Popołudnie mądrości i talentów seniorów w Rudominie [Z GALERIĄ]

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to wyraz uznania dla roli, jaką osoby starsze odgrywają w społeczeństwie, oraz przypomnienie o obowiązku ochrony ich praw. Dlatego zadaniem, a wręcz misją młodego pokolenia jest sprawienie, aby żadna osoba starsza nie czuła się wykluczona ani dyskryminowana.

O tę ideę dba także Centrum Kultury w Rudominie. Przy tej placówce i jej filiach aktywnie działają kluby seniorów, dla których organizowane są różnorodne wycieczki, warsztaty, koncerty i spotkania edukacyjne.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Centrum Kultury w Rudominie ogłosiło Tydzień Seniorów i zaprosiło osoby starsze z rejonu wileńskiego do udziału w licznych imprezach. Na uczestników czekała muzyka, warsztaty twórcze, zajęcia edukacyjne, koncerty, wystawy oraz przytulne spotkania.

7 października w Centrum Kultury w Rudominie odbyła się wyjątkowa impreza – „Popołudnie mądrości i talentów seniorów”. Podczas koncertu wystąpili seniorzy z różnych miejscowości rejonu wileńskiego, prezentując swoje talenty wokalne.

Tego dnia wystąpił Klub Seniorów „Złoty Wiek” z Rudomina pod kierownictwem Marii Simanowicz, seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Koło Seniorytek „Kabarecik” z Wilna pod kierownictwem Wandy Mazolewskiej, seniorzy Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Solecznik pod kierownictwem Łucji Jurgielewicz, seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Optymiści” z Niemenczyna pod kierownictwem Józefy Kulbickiej, Grupa Seniorów Asocjacji Starszych Osób „Jeszcze nie zmrok” z Solecznik pod kierownictwem Teresy Dubrowskiej, Koło Seniorów „Wiecznie Młodzi” z Sawiczun pod kierownictwem Wandy Jarmakowicz oraz Grupa Seniorów „Sami Swoi” z Rukojń pod kierownictwem Jolanty Szałkowskiej.

Swój występ miało także Koło Seniorów „Młode i Kreatywne” z Mariampola pod kierownictwem Leokadii Sidlarewicz oraz Grupa Seniorów „Młodzi Duchem” z Ławaryszek pod kierownictwem Henryka Sielewicza. Wystąpił również zespół wokalny „Borowianka” z Czarnego Boru pod kierownictwem Kazimierza Moroza oraz zespół „Mickunianka” z Mickun pod kierownictwem Haliny Tomaszewicz. Koncert był niezwykle piękny, wzruszający i pełen pozytywnych emocji.

Po występach nadszedł czas na integrację uczestników. Seniorzy mieli okazję lepiej się poznać, zacieśnić więzi i miło spędzić czas na rozmowach na różne tematy. Następnie rozpoczęły się gry i zabawy, które rozweseliły wszystkich i sprawiły wiele radości. Spotkanie zakończyła dyskoteka – skoczna, wesoła muzyka porwała seniorów do tańca.

Było to szczególne popołudnie, pełne ciepła, twórczości i wspólnoty. Wydarzenie pozwoliło osobom starszym oderwać się od codzienności, zanurzyć się w muzycznych wspomnieniach i po prostu dobrze się bawić.

Organizatorem imprezy było Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie