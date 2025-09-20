W Wilnie powstanie plac Tysiąclecia.

Nowa inwestycja miejska

Samorząd Miasta Wilna zlecił realizację projektu spółce Vilniaus vystymo kompanija, która wybrała wykonawcę — firmę UAB „Eika Construction”. Wartość robót budowlanych wynosi niemal 1,4 mln euro z VAT. Do 2027 r. na działce przy ulicach Tūkstantmečio i Dariaus ir Girėno powstanie nowoczesna przestrzeń publiczna z alejkami, punktami widokowymi, placami zabaw i „ogrodami wspólnotowymi”.

Do 2027 roku firma zrealizuje kompleksowe prace obejmujące renowację zaniedbanego terenu, obecnie porośniętego zaroślami i wykorzystywanego przez mieszkańców jako ogródki działkowe. Projekt przewiduje pozostawienie miejsca na ogrody wspólnot, promenadę, strefy relaksu, ścieżki, punkty widokowe oraz przestrzenie do aktywności fizycznej.

„Ten projekt to ważny krok w kierunku pogodzenia rozwoju miasta z poszanowaniem przyrody i potrzeb społeczności. Na tym terenie państwowym, na zboczach, od dawna ludzie zakładali ogrody. Zgodnie z tą tradycją na tym terenie planuje się utworzenie strefy, w której nadal będą rozwijane ogrody wspólnotowe. Plac 1000-lecia stanie się żywą, zachęcającą przestrzenią, w której spotyka się rytm miasta i ludzka potrzeba zatrzymania się” — powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

Nie wszystko do usunięcia

Obfite nasadzenia i chronione drzewa były jednym z wyjściowych elementów projektu. Znaczna część terenu zostanie jedynie oczyszczona, a infrastruktura — jak np. zachodnie schody — odnowiona.

Przyszłe ścieżki i wejścia zostaną zaprojektowane zgodnie z istniejącymi trasami użytkowanymi przez mieszkańców. Ze względu na ukształtowanie terenu nie wszystkie części będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale główny punkt widokowy zostanie przystosowany.

„Miejsce to będzie otwarte dla podziwiania panoramy ze stromego zbocza oraz wypoczynku w otoczeniu natury. […] Możemy zapewnić harmonijny rozwój tego skweru” — powiedziała Laura Joffė, dyrektor Vilniaus vystymo kompanija.

Trzy poziomy funkcji

Przestrzeń skweru zostanie podzielona funkcjonalnie. Górna część przeznaczona będzie na rekreację i zabawę. Pośrodku powstaną punkty widokowe i miejsca do odpoczynku. Najniżej znajdzie się strefa ogrodów wspólnot.

Mieszkańcy proszeni są o usunięcie sprzętu ogrodniczego do 1 października. Później będą mogli przechowywać narzędzia w altanie z pomieszczeniem gospodarczym. Przewidziano również hydrant do podlewania.

Pierwszy etap przebudowy obejmie usunięcie śmieci oraz likwidację nielegalnych ogrodzeń i budynków kolidujących z nową infrastrukturą. Informacje o pracach będą przekazywane mieszkańcom na spotkaniach i tablicach informacyjnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2027 r.