Bajka dla dzieci w Rudominie i odpowiedzi na ważne pytania

Był to prezent tej placówki kulturalnej dla najmłodszych z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Premiera spektaklu „Mała Ojczyzna” odbyła się w 2018 r. Producentem sztuki była Fundacja Pomysłodalnia, a autorką scenariusza i reżyserką — Magdalena Olszewska. Spektakl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4-10 lat.

Dla tych, którzy myślą o losach naszej planety

„Mała Ojczyzna” to bajka dla tych, którzy myślą globalnie o środowisku i losach naszej planety. Główną bohaterką sztuki jest dzielna Pszczółka, która realizując swoją misję, spotyka na swojej drodze wiele ciekawych stworzeń. Czy udało im się rozwiązać problem, z którym przyszła do nich przybyszka? Czy zaryzykowali wspólne działanie i wykazali się gotowością do niezwykłych czynów? Jak bardzo mała bohaterka mogła wpłynąć na myślenie człowieka o przyszłości? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania usłyszeli mali widzowie oraz ich rodzice, którzy wypełnili po brzegi salę Centrum Kultury w Rudominie.

Czytaj więcej: Zlot szkolnych pszczół

Głodny świat bez pszczół

Podczas spektaklu młodzi widzowie dowiedzieli się, że bez pszczół grozi nam głód. Znikną bowiem rośliny, które człowiek wykorzystuje jako pokarm. Pszczołom zawdzięczamy 1/3 żywności w skali globalnej. Los tych owadów wisi na włosku — zanieczyszczenie środowiska, ocieplenie klimatu, uprawy monokulturowe, stosowanie pestycydów czy kurczenie się terenów zielonych negatywnie wpływają na ich przetrwanie.

Spektakl był również znakomitą zabawą z udziałem lalkowych bohaterów

| Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Lekcja i zabawa

Autorzy spektaklu mają nadzieję, że dzieci, które obejrzały przedstawienie, staną się bardziej świadomymi konsumentami darów natury, będą dbać nie tylko o swoje najbliższe otoczenie, ale również o całą planetę. Pszczoła jest bowiem niezastąpioną częścią przyrody.

Spektakl był nie tylko świetną lekcją o otaczającej nas przyrodzie, ale również znakomitą zabawą z udziałem lalkowych bohaterów. Porywająca muzyka i inspirujące piosenki zaktywizowały wszystkich małych widzów.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Rudominie.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.