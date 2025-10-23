„Polskie uczelnie są autonomiczne”

— To nie jest tak, jak pan redaktor mówi. Nie od dwóch lat, bo problemy, o których mowa, wynikają z rozporządzenia przyjętego w Polsce pod koniec lipca tego roku. Ważniejsze jest jednak coś innego: z punktu widzenia prawa polskiego i europejskiego inny status mają osoby polskiego pochodzenia z obywatelstwem litewskim, a inny — te z obywatelstwem ukraińskim czy białoruskim — wyjaśnił prof. Szeptycki.

— Natomiast polskie uczelnie, które są autonomiczne, mają prawo samodzielnie ustalać zasady rekrutacji — zarówno dla obywateli Polski, jak i cudzoziemców. od dawna mogły też sprawdzać znajomość języka wykładowego. Część uczelni błędnie zinterpretowała nowe przepisy, uznając, że powinny wymagać od Polaków z zagranicy — także z krajów UE — certyfikatu znajomości języka na poziomie B2. Ponieważ matura potwierdza poziom B1, uczelnie zaczęły żądać dodatkowych dokumentów — dodał.

„Zostali upokorzeni”

Dziennikarz „Kuriera Wileńskiego” zaznaczył, że w wyniku tej polityki absolwenci polskich szkół na Litwie zostali upokorzeni. Prof. Szeptycki odpowiedział, że skierował list do uczelni w tej sprawie.

— Raz jeszcze powiem — to nie jest element polityki państwa, lecz autonomiczna decyzja uczelni. Jako minister nie mogę im nic nakazać, bo uczelnie nie są podporządkowane resortowi jak w korporacji, że jest kierownik i rektorzy jako podwładni. To nie jest ta sytuacja — zaznaczył wiceminister Andrzej Szeptycki.

— Skierowałem kilka miesięcy temu list do uczelni, informując, że ustawa wizowa nie dotyczy państw Unii Europejskiej. Wskazałem też, że w kilku krajach UE — na Litwie, Łotwie, w Czechach i we Francji — działają polskie szkoły lub klasy. Zwróciłem się więc z prośbą do rektorów, by uznali, że absolwenci tych szkół wystarczająco dobrze znają język polski i nie trzeba tego sprawdzać podczas rekrutacji. To mieści się w kompetencjach ministerstwa i zostało przekazane uczelniom — podsumował.

Wiceminister zapowiedział też, że rozpoczęto nowelizację Ustawy o języku polskim, co ma wpłynąć na sytuację absolwentów polskich szkół na Litwie.

Pełną rozmowę „Kuriera Wileńskiego” z wiceministrem Andrzejem Szeptyckim można przeczytać w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 41 (116) 11-17 października 2025 r. Rozmowa ukazała się już także na portalu.