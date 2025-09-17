Leszek Wątróbski: Aniu, spotkaliśmy się w Szczecinie w czasie tegorocznych wakacji letnich. Jesteś dyrektorką i założycielką Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu, Il — na przedmieściach Chicago…

Anna Dunajewska: Tu się urodziłam się i wychowywałam. Studia ukończyłam na Politechnice Szczecińskiej. Pracowałam następnie wiele lat w szkole średniej w Szczecinie jako nauczyciel. Z Polski do USA wyemigrowałam latem roku 1997. I w Chicago zaczęłam pracować w polonijnej szkole. Są tu aktualnie 44 szkoły polonijne. Kiedyś było 16 tys. uczniów, dziś jest ich ok. 10 tys. Zmalała trochę ich liczba, bo od lat nie ma nowej emigracji. A uczniowie szkół polonijnych to dziś już drugie i trzecie pokolenie. W minionym roku szkolnym 2024/2025 w naszej szkole uczyło się 349 uczniów.

W tym roku Wasza szkoła obchodzić będzie jubileusz 20-lecia swojej działalności…

Dwadzieścia lat to jest dużo i jednocześnie mało, ale bardziej dużo, ponieważ wiele wydarzyło się u nas w tym czasie. Nasza szkoła zorganizowała bardzo dużo ważnych imprez, nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale również dla wszystkich uczniów szkół polonijnych w aglomeracji chicagowskiej.

Pierwsza impreza odbyła się z okazji roku gen. Władysława Andersa (2008). Była to wystawa poświęcona gen. W. Andersowi i 2 Korpusowi Polskiemu we Włoszech. Wystawa została sprowadzona z Włoch, a eksponowana była w Polskim Muzeum w Chicago i dostępna dla wszystkich chętnych. Na otwarciu wystawy byli przedstawiciele dwóch konsulatów chicagowskich — polskiego i włoskiego, weterani, żołnierze armii gen. Andersa. Przyjechali też właściciele tej wystawy z Włoch. To było naprawdę wielkie wydarzenie. Z tej okazji został wydany katalog.

W roku 2011 wydałam kalendarz o Czesławie Miłoszu z jego, nigdzie wcześniej niepublikowanymi zdjęciami, udostępnionymi nam przez chicagowskiego poetę Adama Lizakowskiego.

A rok później Wasza szkoła zorganizowała konkurs międzynarodowy „Malowany Miłosz”…

…na który wpłynęło ponad 150 prac z całego świata. Zorganizowaliśmy również okolicznościowe warsztaty dla nauczycieli. Prowadziły je panie: Joanna Wójtowicz i Małgorzata Małyska. Pierwsza mówiła jak uczyć Miłosza w klasach starszych, druga jak to robić w klasach młodszych. Z tej okazji został wydany kalendarz z pracami uczniów.

Nasz teatrzyk szkolny, tuż przed pandemią — 8 lutego 2020 r., zorganizował w Copernicus Center w Chicago, na największej polonijnej scenie na świecie, przedstawienie. Była to musicalowa wersja bajki H. Ch. Andersena pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”, którą bezpłatnie obejrzało ok. 1 700 widzów. Bajkę, razem z dziećmi, obejrzeli przedstawiciele konsulatu generalnego RP w Chicago oraz wszystkich ważniejszych organizacji polonijnych. Udowodniłam wówczas, że można zrobić taką imprezę za darmo, pod warunkiem znalezienia sponsorów.

Kolejna impreza miała miejsce w 2023 roku…

Była to studniówka, która każdego roku organizowana jest dla wszystkich maturzystów z polonijnych szkół w aglomeracji chicagowskiej. I podczas której, pierwszy raz w historii, najlepsi maturzyści — w liczbie 49, otrzymali stypendia — w większości po tysiąc dolarów, choć były też i mniejsze — po: 750, 500 i 350. Natomiast 19 z nich poleciało na Kongres Nauki w Warszawie i na wycieczkę ufundowaną przez ówczesne Ministerstwo Edukacji i Nauki, z tym że rodzice nagrodzonych musieli zapłacić za sam przelot do Polski, który po moich staraniach został o połowę zrefundowany przez IRJP (Instytut Rozwoju Języka Polskiego). Poza stolicą młodzi odwiedzili także Płock, Toruń i Lublin.

Aktualnie trwają przygotowania do obchodów 20 rocznicy powstania Waszej szkoły…

Planujemy je już po tegorocznych wakacjach letnich, na niedzielę 16 listopada. Mamy nawet zarezerwowaną salę. Przygotowujemy wiele niespodzianek, ale nie mogę zdradzić jakich. Mamy m.in. wymyśloną część artystyczną.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Planujemy w tym roku, w ramach zajęć dodatkowych, otworzyć kilka kółek — takich jak: plastyczne, teatralne, taneczne oraz szachowe. Pracujemy w piątki w godz. od 17.30 do 20.15 oraz wyłącznie dla chętnych lekcje religii do 21.00. Jest też przygotowanie do pierwszej komunii i bierzmowania. Religia jest także w soboty od 9.00 do 9.45, a potem lekcje do 12.30. Pracuje u nas 15 nauczycieli. Kapelanem szkoły jest ks. Krzysztof Janicki ze Stargardu (dawniej szczecińskiego), który jest na placówce w parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard od lipca 2019 r.

Dziękuję za rozmowę. I na Twoje ręce składam gratulacje z okazji Waszego szkolnego jubileuszu.