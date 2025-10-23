Przy okazji święta było dużo ciepłych przemówień, ale też krytyka w stronę niektórych dyrektorów. Według słów europosła, przewodniczącego AWPL-ZChR Waldemara Tomaszewskiego, niektórzy dyrektorzy są zagrożeniem dla polskości, gdyż pragną wprowadzać w swoich szkołach litewskie piony. Jako przykład kilkakrotnie było wymieniane Gimnazjum w Zujunach. Od 1 września działa tam modułowe przedszkole, działają trzy grupy z polskim językiem nauczania. Na początku rozmów o modułowym przedszkolu były propozycje utworzenia grup litewskich, ale dyrekcja szkoły rozumie, jakim zagrożeniem dla polskojęzycznej szkoły jest w tym samym budynku kształcenie w dwóch językach. Dyrekcja szukała rozwiązań, aby Gimnazjum w Zujunach zostało polskojęzyczną placówką, a inne dzieci miały też możliwość pobierania nauki w języku rodzinnym. O tym europoseł nie wspomniał.

Sprawą najważniejszą w tej sytuacji jest owocna współpraca niektórych placówek z nowymi władzami rejonu wileńskiego dla dobra dzieci, co nie wszystkim się podoba i odpowiada.

Marek Pszczołowski, dyrektor Gimnazjum w Zujunach