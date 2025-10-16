Mieszkańcy sołectwa Kołobaryszki i organizacje społeczne realizujące działalność w sołectwie, są proszeni do 27 października 2025 r. o zgłaszanie kandydatów na sołtysa. Oferty można składać w urzędzie gminy Kowalczuki lub przesłać pocztą elektroniczną: kalveliuseniunija@vrsa.lt.

Lista kandydatów na sołtysa zostanie ogłoszona na stronie internetowej samorządu rejonu wileńskiego www.vrsa.lt od 31 października br.

Dokumenty, które należy złożyć:

zgłoszenie kandydata na sołtysa (w dowolnej formie pisemnej);

pisemną zgodę kandydata;

życiorys kandydata;

jeżeli kandydata zgłasza organizacja społeczna, dodatkowo należy załączyć uwierzytelnioną kopię protokołu posiedzenia lub jego wypis.

Kandydatem na sołtysa może być pełnoletni mieszkaniec sołectwa, który nie później niż za 60 dni do wyborów zadeklarował miejsce zamieszkania w tym sołectwie, w którym zaproponowano jego kandydaturę na sołtysa (na podst. art. 38 ust. 6 Ustawy o samorządzie terytorialnym Republiki Litewskiej, art. 8 ust. 2 i 3 Kodeksu wyborczego).

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego