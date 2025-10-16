Więcej
    Wybory sołtysa w sołectwie Kołobaryszki (lit. Kalabariškių) gminy Kowalczuki w rejonie wileńskim

    Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że w dn. 5 listopada 2025 r. o godz. 19 w urzędzie gminy Kowalczuki (ul. Kościelna 7A, Kowalczuki, rejon wileński) poprzez zebranie odbędą się wybory na sołtysa sołectwa Kołobaryszki gminy Kowalczuki.

    Mieszkańcy sołectwa Kołobaryszki i organizacje społeczne realizujące działalność w sołectwie, są proszeni do 27 października 2025 r. o zgłaszanie kandydatów na sołtysa. Oferty można składać w urzędzie gminy Kowalczuki lub przesłać pocztą elektroniczną: kalveliuseniunija@vrsa.lt.

    Lista kandydatów na sołtysa zostanie ogłoszona na stronie internetowej samorządu rejonu wileńskiego www.vrsa.lt od 31 października br.

    Dokumenty, które należy złożyć:

    • zgłoszenie kandydata na sołtysa (w dowolnej formie pisemnej);
    • pisemną zgodę kandydata;
    • życiorys kandydata;
    • jeżeli kandydata zgłasza organizacja społeczna, dodatkowo należy załączyć uwierzytelnioną kopię protokołu posiedzenia lub jego wypis.

    Kandydatem na sołtysa może być pełnoletni mieszkaniec sołectwa, który nie później niż za 60 dni do wyborów zadeklarował miejsce zamieszkania w tym sołectwie, w którym zaproponowano jego kandydaturę na sołtysa (na podst. art. 38 ust. 6 Ustawy o samorządzie terytorialnym Republiki Litewskiej, art. 8 ust. 2 i 3 Kodeksu wyborczego).

