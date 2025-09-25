Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na wsparcie misji Fundacji Pierwszej Damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej – na odbudowę i wyposażenie schronów przeciwbombowych w ukraińskich szkołach i przedszkolach.

Podczas tego wydarzenia golfiści i goście grali w golfa, brali udział w specjalnych zawodach, a najlepsi otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów. Podczas turnieju odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadził prezenter Jogaila Morkūnas. Wśród nagród aukcyjnych znalazły się cenne obrazy: „Słoneczniki” Raya Bartkusa, „Cisza” Mantasa Platūkisa, „Zima” Grega Hajdarowicza, litografia Napoleona Ordy „Poczajów (gubernia wołyńska)” oraz tybetańska thanka, przykład tradycyjnego malarstwa himalajskiego.

Podczas aukcji można było również nabyć inne niezapomniane atrakcje: kolację w Wilnie z byłym prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim, wycieczkę statkiem rzecznym po litewskim Pomorzu z przewodniczką Rasą Jakilaitienė i kapitanem statku Edmundasem Jakilaitisem, prywatną wycieczkę po Uniwersytecie Wileńskim z prof. Alfredasem Bumblauskasem „7 cudów Uniwersytetu Wileńskiego” oraz prywatną lekcję strzelectwa z mistrzynią olimpijską Dainą Gudzinevičiūtė. Wszystkich gości zachwycił koncert Egidijusa Sipavičiusa.

Organizator i inicjator charytatywnych turniejów golfowych, sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy, były prezes Litewskiej Federacji Golfa, honorowy członek Litewskiej Federacji Golfa, ambasador Czesław Okińczyc nie krył wzruszenia.

„To niesamowite, jak nasz wspólny wysiłek i Państwa hojność pozwalają osiągnąć tak ważny cel. Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność każdemu z Państwa za udział w charytatywnym turnieju golfowym »9th Czeslaw Okinczyc Golf Cup 2025« oraz wsparcie. Dzięki Państwa otwartemu sercu udało nam się zebrać pieniądze na misję Fundacji Ołeny Zełenskiej, której celem jest ochrona ukraińskich dzieci przed atakami agresorów. Państwa wkład w tę szlachetną misję jest nieoceniony i niewątpliwie przyczyni się do poprawy życia wielu małych Ukraińców” – powiedział Czesław Okińczyc.

Podczas turnieju poparcie dla Ukrainy wyrazili szanowni goście, m.in.: Ambasador Ukrainy na Litwie Olga Nikitchenko, chargé d’Affaires Ukrainy na Litwie Wiktor Hamotskyi, była Pierwsza Dama Polski Jolanta Kwaśniewska, przewodnicząca Senatu Uniwersytetu Wileńskiego Eglė Lastauskienė, sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy Algirdas Kumža, prezes Litewskiej Federacji Golfa Mindaugas Plūkas, były prezes Polskiego Związku Golfa Marek Michałowski, kierownik unii kredytowej „Nėris” Karolis Vitkauskas, pierwszy ambasador Polski na Litwie prof. Jan Widacki, dyrektor programowy telewizji Polsat Edward Miszczak, właściciel gazety „Rzeczpospolita” Grzegorz Hajdarowicz. Swoje wsparcie wyraziły również znane osoby publiczne i przedsiębiorcy.

„Każdy dobry uczynek ma znaczenie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i sponsorom za wsparcie – razem możemy przyczynić się do pozytywnych zmian i dać nadzieję tym, którzy najbardziej na nią czekają” – powiedziała Irma Vyšniauskė, dyrektor Klubu Golfowego Centrum Europy.

Turniej „9th Czeslaw Okinczyc Golf Cup 2025” był poświęcony nieustępliwie walczącej Ukrainie. Każdy datek uczestników zorganizowanego turnieju golfowego stał się ważnym krokiem naprzód w ochronie ukraińskich dzieci przed atakami i przybliżeniu Ukrainy do zwycięstwa.

