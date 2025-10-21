Więcej
    Filia UwB w Wilnie ma problem. Tematem zajmuje się polski wiceminister Szeptycki

    Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku jakiś czas temu została pozbawiona statusu placówki badawczej, pełni funkcję dydaktyczną. Wpływa to na warunki akredytacji przez stronę litewską. W wywiadzie, który ukazał się w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 11-17 października 2025 r., polski wiceminister szkolnictwa wyższego Andrzej Szptycki zapewnił, że zajmuje się tematem. Dodał, że za miesiąc wraca na Litwę, aby o tym rozmawiać z przedstawicielami litewskiego resortu oświaty.

    Kwestia specyfiki UwB

    Jak w rozmowie wyjaśniał wiceminister, problem braku statusu wynika ze specyfiki placówki, polski resort szkolnictwa wyższego przygląda się sprawie.

    — To, o czym pan mówi, wynika ze specyfiki tej placówki i jej zagranicznego charakteru. Filia w Wilnie podlega zarówno regulacjom polskim, jak i litewskim, co nie zawsze jest komfortowe — wymaga prowadzenia podwójnej dokumentacji i spełniania wymogów obu systemów — w specjalnym wywiadzie dla „Kuriera Wileńskiego” mówił wiceminister prof. Andrzej Szeptycki.

    — Jako Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyglądamy się tej sprawie, zamierzamy poruszyć ją w rozmowach z litewskimi partnerami i zastanawiamy się, jak skuteczniej wspierać tę filię w realizacji jej zadań — dodał.

    Szeptycki za miesiąc wraca na Litwę

    Zaznaczył też, że za miesiąc wraca na Litwę, aby rozmawiać o tym problemie z władzami litewskimi.

    — Dziś jestem tu na inauguracji i mam kilka spotkań, m.in. z panem redaktorem, ale mniej więcej za miesiąc wracam. Chcę wtedy spotkać się także z przedstawicielami litewskiego ministerstwa, żeby poruszyć m.in. kwestie, o których pan wspomina — zapewnił.

    Pełny wywiad udzielony „Kurierowi Wileńskiemu” można przeczytać w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 41 (116) 11-17 października 2025 r. Rozmowa ukazała się już także na portalu.

