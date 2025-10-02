Japonia wspomaga rozminowywanie

„To dla nas wielki zaszczyt gościć pana na Litwie. Współpraca Japonii w zakresie bezpieczeństwa jest ważna nie tylko dla regionu Indii i Pacyfiku, ale także dla całego świata” — czytamy słowa Raimundasa Vaikšnora w komunikacie wojska.

Według wojska podczas spotkania podkreślono zdecydowane poparcie obu krajów dla Ukrainy. Vaikšnoras podziękował Japonii za udział w koalicji ds. rozminowywania kierowanej przez Litwę i Islandię oraz za wsparcie finansowe dla Ukrainy. Na Litwie odbywa się obecnie szkolenie ukraińskich saperów prowadzone przez japońskich instruktorów.

Według dowódcy litewskiej armii Rosja pozostaje największym i bezpośrednim zagrożeniem dla Litwy, krajów bałtyckich i NATO.

„Odległość geograficzna nie oznacza już izolacji – Europa i region Indii i Pacyfiku łączą te same wyzwania związane z bezpieczeństwem” – stwierdził.

Wizyta na granicy

Podczas trwającej do piątku wizyty Hiroaki Uchikura odwiedzi również poligon im. generała Silvestrasa Żukauskasa w Podbrodziu, gdzie zaprezentowane zostaną możliwości infrastruktury przyjmowania, koncentracji i dalszego przemieszczania się, parki inżynieryjne oraz Bałtycka Linia Obrony.

Ponadto planowana jest wizyta na granicy, gdzie zostaną zaprezentowane narzędzia przeciwdziałania mobilności oraz nowoczesne systemy obserwacyjne.

Między Litwą i Japonią obowiązuje memorandum

Litwa i Japonia podpisały memorandum o współpracy i wymianie w zakresie obronności, a oba kraje uzgodniły dalsze rozszerzanie współpracy wojskowej, w tym oddelegowanie oficerów do regionalnych sztabów i udział w głównych ćwiczeniach.

„Decyzja Japonii o rozmieszczeniu po raz pierwszy w historii swoich samolotów wojskowych w Kanadzie i Europie świadczy o wyraźnej solidarności z Europą i Zachodem. Misja ta, oparta na zrozumieniu, że bezpieczeństwo regionu euroatlantyckiego i indyjsko-pacyficznego jest ze sobą powiązane, stanowi silny sygnał o zaangażowaniu Japonii we wspólną reakcję na rosnące zagrożenia” — twierdzi armia.