    „W polskiej szkole i rodzinie, w litewskim państwie — a w telefonie rosyjski. Nie udawajmy, że jest inaczej”

    W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 13-19 września ukazała się rozmowa z Iwoną Czerniawską, dyrektorką Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Jednym z tematów, o których rozmawialiśmy, był język używany przez Polaków na Litwie na co dzień lub chociażby… w telefonie.

    Telefony komórkowe.
    „Zastanawia jednak to, dlaczego niektórym łatwiej jest ustawić interfejs telefonu po rosyjsku niż po polsku. Staram się wtedy z nimi rozmawiać i to wyjaśnić” — dziwi się Czerniawska.

    Dodaje, że nie należy udawać, że rosyjskie treści w internecie nie mają przewagi nad litewskimi czy polskimi.

    „Przede wszystkim staram się zrozumieć, dlaczego w polskiej szkole, w litewskim państwie, w polskiej rodzinie i z polskimi nauczycielami, niektórzy ustawiają telefon na rosyjski i oglądają rosyjskie treści. Takie zjawisko istnieje, nie udawajmy, że jest inaczej” — podkreśla.

    Rozmawialiśmy też m.in. o nieodpowiedzialnym podejściu resortu oświaty do nauczania języka litewskiego, priorytetach szkoły i podejściu ogólnym szkół do telefonów.

    Pełny wywiad ukazał się w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 13-19 września 2025 r. Nr 37 (104)

