    Wizyta szefa armii Japonii na Litwie. Skomentowano rozmieszczenie samolotów

    W czwartek litewska armia opublikowała komunikat, w którym poinformaowała, że po raz pierwszy z oficjalną wizytą na Litwę przybył dowódca armii japońskiej. Generał Hiroaki Uchikura spotkał się w Wilnie z dowódcą armii litewskiej Raimundasem Vaikšnorasem. Wojsko skomentowało też rozmieszczenie przez Japończyków odrzutowców w Europie i Kanadzie.

    Fot. Wojsko Litewskie, opr.red.

    Japonia wspomaga rozminowywanie

    „To dla nas wielki zaszczyt gościć pana na Litwie. Współpraca Japonii w zakresie bezpieczeństwa jest ważna nie tylko dla regionu Indii i Pacyfiku, ale także dla całego świata” — czytamy słowa Raimundasa Vaikšnora w komunikacie wojska.

    Według wojska podczas spotkania podkreślono zdecydowane poparcie obu krajów dla Ukrainy. Vaikšnoras podziękował Japonii za udział w koalicji ds. rozminowywania kierowanej przez Litwę i Islandię oraz za wsparcie finansowe dla Ukrainy. Na Litwie odbywa się obecnie szkolenie ukraińskich saperów prowadzone przez japońskich instruktorów.

    Według dowódcy litewskiej armii Rosja pozostaje największym i bezpośrednim zagrożeniem dla Litwy, krajów bałtyckich i NATO.

    „Odległość geograficzna nie oznacza już izolacji – Europa i region Indii i Pacyfiku łączą te same wyzwania związane z bezpieczeństwem” – stwierdził.

    Litwa bierze się za cyberoszustów. Pod memorandum podpisy najważniejszych instytucji

    Wizyta na granicy

    Podczas trwającej do piątku wizyty Hiroaki Uchikura odwiedzi również poligon im. generała Silvestrasa Żukauskasa w Podbrodziu, gdzie zaprezentowane zostaną możliwości infrastruktury przyjmowania, koncentracji i dalszego przemieszczania się, parki inżynieryjne oraz Bałtycka Linia Obrony.

    Ponadto planowana jest wizyta na granicy, gdzie zostaną zaprezentowane narzędzia przeciwdziałania mobilności oraz nowoczesne systemy obserwacyjne.

    Między Litwą i Japonią obowiązuje memorandum

    Litwa i Japonia podpisały memorandum o współpracy i wymianie w zakresie obronności, a oba kraje uzgodniły dalsze rozszerzanie współpracy wojskowej, w tym oddelegowanie oficerów do regionalnych sztabów i udział w głównych ćwiczeniach.

    „Decyzja Japonii o rozmieszczeniu po raz pierwszy w historii swoich samolotów wojskowych w Kanadzie i Europie świadczy o wyraźnej solidarności z Europą i Zachodem. Misja ta, oparta na zrozumieniu, że bezpieczeństwo regionu euroatlantyckiego i indyjsko-pacyficznego jest ze sobą powiązane, stanowi silny sygnał o zaangażowaniu Japonii we wspólną reakcję na rosnące zagrożenia” — twierdzi armia.

