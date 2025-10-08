Więcej
    Strona głównaKultura

    Bajka dla dzieci w Rudominie i odpowiedzi na ważne pytania

    Co by było, gdyby zniknęły pszczoły i inne owady? Czy naszą planetę czeka globalna katastrofa? Co człowiek powinien zrobić, aby przetrwać? Nad tym postanowiło się zastanowić Centrum Kultury w Rudominie, które zaprosiło dzieci na pouczający spektakl muzyczny „Mała Ojczyzna”.

    Autor: KW
    Porywająca muzyka i inspirujące piosenki zaktywizowały wszystkich małych widzów.
    Porywająca muzyka i inspirujące piosenki zaktywizowały wszystkich małych widzów | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Czytaj również...

    Był to prezent tej placówki kulturalnej dla najmłodszych z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

    Premiera spektaklu „Mała Ojczyzna” odbyła się w 2018 r. Producentem sztuki była Fundacja Pomysłodalnia, a autorką scenariusza i reżyserką — Magdalena Olszewska. Spektakl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4-10 lat.

    Dla tych, którzy myślą o losach naszej planety

    „Mała Ojczyzna” to bajka dla tych, którzy myślą globalnie o środowisku i losach naszej planety. Główną bohaterką sztuki jest dzielna Pszczółka, która realizując swoją misję, spotyka na swojej drodze wiele ciekawych stworzeń. Czy udało im się rozwiązać problem, z którym przyszła do nich przybyszka? Czy zaryzykowali wspólne działanie i wykazali się gotowością do niezwykłych czynów? Jak bardzo mała bohaterka mogła wpłynąć na myślenie człowieka o przyszłości? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania usłyszeli mali widzowie oraz ich rodzice, którzy wypełnili po brzegi salę Centrum Kultury w Rudominie.

    Czytaj więcej: Zlot szkolnych pszczół

    Głodny świat bez pszczół

    Podczas spektaklu młodzi widzowie dowiedzieli się, że bez pszczół grozi nam głód. Znikną bowiem rośliny, które człowiek wykorzystuje jako pokarm. Pszczołom zawdzięczamy 1/3 żywności w skali globalnej. Los tych owadów wisi na włosku — zanieczyszczenie środowiska, ocieplenie klimatu, uprawy monokulturowe, stosowanie pestycydów czy kurczenie się terenów zielonych negatywnie wpływają na ich przetrwanie.

    Spektakl był również znakomitą zabawą z udziałem lalkowych bohaterów
    | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Lekcja i zabawa

    Autorzy spektaklu mają nadzieję, że dzieci, które obejrzały przedstawienie, staną się bardziej świadomymi konsumentami darów natury, będą dbać nie tylko o swoje najbliższe otoczenie, ale również o całą planetę. Pszczoła jest bowiem niezastąpioną częścią przyrody.

    Spektakl był nie tylko świetną lekcją o otaczającej nas przyrodzie, ale również znakomitą zabawą z udziałem lalkowych bohaterów. Porywająca muzyka i inspirujące piosenki zaktywizowały wszystkich małych widzów.

    Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Rudominie.

    Teatr bez granic, czyli kultura ponad podziałami

    Inf. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Newsy

    Spektakl „Marzyciel”, czyli teatralny eksperymentator i buntownik Juliusz Osterwa

    Dzień 26 października jest dla Teatru Starego wyjątkowy – to właśnie wtedy przypada jego 112. rocznica. W tym roku teatr również zaprasza do udziału w forum „Inny teatr: przeszłość...
    Społeczeństwo

    W Wilnie przez 3 minuty wyły syreny. „Vyčio skliautas 2025” jeszcze trwa

    Ponadto mieszkańcom wysłano krótkie wiadomości na telefony komórkowe.„Podczas ćwiczeń »Vyčio skliautas 2025« sprawdzany jest system ostrzegania i informowania mieszkańców poprzez włączenie syren. Po ustaniu dźwięku syren prosimy o włączenie...
    Gospodarka

    Ceny na Litwie. Raport wskazał, co podrożało najbardziej

    Średnia cena najtańszych produktów spożywczych w litewskich sklepach we wrześniu wzrosła o 1 proc. (0,71 euro) w porównaniu z sierpniem i była o 8 proc. (5,29 euro) wyższa niż...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.