Kwestia specyfiki UwB

Jak w rozmowie wyjaśniał wiceminister, problem braku statusu wynika ze specyfiki placówki, polski resort szkolnictwa wyższego przygląda się sprawie.

— To, o czym pan mówi, wynika ze specyfiki tej placówki i jej zagranicznego charakteru. Filia w Wilnie podlega zarówno regulacjom polskim, jak i litewskim, co nie zawsze jest komfortowe — wymaga prowadzenia podwójnej dokumentacji i spełniania wymogów obu systemów — w specjalnym wywiadzie dla „Kuriera Wileńskiego” mówił wiceminister prof. Andrzej Szeptycki.

— Jako Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyglądamy się tej sprawie, zamierzamy poruszyć ją w rozmowach z litewskimi partnerami i zastanawiamy się, jak skuteczniej wspierać tę filię w realizacji jej zadań — dodał.

Szeptycki za miesiąc wraca na Litwę

Zaznaczył też, że za miesiąc wraca na Litwę, aby rozmawiać o tym problemie z władzami litewskimi.

— Dziś jestem tu na inauguracji i mam kilka spotkań, m.in. z panem redaktorem, ale mniej więcej za miesiąc wracam. Chcę wtedy spotkać się także z przedstawicielami litewskiego ministerstwa, żeby poruszyć m.in. kwestie, o których pan wspomina — zapewnił.

Pełny wywiad udzielony „Kurierowi Wileńskiemu” można przeczytać w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 41 (116) 11-17 października 2025 r. Rozmowa ukazała się już także na portalu.