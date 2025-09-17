SKOnSR uczestniczy w konkursie. Potrzebuje głosów Czytelników

Od 35 lat opiekujemy się cmentarzem Na Rossie – miejscem, które łączy pokolenia i przypomina o wartościach, które nas kształtują.

UWAGA! Według prawideł głosować można tylko z litewskich adresów IP (wyłącznie z terytorium Litwy).

W jaki sposób zagłosować:

Głosując na inicjatywę Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (lit. Visuomeninė Rasų kapinių draugija) uprzejmie prosimy:

1) wchodzimy na stronę https://projektas.lrytas.lt/saugumo-kodas-2025/ivairiaspalvis-vilnius?_gl=1*6iafi5*_gcl_au*MTgxODUxMzU4OS4xNzU3ODMyMjI5#nom-bendruomene

2) wciskamy Metų bendruomenė (Społeczność Roku)

3) Przy krótkim opisie o Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą (Visuomeninė Rasų kapinių draugija), u dołu pod zdjęciem wciskujemy „BALSUOTI”.

Głosowanie odbywa się na portalu lrytas.lt od 16 września do 6 października 2025 r. (do godz. 23:59). Osoby i inicjatywy, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną uhonorowane podczas konferencji „Kod Bezpieczeństwa” organizowanej przez Lrytas w dniu 17 października 2025 r. na VILNIUS TECH.

Uwaga! Głosować można raz dziennie, korzystając z unikalnego połączenia IP, urządzenia i przeglądarki. Na przykład: jeśli oddasz głos o 15:00, kolejny możesz oddać po północy – od godz. 00:01. W ciągu jednej doby możesz głosować z różnych urządzeń lub przy użyciu różnych dostawców internetu (np. z internetu mobilnego i z sieci w pracy), nawet jeśli korzystasz z tego samego urządzenia.

Dziękujemy, że jesteście z nami i wspieracie SKOnSR! Wspólnie tworzymy przestrzeń pełną pamięci i wzajemnego szacunku.

