Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Kreatywno-edukacyjny obóz „Zainspirowani Polską” w Pogirach

    W dniach 18–22 sierpnia w Filii Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego w Pogirach odbył się pięciodniowy obóz kreatywno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Zainspirowani Polską”.

    Autor: KW
    Wielkie wrażenie wywarła również na uczestnikach wycieczka do Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu.
    Wielkie wrażenie wywarła również na uczestnikach wycieczka do Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu | Fot. archiwum

    Czytaj również...

    Uczestnikami byli młodzi czytelnicy w wieku od 7 do 14 lat, którzy każdego dnia odkrywali nowe tajemnice kultury, tradycji i nowoczesnych technologii.

    Program obozu obfitował w atrakcje: podróż po polskiej kulturze i tradycjach, poznawanie strojów ludowych, zabawek regionalnych, literatury polskiej oraz tajników teatru. Dzieci nie tylko słuchały wykładów i opowieści, lecz także aktywnie angażowały się w warsztaty twórcze – przygotowywały kremy naturalne, rysowały, tworzyły odblaski, projekty herbów, lalki teatralne oraz brały udział w zajęciach aktorskich.

    Wielkie wrażenie wywarła również na uczestnikach wycieczka do Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu, gdzie mogli przymierzyć prawdziwe kostiumy sceniczne i zajrzeć za kulisy teatru. Ogromną radość sprawiło im spotkanie z nowoczesnymi technologiami – dzieci konstruowały roboty, testowały gogle wirtualnej rzeczywistości, rozmawiały o innowacjach i samodzielnie wymyślały projekty przyszłości.

    Program obozu wzbogacili zaproszeni goście prowadzący zajęcia edukacyjne:

    • Janina Norkūnienė – etnografka, certyfikowana mistrzyni ludowa,
    • Irena Brazis – choreografka i instruktorka tańca ludowego, filolog, z zamiłowania etnografka oraz twórczyni rękodzieła,
    • Kinga Levko – pedagog teatralna,
    • Olga Gerasimowicz – nauczycielka klas początkowych,
    • Roman Juchniewicz – dyrektor Rejonowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Wilnie.

    Obóz zakończyła wspólna uroczystość z podziękowaniami, upominkami, pizzą i tortem – uczestnicy rozstawali się pełni wrażeń, wiedzy i inspiracji.

    Projekt został przygotowany i skoordynowany przez specjalistkę czytelni internetowej Filii Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego w Pogirach Renatę Novik. Podczas obozu wspierała ją nauczycielka klas początkowych Gimnazjum w Pogirach Olga Gerasimowicz. Szczególne podziękowania należą się dyrektor Pogirskiej Szkoły Sztuk Pięknych Aleksandrze Żuk-Butkuvienė za udostępnienie sal szkolnych.

    „Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku”

    Zmiana granic miejscowości w rej. wileńskim i nadanie dziesięciu z nich status miasteczek
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    ZPiT „Rudomianka” ogłasza nabór!

    Śpiew Marzysz o tym, by Twój głos rozbrzmiewał w pięknych harmoniach chóru? Dołącz do chóru „Rudomianki”! Każdy nowy głos dodaje mu wyjątkowego blasku i sprawia, że brzmienie staje się jeszcze...
    Szkolnictwo

    Polskie szkoły były wrzucane do worka „mniejszości narodowych”. Czerniawska: „Nie widać realnego obrazu”

    „Zdawalność szkół mniejszości narodowych” Dziennikarz „Kuriera Wileńskiego” pytał, jak wyjaśnić opinii publicznej różnicę między wynikami polskich szkół, a „szkół mniejszości narodowych”. Dyrektor Czerniawska podkreśliła, że „przez lata rozwiązywaliśmy cudze problemy”. —...
    Społeczeństwo

    Uroczystości Ponarskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie

    Uroczystościom będzie towarzyszyć wystawa ponarska w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Program Uroczystości Ponarskich: 23 września (wtorek) 10:00 – Kościół pw. św. Apostołów Piotra...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.