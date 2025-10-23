Nowa kwota oznacza wzrost o 115 euro, czyli o 11,1 proc. w porównaniu z obowiązującym obecnie poziomem 1 038 euro. Minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona z 6,35 do 7,05 euro.

„Państwo jest tak silne, jak silni i bezpieczni czują się najbardziej wrażliwi członkowie społeczeństwa. Konsekwentne podwyższanie minimalnego wynagrodzenia miesięcznego jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego najniżej zarabiających pracowników i zmniejszenia wykluczenia społecznego. Są to cele, na które rząd będzie zwracał szczególną uwagę również w przyszłości” — powiedziała premier Inga Ruginienė.

„Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia miesięcznego jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia pracownikom o najniższych dochodach godnego i bezpiecznego życia. Przyczynia się to również do ogólnego wzrostu wynagrodzeń w kraju i wzmacnia solidarność społeczną” — powiedziała Jūratė Zailskienė, minister opieki socjalnej i pracy.

Ministerstwo szacuje, że po zmianach dochód netto osób otrzymujących minimalną pensję wyniesie 846 euro — o 69 euro więcej niż obecnie — i przekroczy prognozowaną na 2026 r. granicę ryzyka ubóstwa (786-799 euro).

Obecnie minimalne wynagrodzenie stanowi 43,5 proc. średniej płacy brutto, a netto — 53,2 proc. Zmiana wpłynie na ok. 120 tys. pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rząd przyjął projekt, chociaż podczas posiedzenia Rady Trójstronnej 9 września nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej od 2026 r. Związki zawodowe proponowały wzrost do 1 198 euro.