    Naumovas: Nie należy brać jodku potasu w związku z Zaporożem, zagrożenia nie ma

    W odpowiedzi na obawy społeczeństwa Ministerstwo Ochrony Zdrowia Litwy (SAM) podkreśla, że mieszkańcy kraju nie mają powodów do niepokoju w związku z sytuacją w elektrowni jądrowej w Zaporożu. Nawet jeśli doszłoby tam do jakiegoś incydentu, to znajduje się ona daleko. W związku z tym nie ma powodu, aby spieszyć się z zakupem tabletek jodku potasu, a tym bardziej nie należy ich stosować według własnego uznania.

    Daniel Naumovas | Fot. Apolinary Klonowski

    Zaporoże przypomina o Ostrowcu

    Jest to przypomnienie dla mieszkańców mieszkających w odległości 100 km od Ostrowca i którzy jeszcze nie odebrali przysługującego im jodku potasu, aby nie zwlekali i odebrali go, ponieważ około połowa z nich jeszcze tego nie zrobiła.

    „Otrzymujemy informacje, że mieszkańcy są zaniepokojeni i pośpiesznie udają się do aptek w związku z pojawieniem się wprowadzających w błąd informacji o rzekomym zagrożeniu dla mieszkańców Litwy w związku z sytuacją w Zaporożu. Chcemy więc uspokoić, że w naszym kraju nie ma i nie może być żadnego zagrożenia radiologicznego związanego z tą sytuacją, więc nie ma potrzeby kupowania tabletek jodku potasu” – mówi wiceminister zdrowia Daniel Naumovas.

    Nie ma powodów do obaw

    Jak wyjaśnili w tym tygodniu eksperci Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Energetyki Jądrowej (VATESI), wszystkie ukraińskie obiekty jądrowe znajdują się w znacznej odległości od Litwy, więc nawet w przypadku incydentu lub awarii jądrowej nie miałoby to znaczącego wpływu radiologicznego na mieszkańców Litwy.

    Potwierdzają to specjaliści z Centrum Bezpieczeństwa Radiologicznego: ze względu na dużą odległość, materiały radioaktywne rozprzestrzeniające się w środowisku ulegają rozproszeniu, a ich stężenie maleje, co odpowiednio zmniejsza potencjalne skażenie radioaktywne środowiska i wpływ na mieszkańców.

    Jak dodają przedstawiciele VATESI, nawet gdyby doszło do awarii właśnie w elektrowni jądrowej w Zaporożu, miałaby ona charakter lokalny.

    Kiedy stosować jodek potasu?

    SAM zwraca uwagę, że jodek potasu do ochrony tarczycy można stosować tylko w odległości 100 km od miejsca zdarzenia, a wszystkie ukraińskie obiekty jądrowe znajdują się znacznie dalej.

    SAM zwraca uwagę mieszkańców, że w przypadku awarii jądrowej do ochrony tarczycy nie należy stosować dostępnych w aptekach roztworów jodu w alkoholu lub sprayów jodowych, a także suplementów diety zawierających jod, ponieważ nie chronią one tarczycy.

    Roztwór jodu na bazie alkoholu jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego – do smarowania skóry, a spraye z jodem do jamy ustnej są przeznaczone do leczenia chorób gardła.

    Substancją czynną tych preparatów nie jest jodek potasu, a po prostu jod, który jest silnie utleniającą i toksyczną substancją, mogącą powodować oparzenia chemiczne tkanek i zatrucia, dlatego pod żadnym pozorem nie wolno go pić, nawet po rozcieńczeniu wodą.

    Środki zapobiegawcze podawano w czasie katastrofy w Czarnobylu w komunistycznej Polsce (która zrobiła to mimo zapewnieniom Związku Sowieckiego). W Związku Sowieckim takich preparatów nie podawano, choć zagrożenie było duże. Jednak katastrofa w Czarnobylu była znacznie większa, niż może zdarzyć się w Zaporożu, uprzedzają specjaliści.

    Warto monitorować pomiary promieniowania

    Mieszkańcy mogą śledzić dane pomiarowe naturalnego promieniowania jonizującego na stronie internetowej RSC, wybierając aktywny link „Poziom promieniowania na Litwie”.

