    Forum Wileńskie spotkało się z chargé d’affaires RP na Litwie

    29 września z inicjatywy Forum Wileńskiego odbyło się spotkanie z chargé d’affaires Polski na Litwie, Grzegorzem Markiem Poznańskim.

    Autor: KW
    Flaga Forum Wileńskiego.
    fot. Forum Wileńskie

    Na spotkaniu poruszono przede wszystkim tematy dotyczące polskiej społeczności na Litwie, jak również sytuację polityczną. Omówiono zmiany polityczne, które mogą mieć przełożenie na stan rzeczy w kwestii oświaty czy egzekwowania praw Polaków na Litwie.

    Forum Wileńskie podkreśliło problem rusyfikacji Polaków na Litwie nie tylko poprzez kulturę rosyjską, ale też odgórnie, czego dowodem jest większe finansowanie mediów w języku rosyjskim przez Ministerstwo Kultury Litwy, niż mediów polskich.

    Wyrażono również niepokój w związku z nasileniem się nastrojów prorosyjskich i antyukraińskich w społeczeństwie zarówno mniejszości narodowych, jak i litewskim.

    Ważnym tematem był także stan szkolnictwa polskiego na Litwie, nauczanie języka litewskiego i działalność polskich organizacji. Członkowie Forum podkreślali, że strategicznym błędem było wrzucenie szkół polskich do kotła ze szkołami rosyjskimi, czego skutki zaczynamy boleśnie odczuwać.

    Zaznaczano, że przez wszystkie te lata zarzuty względem polskich szkół co do słabego poziomu nauczania języka litewskiego mogły wynikać z wyliczenia średniej, a rzeczywista statystyka mówi o tym, że szkoły polskie zdawały egzaminy nie gorzej niż średnia statystyczna kraju.

    Forum Wileńskie spotkało się z konsulem generalnym RP na Litwie Dariuszem Wiśniewskim

    Forum Wileńskie,
    30 września 2025 r.

