Więcej
    Strona głównaGospodarka

    Prognoza gospodarcza dla Litwy poprawiona, ale może ją przekreślić niedopatrzenie. MFW daje rekomendacje

    Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) skorygował w górę prognozy dla Litwy – PKB ma wzrosnąć w 2025 r. o 2,9 proc., a w 2026 o 3,4 proc. Są jednak zagrożenia, które wymagają pilnej uwagi, alarmuje fundusz.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Pieniądze Euro.
    Prognozy MFW wskazują na przyspieszenie wzrostu gospodarczego Litwy w latach 2025–2026 | Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Czytaj również...

    Gospodarka w fazie odbudowy

    Organizacja w ramach ONZ, MFW, poprawiła prognozę wzrostu gospodarczego Litwy na rok 2025 do 2,9 proc. Wcześniej, w kwietniu, przewidywano wzrost na poziomie 2,8 proc.

    W 2026 r. dynamika PKB ma być jeszcze wyższa i wynieść 3,4 proc., czyli o 0,9 punktu procentowego więcej niż wcześniej prognozowano. Dane zostały przekazane przez Bank Litwy w oficjalnym komunikacie.

    W ocenie analityków MFW, mimo słabszej konsumpcji prywatnej na początku bieżącego roku, litewska gospodarka zyskuje na sile dzięki inwestycjom finansowanym ze środków unijnych oraz obniżającym się stopom procentowym.

    „Gospodarka Litwy znajduje się obecnie w fazie wzrostu: siła nabywcza ludności nadal solidnie rośnie, a tempo rozwoju gospodarki kraju powinno się wzmocnić w przyszłym roku. Ważne jest jednak, aby zapewnić, że nie będzie to chwilowy błysk, ale długotrwała i trwała tendencja” – przekazał w komunikacie Gediminas Šimkus, prezes zarządu Banku Litwy.

    Jednym z kluczowych czynników, który według MFW przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego w 2025 r., ma być reforma systemu emerytalnego. Fundusz zakłada, że mieszkańcy Litwy otrzymają 40 proc. środków zgromadzonych w drugim filarze emerytalnym. Ten mechanizm powinien znacząco pobudzić konsumpcję krajową.

    W najnowszym raporcie MFW zrewidowano w dół prognozy inflacyjne. W 2025 r. inflacja ma wynieść 3,2 proc., zamiast 3,5 proc. zakładanych w kwietniu. W 2026 r. tempo wzrostu cen ma spaść do 2,7 proc. (wcześniej prognozowano 2,8 proc.).

    Nie same mleko i miód

    Pomimo pozytywnych prognoz, fundusz ostrzega przed kilkoma strukturalnymi zagrożeniami. W raporcie wskazano na potencjalne spowolnienie gospodarcze głównych partnerów handlowych Litwy, napięcia geopolityczne oraz problemy demograficzne, które mogą wpływać na rynek pracy.

    Za jedno z kluczowych zagrożeń uznano spowolnienie tempa wzrostu wydajności pracy, które może osłabić konkurencyjność i długofalowy rozwój gospodarki.

    „MFW zaleca wzmocnienie kształcenia w zakresie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy w systemie edukacji, w tym w kształceniu zawodowym, a także zapewnienie płynnej integracji imigrantów, rozszerzenie cyfryzacji usług publicznych i zastosowania sztucznej inteligencji w działalności gospodarczej oraz poprawę dostępu przedsiębiorstw do finansowania, promując w ten sposób inwestycje” – czytamy w komunikacie.

    Stopa bezrobocia na Litwie ma spaść w 2025 r. do 6,6 proc., a w następnym roku – do 6,1 proc. Jednocześnie wynagrodzenia nadal będą rosnąć w szybkim tempie, co ma przełożenie na poprawę sytuacji gospodarstw domowych.

    Bezpieczeństwo wywiera presję na dług

    Wzrost wydatków publicznych, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem narodowym, wpłynie na stan finansów publicznych Litwy. Deficyt budżetowy ma wynieść w tym roku 2,8 proc., a w roku 2026 sięgnąć 4 proc. Zdaniem MFW, w średnim okresie utrzyma się on na zbliżonym poziomie.

    Równocześnie prognozuje się wzrost długu publicznego z obecnych 38 proc. PKB do 54 proc. w perspektywie pięciu lat. Główną przyczyną są rosnące potrzeby w zakresie finansowania obrony narodowej.

    W odpowiedzi na te wyzwania planowane są nowe lub wyższe podatki, które mają wejść w życie w 2026 r. Według funduszu, zmiany te pozwolą zwiększyć dochody budżetowe o około 0,6 proc. PKB.

    Gospodarka Litwy pnie się ku górze
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaBNS

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Litwini chcą wyższych emerytur: większości wystarczyłoby 1,2–1,5 tys. Euro

    Rosnące oczekiwania wobec emerytur Z badania przeprowadzonego w maju 2025 r. przez firmę Spinter tyrimai na zlecenie Swedbanku wynika, że większość mieszkańców Litwy chciałaby otrzymywać emeryturę w wysokości od 1,2 do 1,5...
    Religia

    Z Wilna na wszystkie kontynenty świata. Mija 90 lat historii „modlitwy na uśmierzenie gniewu Bożego”

    Objawienie w klasztornej celi Wieczorem 13 września 1935 r. św. Siostra Faustyna Kowalska doznała w celi wizji anioła, który miał wykonać Bożą karę nad światem i „pewnym miejscem”, którego wymienić...
    Religia

    Jubileusz Leona XIV. Papież świętuje 70. urodziny. Wkrótce opublikuje swój pierwszy dokument

    Urodziny w sercu Kościoła W niedzielę, 14 września, papież Leon XIV spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Tego dnia przypadały jego 70. urodziny. Grupy muzyczne zgromadzone...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.