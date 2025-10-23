Więcej
    Litwa mocno zwiększa minimalną wypłatę. Związki zawodowe proponowały więcej

    Rząd zatwierdził propozycję Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy, zgodnie z którą od stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie miesięczne wzrośnie do 1 153 euro brutto.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Pieniądze pobierane z bankomatu.
    Fot. Andrius Ufartas, ELTA

    Nowa kwota oznacza wzrost o 115 euro, czyli o 11,1 proc. w porównaniu z obowiązującym obecnie poziomem 1 038 euro. Minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona z 6,35 do 7,05 euro.

    „Państwo jest tak silne, jak silni i bezpieczni czują się najbardziej wrażliwi członkowie społeczeństwa. Konsekwentne podwyższanie minimalnego wynagrodzenia miesięcznego jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego najniżej zarabiających pracowników i zmniejszenia wykluczenia społecznego. Są to cele, na które rząd będzie zwracał szczególną uwagę również w przyszłości” — powiedziała premier Inga Ruginienė.

    Nową koalicję poprowadzi Inga Ruginienė. Ministerstwo Regionów pod znakiem zapytania?

    „Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia miesięcznego jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia pracownikom o najniższych dochodach godnego i bezpiecznego życia. Przyczynia się to również do ogólnego wzrostu wynagrodzeń w kraju i wzmacnia solidarność społeczną” — powiedziała Jūratė Zailskienė, minister opieki socjalnej i pracy.

    Ministerstwo szacuje, że po zmianach dochód netto osób otrzymujących minimalną pensję wyniesie 846 euro — o 69 euro więcej niż obecnie — i przekroczy prognozowaną na 2026 r. granicę ryzyka ubóstwa (786-799 euro).

    Obecnie minimalne wynagrodzenie stanowi 43,5 proc. średniej płacy brutto, a netto — 53,2 proc. Zmiana wpłynie na ok. 120 tys. pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

    Rząd przyjął projekt, chociaż podczas posiedzenia Rady Trójstronnej 9 września nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej od 2026 r. Związki zawodowe proponowały wzrost do 1 198 euro.

    Wynagrodzenia w sektorze budowlanym: płace wysokie, ale nie wszędzie i nie zawsze
    ŹródłaLRV

