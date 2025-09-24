ORLEN stawia na AI. Podpisano porozumienie z Google Cloud

Porozumienie zakłada m.in. wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz data science, budowę i rozwój nowoczesnej platformy danych oraz zdobywanie nowych kompetencji.

– Porozumienie z Google Cloud to dla ORLEN ważny krok w realizacji naszej strategii cyfrowej. Dzięki zaawansowanym technologiom i analityce danych przyspieszamy wdrażanie innowacji, skracamy czas wprowadzania usług i wzmacniamy naszą zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby rynku. To partnerstwo pokazuje, jak technologia może wspierać długoterminowy rozwój i budować wartość w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym – mówi Robert Soszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych ORLEN.

Transformacja cyfrowa to jeden z głównych elementów strategii Grupy ORLEN do 2035 r. „Energia jutra zaczyna się dziś”. W ogłoszonym w styczniu planie wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz efektywne zarządzanie danymi w całej organizacji jest kluczowym elementem na drodze do sukcesu transformacji energetycznej. Dzięki współpracy z Google Cloud możliwa będzie realizacja projektów i inicjatyw w obszarze transformacji cyfrowej i rozwoju biznesu.

– Wspólnie z Google Cloud wdrażamy m.in. rozwiązania oparte o AI, zaawansowaną analitykę danych oraz data science, które mają wzmocnić efektywność operacyjną i sprzedażową Grupy ORLEN. To istotny krok w budowie długoterminowego wzrostu i podnoszenia wartości dla akcjonariuszy, pokazujący siłę synergii między technologią a biznesem – mówi Michał Furman, Dyrektor Wykonawczy ds. Transformacji Cyfrowej i Informatyki ORLEN.

– Ta współpraca to dla nas o wiele więcej niż tylko biznes – to wspólna droga, na której budujemy nową jakość w oparciu o dane i sztuczną inteligencję. Wierzę, że razem z ORLEN będziemy inspirować polskie firmy i organizacje, pokazując, jak technologia może realnie napędzać wzrost, a także pomagać w jeszcze lepszym rozumieniu i spełnianiu potrzeb klientów. To piękny przykład, jak polscy liderzy z odwagą sięgają po najnowsze rozwiązania, aby kształtować przyszłość – mówi Magdalena Dziewguć, Country Director Google Cloud Polska.

Dzięki współpracy z Google Cloud, pracownicy ORLEN otrzymają także dostęp do eksperckiego doradztwa i mentoringu w ramach wspólnych projektów i inicjatyw, dostęp do platform edukacyjnych, a także szkoleń tematycznych i praktycznych warsztatów z zakresu AI, organizowanych przez Google Cloud.

Biuro prasowe PKN Orlen