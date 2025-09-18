Więcej
    Drewniany amfiteatr w „Kraszewskim” już dostępny. Odbywa się tam m.in. „Narodowe Czytanie”

    W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 6-12 września ukazała się rozmowa z Heleną Juchniewicz, dyrektorką Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Mówiła m.in. o akcji „Narodowe Czytanie”. Odbywa się ona na nowo otwartym drewnianym amfiteatrze do dyspozycji szkoły.

    Autor: KW
    Sad w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.
    Fot. Apolinary Klonowski

    — Miałam pomysł utworzenia amfiteatru, udało się go spełnić, ten drewniany amfiteatr już jest. Odbywają się tam spotkania. Było tam „Narodowe Czytanie” — wyznała w rozmowie z „KW” Juchniewicz.

    Amfiteatr to jednak nie koniec zmian, które zachodzą na terytorium gimnazjum. W sadzie z czasem mają pojawić się drewniane figury.

    — Chciałam dodać drewniane figury mitologiczne, ale zabrakło nam czasu, głównie przez egzaminy i naukę. Do końca planu, czyli do grudnia, jeszcze mamy szansę to zrealizować — powiedziała dyrektorka.

    Szkoła stawia na rozwój przestrzeni edukacyjno-kulturalnej — powstały kąciki literackie w języku polskim i litewskim.

    Teren wokół szkoły wzbogacono o „ścieżkę bosonogich” oraz ogród roślin aromatycznych i leczniczych.

    Uczniowie zajmują się także pielęgnacją sadów, z których owoce służą do przygotowania własnych suszy — to zarówno praktyczna nauka, jak i forma integracji. Produkty często stają się upominkami, a w przyszłości mogą zostać przeznaczone na wsparcie działań charytatywnych, m.in. hospicjum.

    Pełny wywiad ukazał się w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 6-12 września 2025 r. Nr 36 (101). Można go przeczytać także tutaj: Helena Juchniewicz: Bez metodologii i podręczników sama liczba godzin języka litewskiego niewiele da

    RedKomy

