Więcej
    Strona głównaGospodarka

    ORLEN buduje w Możejkach wyjątkową elektrownie słoneczną

    ORLEN Lietuva, spółka z Grupy ORLEN, kończy budowę pierwszej elektrowni słonecznej. Będzie ona podłączona bezpośrednio do rafinerii w Możejkach. Moc zainstalowana wynosząca 44,2 MW i prognozowana roczna produkcja na poziomie ok. 45 GWh przybliża ORLEN do realizacji celów postawionych w strategii.

    Autor: KW
    Cała wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana bezpośrednio w rafinerii w Możejkach.
    Cała wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana bezpośrednio w rafinerii w Możejkach | Fot. Biuro prasowe

    Czytaj również...

    – Realizujemy strategiczne inwestycje, które budują fundamenty naszego rozwoju i przyspieszają transformację energetyczną regionu. Skala naszych działań jest bezprecedensowa – w ciągu dekady prawie 10-krotnie zwiększymy moc aktywów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Ten cel chcemy osiągnąć zarówno poprzez akwizycje najbardziej perspektywicznych projektów na rynku, jak i poprzez własne inicjatywy. Dobrym przykładem jest nasza pierwsza elektrownia słoneczna w Możejkach, o mocy zainstalowanej 44,2 MW, która już wkrótce dostarczy około 45 GWh zielonej energii rocznie. Ta farma fotowoltaiczna będzie największą przyzakładową instalacją w Grupie ORLEN i jedną z największych na Litwie, która zasili infrastrukturę rafineryjną Możejek oraz jej budynki biurowe wpierając realizację strategicznych celów Grupy w zakresie OZEmówi Wojciech Matuszek, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki ORLEN.

    Elektrownia słoneczna o łącznej powierzchni 600 tys. m kw. będzie składać się z około 68 tys. dwustronnych modułów fotowoltaicznych. Każdy z nich o mocy 620 Wp. To wyjątkowe rozwiązanie sprawia, że panele są w stanie absorbować światło słoneczne z obu stron, zwiększając wydajność szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. W porównaniu z tradycyjnymi modułami monofacjalnymi mogą one generować nawet o 30 proc. więcej energii elektrycznej.

    – To przełomowy projekt dla ORLEN Lietuva. Po raz pierwszy zaczniemy wytwarzać energię odnawialną na miejscu, aby wesprzeć działalność jednego z najbardziej energochłonnych zakładów przemysłowych w regionie. Dzięki tej inwestycji zbliżymy się do realizacji naszych strategicznych celów: ograniczymy emisyjność, zwiększymy niezależność energetyczną. Inwestycja wpisuje się jednocześnie w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy ORLEN oraz potwierdza, że ORLEN Lietuva odgrywa również istotną rolę w zielonej transformacji Litwy w kierunku przemysłu niskoemisyjnegomówi Zbigniew Paszkowicz, Prezes Zarządu ORLEN Lietuva.

    Budowa wchodzi w końcową fazę. Stopień zaawansowania wynosi ok. 80 proc., co oznacza, że większość modułów została już zainstalowana. Obecnie trwają prace obejmujące przygotowanie terenu, integrację z siecią elektroenergetyczną oraz instalację infrastruktury elektrycznej. Prąd wyprodukowany na farmie popłynie do rafinerii w Możejkach już od początku 2026 roku.

    Cała wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana bezpośrednio w rafinerii w Możejkach. Dzięki temu jeden z największych odbiorców energii przemysłowej w krajach bałtyckich ograniczy wpływ na środowisko naturalne i uzyska dostęp do własnej, czystej i stabilnej energii, niezależnej od wahań na rynku.

    Obiekt będzie wyposażony w zaawansowane systemy zarządzania energią i zostanie zintegrowany z nowoczesną rozdzielnicą średniego napięcia. Systemy te zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu efektywnej dystrybucji energii, niezawodności operacyjnej i bezpiecznej pracy w warunkach przemysłowych. Wykonawcą inwestycji jest firma Electrum z Białegostoku.

    Całkowita wartość projektu to około 36 milionów euro.

    ORLEN Lietuva od lat jest największym podatnikiem w kraju i odgrywa bardzo ważną rolę w litewskiej gospodarce. Od 2006 roku ORLEN zainwestował prawie 4,5 miliarda euro w zakup i modernizację rafinerii w Możejkach. Ponadto ORLEN Lietuva zarządza kluczowym terminalem w Butyndze na Litwie, głównym portem dostaw surowców, oraz terminalem kolejowym w Mockowie, ważnym punktem przeładunkowym, umożliwiającym sprawny eksport produktów.

    Czytaj więcej: ORLEN Lietuva patrzy w przyszłość

    Biuro prasowe

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Polski Teatr „Studio” w Wilnie zaprasza: „M. K. Čiurlionis. Trajektorie” w Teatrze na Pohulance

    Spektakl poświęcony 150. rocznicy urodzin Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, jednej z najbardziej imponujących postaci kultury litewskiej, a jednocześnie ważnej dla tradycji artystycznej Polski. Bohater odradza się na scenie jako twórca...
    Szkolnictwo

    Wileńska „Mickiewiczówka” odniosła się do „anonimki” na temat telefonów w szkole

    W mediach społecznościowych pojawiło się anonimowe „stanowisko społeczności rodzicielskiej liceum”, w którym autorzy sprzeciwiają się zakazowi telefonów w Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Zapytaliśmy o to w wywiadzie...
    Szkolnictwo

    Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego udostępnia Wi-Fi uczniom. „Mamy 12 takich punktów”

    Jak zaznaczyła dyrektorka, szkoła realizuje projekt dotyczący bezpieczeństwa uczniów w sieci i korzystania z Wi-Fi. Udostępnia uczniom internet ze specjalnych punktów dostępu. — Szkoła realizuje także projekt „Bezpieczeństwo ucznia w...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.