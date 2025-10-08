Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Oszustwa telefoniczne przybierają na sile — policja apeluje o czujność

    W ciągu jednej doby policja okręgu wileńskiego wszczęła aż sześć dochodzeń w sprawie oszustw telefonicznych. Liczba takich przestępstw stale rośnie. Funkcjonariusze wraz z przedstawicielami banków apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej czujności.

    Autor: Aneta Sokołowska
    Niby wiadomość z banku na telefon komórkowy.
    Oszuści wciąż podszywają się pod pracowników banków, operatorów komórkowych czy funkcjonariuszy organów ścigania | Fot. Karolina Gudžiūnienė, ELTA

    Czytaj również...

    — Oszustwa telefoniczne nie przybierają nowych form — sprawcy wciąż podszywają się pod pracowników banków, operatorów komórkowych czy funkcjonariuszy organów ścigania. Coraz częściej jednak działają w bardziej wyrafinowany sposób i udaje im się wprowadzić w błąd większą liczbę osób. Należy zwrócić uwagę, że oszuści telefoniczni posługują się językiem rosyjskim — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Žygeda Augonė, kierowniczka ds. bezpieczeństwa informacji w Swedbank.

    Te same scenariusze

    Žygeda Augonė tłumaczy, że aby uwiarygodnić swoje działania i zniechęcić ofiarę do kontaktu z bankiem czy policją, oszuści wykonują dodatkowe połączenie wideo. W trakcie rozmowy jeden z nich podaje się za funkcjonariusza, ubrany w policyjny mundur. Rozmówczyni podkreśla, że podczas takiego połączenia podawane są instrukcje, kiedy, gdzie i jakie kody wprowadzić lub zmienić limity w bankowości internetowej/mobilnej. Stosowane są te same scenariusze polegające na straszeniu, że konto danej osoby zostało wykorzystane do nielegalnych operacji lub że pracownicy banku są skorumpowani i trzeba ratować swoje pieniądze. Stosuje się presję psychologiczną, aby osoba nie mogła z nikim się skonsultować.

    — Najlepszym sposobem ochrony przed oszustami telefonicznymi jest natychmiastowe odłożenie słuchawki po odebraniu połączenia w języku rosyjskim, ponieważ oszuści bardzo sprytnie wykorzystują wszystkie okoliczności usłyszane podczas rozmowy na swoją korzyść i do zastraszania ludzi. Jeśli jednak padłeś ofiarą oszustów, przed potwierdzeniem jakichkolwiek operacji zatrzymaj się na chwilę i spróbuj porozmawiać ze znajomymi, a jeszcze lepiej — zadzwoń na policję, do swego operatora telekomunikacyjnego lub banku, aby upewnić się, że to naprawdę nie oni dzwonili. Jeśli jednak potwierdziłeś operacje i straciłeś pieniądze, jak najszybciej zablokuj swe konto i skontaktuj się z policją oraz bankiem — zaznacza Augonė.

    Czytaj więcej: Uwaga! Oszuści!

    Sześć dochodzeń w ciągu doby

    Analiza Centrum Kompetencji ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy pokazuje, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy odnotowano 290 przypadków telefonicznych oszustw, w wyniku których mieszkańcy stracili około 2,5 mln euro. W sumie w tym okresie odnotowano aż 4,5 tys. prób wyłudzenia pieniędzy.

    Według danych policji okręgu wileńskiego, 1 października otrzymano zgłoszenie od przedstawiciela firmy, że w ostatnich dniach 3-4 nieznane osoby włamały się do korespondencji e-mailowej między tą firmą a inną spółką i podając fałszywe dane o rzekomej zmianie danych bankowych, wyłudziły 22 316 euro.

    Kobieta urodzona w 1948 r. zgłosiła, że 29 września w Wilnie, gdy była w domu, zadzwonili do niej nieznani rosyjskojęzyczni mężczyźni, którzy podając się za funkcjonariuszy policji, wyłudzili kartę płatniczą i wypłacili z konta 13,9 tys. euro.

    Mieszkanka Wilna (ur. w 1957 r.) zgłosiła, że 29 września zadzwonili do niej nieznani rosyjskojęzyczni mężczyźni, którzy podając się za przedstawicieli urzędu skarbowego i banku, wyłudzili od niej 8,6 tys. euro.

    Kobieta (ur. w 1976 r.) zgłosiła, że 30 września zadzwoniła do niej nieznana osoba, która podając się za funkcjonariusza policji, wyłudziła 3,3 tys. euro. W tym samym czasie kobieta (ur. w 1963 r.) zgłosiła, że 30 września zadzwonili do niej nieznani ludzie, którzy podając się za pracowników firmy telekomunikacyjnej i banku oraz funkcjonariuszy policji, wyłudzili 5,6 tys. euro.

    Kobieta (ur. w 1947 r.) zgłosiła policji w okręgu wileńskim, że 30 września i 1 października zadzwonili do niej nieznani ludzie, którzy podając się za funkcjonariuszy policji, wyłudzili od niej 3,8 tys. euro.

    Oszuści telefoniczni coraz bardziej atakują

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Nowe przepisy dla cudzoziemców na Litwie. Kasčiūnas: Rośnie liczba przypadków-pretekstów

    „Troska o język litewski” — Litwa jest gościnnym krajem, jednak troska o język litewski powinna być priorytetem, ponieważ stanowi on fundament tożsamości narodowej. Jeżeli chcemy, aby nasz język zachował swoją...
    Społeczeństwo

    Bitwa Intelektów w DKP. Mieżonis dla „Kuriera”: „Dbamy o logistykę, jednak sercem jest coś innego”

    — Pomysł na organizację Bitwy Intelektów zrodził się z potrzeby stworzenia przestrzeni, w której młodzież mogłaby w ciekawy i angażujący sposób sprawdzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętność pracy w...
    Społeczeństwo

    Święta poświęcone zwierzętom jako przypomnienie, jak żyć w zgodzie z naturą

    Z kolei specjaliści zwracają uwagę, że coraz częściej temat zwierząt dotyczy nie tylko naszych pupili, lecz także dzikich zwierząt, które wchodzą do miast. Zjawisko to wynika z urbanizacji, wycinania...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.