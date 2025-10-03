Z kolei specjaliści zwracają uwagę, że coraz częściej temat zwierząt dotyczy nie tylko naszych pupili, lecz także dzikich zwierząt, które wchodzą do miast. Zjawisko to wynika z urbanizacji, wycinania lasów i łatwego dostępu do pożywienia np. śmietników, karmników, resztek jedzenia. Specjaliści Departamentu Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Środowiska przypominają, jak należy się zachować, gdy napotkamy dzikie zwierzę i proszą, aby ludzie nie byli obojętni, gdy spotkają ranne.

Obserwować, nie stresować i nie karmić zwierząt!

„Jeśli zauważysz dzikie zwierzę na swoim podwórku lub w parku, najważniejsze jest, aby obserwować je z dystansu i nie przeszkadzać. Jeśli zwierzę wydaje się zdrowe i aktywne, nie potrzebuje pomocy — samo znajdzie drogę powrotną do natury. Jeśli zauważysz ranne zwierzę lub jego nienaturalne zachowanie, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Najważniejsze jest zrozumienie, że nie ma potrzeby ratowania dzikich zwierząt ani ich młodych. Na przykład, jeśli zwierzę znajdzie się na terenie zabudowanym lub ogrodzonym, na pewno znajdzie sposób, aby się stamtąd wydostać. Po prostu nie podejmuj żadnych działań, które mogłyby zestresować zwierzę, takich jak: podchodzenie, zapędzanie w kąt, podnoszenie czy głaskanie. Upewnij się, że zwierzę jest zdrowe i nie szuka pomocy, po prostu je zauważ. Tylko jeśli zwierzę jest ranne, zgłoś to, dzwoniąc pod numer 112” — przypominają specjaliści.

Urbanizacja zbliża osiedla ludzkie do siedlisk dzikich zwierząt, dlatego sarny, lisy, łosie i inne dzikie zwierzęta stają się coraz powszechniejsze w obszarach miejskich. Często szukają pożywienia, ale karmienie ich lub próby oswojenia stanowią zagrożenie. Karmione zwierzęta mogą stracić instynkt samozachowawczy i przyzwyczaić się do odwiedzania osiedli, gdzie zagrażają im samochody, zwierzęta domowe lub inne niebezpieczeństwa. W miastach najczęściej możemy spotkać lisy, które mogą podchodzić do domowych pojemników na odpady w poszukiwaniu łatwego posiłku. Sarny również są powszechne w miastach.

Co zrobić, jeśli znajdziesz młode zwierzę?

Często zdarza się, że mieszkańcy, którzy znajdują młode dzikie zwierzęta i chcą im pomóc, myślą, że są one pozostawione same sobie. Jednak w naturze rodzice często zostawiają swoje młode tylko na chwilę, szukając pożywienia. Takie zachowanie jest całkowicie normalne. Jeśli przygarniesz młode, może ono stracić opiekę rodzicielską, ponieważ zwierzęta wyczuwają ludzki zapach i mogą je później porzucić. Jeśli młode wydaje się zdrowe, należy zostawić je tam, gdzie je znaleziono i jak najszybciej opuścić to miejsce.

W razie wątpliwości co do jego stanu, zaleca się kontakt ze specjalistami Centrum Opieki nad Dzikimi Zwierzętami LSMU pod nr. tel. +370 605 72837 lub adresem e-mail paštulggc@lsmu.lt — udzielą oni szczegółowych porad.

Jeśli znajdziesz pisklę, które wypadło z gniazda, możesz ostrożnie umieścić je na drzewie. Jeśli znajdziesz pisklę na ziemi, które nie jest jeszcze całkowicie pokryte piórami, nie stoi na nogach, poszukaj jego gniazda. Jeśli znajdziesz gniazdo — umieść w nim pisklę, jeśli zostało zniszczone — możesz zrobić sztuczne gniazdo, układając gałęzie. Nie należy jednak trzymać pisklęcia w rękach przez długi czas. Jeśli jest pokryte piórami, najlepiej go nie zabierać, ponieważ ma już minimalne umiejętności latania i potrafi samo o siebie zadbać.