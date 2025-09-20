Więcej
    Strona głównaWilno

    W Wilnie powstanie plac Tysiąclecia — użytkownicy działek będą mogli zachować swoje ogródki

    Na zaniedbanym obecnie terenie o powierzchni 1,2 ha w dzielnicy Nowy Świat (lit. Naujininkai) w Wilnie ma powstać plac Tysiąclecia. Poproszono mieszkańców o sprzątnięcie sprzętu ogrodniczego do 1 października.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    W Wilnie powstanie plac Tysiąclecia.
    Teren obecnie jest zaniedbany, ale to ma się odmienić | Fot. vilnius.lt, wizualizacja Vilniaus vystymo kompanija, fotomontaż A.K.

    Czytaj również...

    Nowa inwestycja miejska

    Samorząd Miasta Wilna zlecił realizację projektu spółce Vilniaus vystymo kompanija, która wybrała wykonawcę — firmę UAB „Eika Construction”. Wartość robót budowlanych wynosi niemal 1,4 mln euro z VAT. Do 2027 r. na działce przy ulicach Tūkstantmečio i Dariaus ir Girėno powstanie nowoczesna przestrzeń publiczna z alejkami, punktami widokowymi, placami zabaw i „ogrodami wspólnotowymi”.

    Do 2027 roku firma zrealizuje kompleksowe prace obejmujące renowację zaniedbanego terenu, obecnie porośniętego zaroślami i wykorzystywanego przez mieszkańców jako ogródki działkowe. Projekt przewiduje pozostawienie miejsca na ogrody wspólnot, promenadę, strefy relaksu, ścieżki, punkty widokowe oraz przestrzenie do aktywności fizycznej.

    „Ten projekt to ważny krok w kierunku pogodzenia rozwoju miasta z poszanowaniem przyrody i potrzeb społeczności. Na tym terenie państwowym, na zboczach, od dawna ludzie zakładali ogrody. Zgodnie z tą tradycją na tym terenie planuje się utworzenie strefy, w której nadal będą rozwijane ogrody wspólnotowe. Plac 1000-lecia stanie się żywą, zachęcającą przestrzenią, w której spotyka się rytm miasta i ludzka potrzeba zatrzymania się” — powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

    Nie wszystko do usunięcia

    Obfite nasadzenia i chronione drzewa były jednym z wyjściowych elementów projektu. Znaczna część terenu zostanie jedynie oczyszczona, a infrastruktura — jak np. zachodnie schody — odnowiona.

    Przyszłe ścieżki i wejścia zostaną zaprojektowane zgodnie z istniejącymi trasami użytkowanymi przez mieszkańców. Ze względu na ukształtowanie terenu nie wszystkie części będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale główny punkt widokowy zostanie przystosowany.

    „Miejsce to będzie otwarte dla podziwiania panoramy ze stromego zbocza oraz wypoczynku w otoczeniu natury. […] Możemy zapewnić harmonijny rozwój tego skweru” — powiedziała Laura Joffė, dyrektor Vilniaus vystymo kompanija.

    Trzy poziomy funkcji

    Przestrzeń skweru zostanie podzielona funkcjonalnie. Górna część przeznaczona będzie na rekreację i zabawę. Pośrodku powstaną punkty widokowe i miejsca do odpoczynku. Najniżej znajdzie się strefa ogrodów wspólnot.

    Mieszkańcy proszeni są o usunięcie sprzętu ogrodniczego do 1 października. Później będą mogli przechowywać narzędzia w altanie z pomieszczeniem gospodarczym. Przewidziano również hydrant do podlewania.

    Pierwszy etap przebudowy obejmie usunięcie śmieci oraz likwidację nielegalnych ogrodzeń i budynków kolidujących z nową infrastrukturą. Informacje o pracach będą przekazywane mieszkańcom na spotkaniach i tablicach informacyjnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2027 r.

    Jak Nowy Świat chciał zagarnąć Zarzecze
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Źródłavilnius.lt, Vilniaus vystymo kompanija

    Więcej od autora

    Zdrowie

    Spada temperatura, liście i… serotonina. Są na to sposoby, ale stosujemy je niechętnie

    Mniej światła, mniej nastrojuZdaniem farmaceutki Tomy Gečienė jesienne miesiące to okres, w którym wiele osób zauważa obniżony nastrój, zmęczenie oraz pogorszoną odporność. Spadek serotoniny może skutkować rozdrażnieniem i większym...
    Gospodarka

    Prognoza gospodarcza dla Litwy poprawiona, ale może ją przekreślić niedopatrzenie. MFW daje rekomendacje

    Gospodarka w fazie odbudowyOrganizacja w ramach ONZ, MFW, poprawiła prognozę wzrostu gospodarczego Litwy na rok 2025 do 2,9 proc. Wcześniej, w kwietniu, przewidywano wzrost na poziomie 2,8 proc.W 2026...
    Społeczeństwo

    Litwini chcą wyższych emerytur: większości wystarczyłoby 1,2–1,5 tys. Euro

    Rosnące oczekiwania wobec emeryturZ badania przeprowadzonego w maju 2025 r. przez firmę Spinter tyrimai na zlecenie Swedbanku wynika, że większość mieszkańców Litwy chciałaby otrzymywać emeryturę w wysokości od 1,2 do 1,5...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.