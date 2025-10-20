Młoda Polka zdobyła stypendium „100 Talentów” na Litwie

Diana Judkiewicz: Kotryno, gratulujemy sukcesu! Udało Ci się dostać na wymarzone studia – finanse na Uniwersytecie ISM. Co sprawiło, że wybrałaś właśnie ten kierunek?

Kotryna Zelionkina: Serdecznie dziękuję! Tak naprawdę wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo, gdy byłam w trzeciej klasie gimnazjum. Pewnego dnia zobaczyłam reklamę programu ambasadorów banku SEB. Choć w tamtym czasie miałam inne plany zawodowe, uznałam, że to doskonała okazja, aby lepiej poznać, na pierwszy rzut oka bardzo poważny, świat finansów. Udział w programie otworzył przede mną szerokie perspektywy i pozwolił nawiązać wiele cennych znajomości – zarówno z rówieśnikami, jak i z osobami zajmującymi wysokie stanowiska. Z czasem finanse zaczęły mnie fascynować z różnych punktów widzenia, dlatego zaczęłam poważnie rozważać zdobycie wykształcenia w tym kierunku. Przyjaciółka z tego samego programu SEB, starsza ode mnie o rok, zaczęła opowiadać o Uniwersytecie ISM, i to właśnie wtedy zrodziła się decyzja, by podjąć studia właśnie tam.

Opowiedz proszę, jak wyglądał proces rekrutacji do programu stypendialnego „100 Talentów” na Uniwersytecie ISM.

Uniwersytet umożliwia bezstresowe zarezerwowanie miejsca z wyprzedzeniem – dlatego proces rekrutacji rozpoczyna się już na początku stycznia. Kandydaci są zobowiązani przesłać półroczne oceny z 10, 11 i początku 12 klasy z matematyki, języka litewskiego oraz angielskiego. W przypadku języka angielskiego zdawałam międzynarodowy egzamin IELTS, którego wynik – 7,5 – został uznany za równoważny najwyższym ocenom z tego przedmiotu i maksymalnemu wynikowi z egzaminu maturalnego. Dzięki temu mogłam być spokojniejsza przynajmniej o jeden z egzaminów czekających mnie w czerwcu. Jednym z wymogów rekrutacji jest również kreatywny list motywacyjny – w formie pisemnej lub wideo – w którym kandydat ma za zadanie przekonać komisję, że to właśnie on jest najlepszym wyborem.

Warto podkreślić, że podczas wczesnej rekrutacji ISM wyniki akademickie stanowią 50 proc. końcowego rezultatu, natomiast pozostałe 50 proc. obejmują działalność pozalekcyjną, aktywność społeczną oraz osiągnięcia niezwiązane bezpośrednio z nauką. Taka forma rekrutacji daje możliwość zapewnienia sobie miejsca na studiach jeszcze przed ukończeniem szkoły, spokojnego przygotowania się do egzaminów, zwiększenia szans na otrzymanie stypendium oraz wcześniejszego poznania przyszłych kolegów i przyjaciół.

Wszystkie wymienione kroki są niezbędne, by móc ubiegać się o stypendium „100 Talentów”. W ostatnich latach konkurencja o miejsce na studiach znacznie wzrosła, dlatego aż do samego końca trudno przewidzieć, czy uda się zdobyć stypendium. Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego w systemie LAMA BPO pozostaje już tylko czekać na oficjalny list z komisji potwierdzający przyjęcie na studia wraz ze stypendium.

Twoje wyniki w szkole i na egzaminach były znakomite. Co jeszcze poza nauką przyczyniło się do zdobycia stypendium? W jaką działalność byłaś zaangażowana?

Podczas rekrutacji duże znaczenie ma działalność pozalekcyjna, od zainteresowań i hobby po wybitne osiągnięcia sportowe. Przez osiem lat tańczyłam w stylu tańców ulicznych, a wraz z zespołem wielokrotnie zajmowaliśmy wysokie miejsca w zawodach. W czasie czterech lat nauki w gimnazjum aktywnie angażowałam się w życie szkoły, współorganizując różne wydarzenia, takie jak: studniówka, Dzień Nauczyciela, integracja klas pierwszych i czwartych oraz wiele innych inicjatyw. Dzięki mojej wychowawczyni, pani Annie Jasińskiej, uczestniczyłam w warsztatach Polonijnych Debat Oksfordzkich, gdzie miałam okazję zaprzyjaźnić się z Polakami z innych krajów, odwiedzić wiele inspirujących miejsc, m.in. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz doskonalić umiejętności argumentacji i wystąpień publicznych.

Swój zapał rozwijałam również w Klubie Przedsiębiorczym ISM, w którym wraz z drużyną zdobyliśmy I miejsce, prezentując projekt systemu sztucznej inteligencji wspierającego i usprawniającego proces rekrutacji pracowników. Duży wpływ na mój rozwój miał także udział w programie ambasadorów banku SEB, gdzie zaangażowałam się w promowanie wiedzy finansowej wśród młodzieży. Moje działania zostały docenione – znalazłam się w top 3 ambasadorów krajów bałtyckich. Na tej drodze ogromnym wsparciem była dla mnie pani Aneta Kozłowska, dzięki której osiągnęłam wysokie rezultaty w projekcie. Do dziś utrzymuję kontakt z mentorami programu SEB, co jest dla mnie niezwykle cenne.

Jakie twoje cechy osobiste pomogły Ci odnieść ten sukces?

Powiedziałabym, że klucz tkwi raczej w umiejętności przeciwstawienia się zewnętrznej presji oraz w nieustannym pragnieniu zdobywania nowych doświadczeń. Często za sukcesem kryje się wiele rzeczy, których inni nie widzą – w tym także różnorodne, nieraz trudne doświadczenia, zarówno akademickie, jak i osobiste. Jednak to właśnie chwile, które mają nas złamać, sprawiają, że nasz wewnętrzny „rdzeń” staje się coraz silniejszy. To piękna okazja, aby mimo bolesnych słów i działań innych – samodzielnie wspiąć się na własny szczyt Everestu i z satysfakcją odkrywać nieznane dotąd możliwości. Ogromne znaczenie ma też wsparcie najwierniejszych towarzyszy. Ich grono nie musi być liczne, wystarczy, że są szczerzy, lojalni i potrafią naprawdę podnieść na duchu.

Co doradziłabyś uczniom, którzy jeszcze nie zdecydowali, w jakim kierunku chcą podążać po zakończeniu szkoły?

Przede wszystkim nie należy czuć się winnym i trzeba umieć wybaczyć sobie. Wątpliwości są czymś dobrym, bo to właśnie one skłaniają człowieka do refleksji nad tym, czego naprawdę pragnie od życia. W niewiedzy kryje się siła odkrywania nowych ścieżek, które czasem, zupełnie przypadkiem mogą stać się głównym kierunkiem rozwoju. Nawet jeśli ktoś się pomyli, to przecież nie koniec świata. Warto z rozwagą próbować różnych możliwości, a gdy ich brakuje – aktywnie ich szukać. Często to właśnie przypadkowe i nieoczekiwane wydarzenia stają się później najważniejszym celem naszego życia.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Prestiżowy Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii ISM na Litwie co roku przyjmuje najbardziej utalentowanych przyszłych studentów w ramach programu stypendialnego „100 Talentów”. Uczelnia oferuje laureatom pełne stypendium, obejmujące całkowity koszt studiów (dla porównania – jeden semestr kosztuje średnio 3190 euro, a pełny cykl studiów licencjackich to ponad 22 300 euro).

Czytaj więcej: Trudny wybór: studia

Wywiad opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 42 (119) 18-24/10/2025