Kreatywno-edukacyjny obóz „Zainspirowani Polską” w Pogirach

Uczestnikami byli młodzi czytelnicy w wieku od 7 do 14 lat, którzy każdego dnia odkrywali nowe tajemnice kultury, tradycji i nowoczesnych technologii.

Program obozu obfitował w atrakcje: podróż po polskiej kulturze i tradycjach, poznawanie strojów ludowych, zabawek regionalnych, literatury polskiej oraz tajników teatru. Dzieci nie tylko słuchały wykładów i opowieści, lecz także aktywnie angażowały się w warsztaty twórcze – przygotowywały kremy naturalne, rysowały, tworzyły odblaski, projekty herbów, lalki teatralne oraz brały udział w zajęciach aktorskich.

Wielkie wrażenie wywarła również na uczestnikach wycieczka do Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu, gdzie mogli przymierzyć prawdziwe kostiumy sceniczne i zajrzeć za kulisy teatru. Ogromną radość sprawiło im spotkanie z nowoczesnymi technologiami – dzieci konstruowały roboty, testowały gogle wirtualnej rzeczywistości, rozmawiały o innowacjach i samodzielnie wymyślały projekty przyszłości.

Program obozu wzbogacili zaproszeni goście prowadzący zajęcia edukacyjne:

– nauczycielka klas początkowych, Roman Juchniewicz – dyrektor Rejonowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Wilnie.

Obóz zakończyła wspólna uroczystość z podziękowaniami, upominkami, pizzą i tortem – uczestnicy rozstawali się pełni wrażeń, wiedzy i inspiracji.

Projekt został przygotowany i skoordynowany przez specjalistkę czytelni internetowej Filii Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego w Pogirach Renatę Novik. Podczas obozu wspierała ją nauczycielka klas początkowych Gimnazjum w Pogirach Olga Gerasimowicz. Szczególne podziękowania należą się dyrektor Pogirskiej Szkoły Sztuk Pięknych Aleksandrze Żuk-Butkuvienė za udostępnienie sal szkolnych.

„Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku”