładową instalacją w Grupie ORLEN i jedną z największych na Litwie, która zasili infrastrukturę rafineryjną Możejek oraz jej budynki biurowe wpierając realizację strategicznych celów Grupy w zakresie OZE – mówi Wojciech Matuszek, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki ORLEN.

Elektrownia słoneczna o łącznej powierzchni 600 tys. m kw. będzie składać się z około 68 tys. dwustronnych modułów fotowoltaicznych. Każdy z nich o mocy 620 Wp. To wyjątkowe rozwiązanie sprawia, że panele są w stanie absorbować światło słoneczne z obu stron, zwiększając wydajność szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. W porównaniu z tradycyjnymi modułami monofacjalnymi mogą one generować nawet o 30 proc. więcej energii elektrycznej.

– To przełomowy projekt dla ORLEN Lietuva. Po raz pierwszy zaczniemy wytwarzać energię odnawialną na miejscu, aby wesprzeć działalność jednego z najbardziej energochłonnych zakładów przemysłowych w regionie. Dzięki tej inwestycji zbliżymy się do realizacji naszych strategicznych celów: ograniczymy emisyjność, zwiększymy niezależność energetyczną. Inwestycja wpisuje się jednocześnie w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy ORLEN oraz potwierdza, że ORLEN Lietuva odgrywa również istotną rolę w zielonej transformacji Litwy w kierunku przemysłu niskoemisyjnego – mówi Zbigniew Paszkowicz, Prezes Zarządu ORLEN Lietuva.

Budowa wchodzi w końcową fazę. Stopień zaawansowania wynosi ok. 80 proc., co oznacza, że większość modułów została już zainstalowana. Obecnie trwają prace obejmujące przygotowanie terenu, integrację z siecią elektroenergetyczną oraz instalację infrastruktury elektrycznej. Prąd wyprodukowany na farmie popłynie do rafinerii w Możejkach już od początku 2026 roku.

Cała wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana bezpośrednio w rafinerii w Możejkach. Dzięki temu jeden z największych odbiorców energii przemysłowej w krajach bałtyckich ograniczy wpływ na środowisko naturalne i uzyska dostęp do własnej, czystej i stabilnej energii, niezależnej od wahań na rynku.

Obiekt będzie wyposażony w zaawansowane systemy zarządzania energią i zostanie zintegrowany z nowoczesną rozdzielnicą średniego napięcia. Systemy te zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu efektywnej dystrybucji energii, niezawodności operacyjnej i bezpiecznej pracy w warunkach przemysłowych. Wykonawcą inwestycji jest firma Electrum z Białegostoku.

Całkowita wartość projektu to około 36 milionów euro.

ORLEN Lietuva od lat jest największym podatnikiem w kraju i odgrywa bardzo ważną rolę w litewskiej gospodarce. Od 2006 roku ORLEN zainwestował prawie 4,5 miliarda euro w zakup i modernizację rafinerii w Możejkach. Ponadto ORLEN Lietuva zarządza kluczowym terminalem w Butyndze na Litwie, głównym portem dostaw surowców, oraz terminalem kolejowym w Mockowie, ważnym punktem przeładunkowym, umożliwiającym sprawny eksport produktów.

Czytaj więcej: ORLEN Lietuva patrzy w przyszłość

Biuro prasowe

