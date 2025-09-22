„Zastanawia jednak to, dlaczego niektórym łatwiej jest ustawić interfejs telefonu po rosyjsku niż po polsku. Staram się wtedy z nimi rozmawiać i to wyjaśnić” — dziwi się Czerniawska.

Dodaje, że nie należy udawać, że rosyjskie treści w internecie nie mają przewagi nad litewskimi czy polskimi.

„Przede wszystkim staram się zrozumieć, dlaczego w polskiej szkole, w litewskim państwie, w polskiej rodzinie i z polskimi nauczycielami, niektórzy ustawiają telefon na rosyjski i oglądają rosyjskie treści. Takie zjawisko istnieje, nie udawajmy, że jest inaczej” — podkreśla.

Rozmawialiśmy też m.in. o nieodpowiedzialnym podejściu resortu oświaty do nauczania języka litewskiego, priorytetach szkoły i podejściu ogólnym szkół do telefonów.

Pełny wywiad ukazał się w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 13-19 września 2025 r. Nr 37 (104)