Forum zgromadziło młodych artystów z Litwy, Polski, Czech i Niemiec. Wydarzenie stało się nie tylko świętem muzyki i sztuk wizualnych, ale również żywym przykładem dialogu międzykulturowego, inspirowanego twórczością Čiurlionisa – malarza, kompozytora i wizjonera.

Organizatorzy forum:

Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie w Rejonie Wileńskim

Stowarzyszenie „Platforma Sztuki i Innowacji”

Uczestnicy forum:

Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie i Pogirach (Litwa)

Praska Szkoła Sztuki Podstawowej Horni Počernice (Czechy)

Kompleks Państwowych Szkół Muzycznych F. Chopina w Warszawie (Polska)

goście z Niemiec

Samorząd Rejonu Wileńskiego

Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej

„Rudomina 2025 – Mała Stolica Kultury Litwy”

Wileńska Ptasiarnia (dyrektor Tadas Sprindžiūnas)

Projekt jest objęty patronatem mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza.

Forum odwiedzili znamienici goście. W wydarzeniu uczestniczyli wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, członkinie rady Rūta Carik, Miroslava Klim, Honorata Romanovska oraz dyrektorzy instytucji oświatowych.

Założyciel forum, dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie, kierownik artystyczny i inicjator Jerzy Krupiczewicz wyraził radość, że forum stało się już tradycją i przestrzenią, w której uczniowie, nauczyciele oraz artyści z różnych krajów mogą się spotykać, wymieniać doświadczeniami i wspólnie tworzyć. Według niego, międzynarodowa współpraca jest jedną z największych wartości forum, rozwijającą dialog kulturowy i wspierającą wzajemne zrozumienie.

Edyta Tamošiūnaitė: „Kulturalny most między różnymi krajami”

Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, witając uczestników, wyraziła radość, że takie forum odbywa się i jest żywe. Jak powiedziała: „Międzynarodowe Forum Sztuki nie tylko oddaje hołd pamięci M. K. Čiurlionisa, ale także staje się kulturalnym mostem między różnymi krajami. Takie wydarzenia rozwijają poczucie wspólnoty między narodami, wzmacniają wzajemne zrozumienie i pokazują, że Europa to nie tylko geografia, ale również wartości, które jednoczą przestrzeń kulturalną”.

Wystawa prac uczniów klasy plastycznej

W holu na I piętrze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie otwarto wystawę prac uczniów klasy plastycznej „Dialog z Čiurlionisem: interpretacje uczniów”. To nie tylko ekspozycja, ale również most między światem M. K. Čiurlionisa a współczesnym spojrzeniem młodego człowieka. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli plastyki Teresy Lukaszewicz, Olgi Kania i Iwony Dakiniewicz, subtelnie interpretowali twórczość, ukazując własne podejście i wrażliwość artystyczną.

Różnorodne koncerty

Forum uświetniły różnorodne koncerty, podczas których wykonywana była muzyka klasyczna przez uczniów ze szkół w Polsce, Czechach, Rudominie i Pogirach. Koncerty prowadziła profesjonalnie nauczycielka gry na fortepianie Rasa Šimkienė, a młodzi wykonawcy zaprezentowali utwory w sposób wrażliwy, artystyczny i dojrzały.

Brzmiały chóry młodzieżowe, zespoły smyczkowe, klarnetowe, dęte, duety i tria skrzypcowe, akordeonowe, fortepianowe, kankle, numery wokalne – wszystko wykonane bardzo profesjonalnie, wrażliwie i sugestywnie.

Dwór Houvaltów w Mejszagole

Drugi dzień forum odbył się w historycznym dworku Houvaltów w Mejszagole, gdzie koncert nabrał wyjątkowego uroku i sakralności. Tam również otwarto wystawę uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Pogirach „W świecie Čiurlionisa”, przygotowaną przez nauczycieli Renatę Utowkę i Aleksandra Subotkiewicza.

W sali dworu rozbrzmiewała muzyka, odbywały się prezentacje uczniów działu plastyki i muzyki na temat życia i twórczości M. K. Čiurlionisa, przygotowane przez nauczycielki Swetlanę Woytkevich, Tatjanę Kinderevičienę i Elżbietę Ivanauskienę, która również profesjonalnie prowadziła koncert.

Nowe mosty przyjaźni

Dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius, witając uczestników forum, podkreślił, że to wydarzenie jest doskonałym przykładem, jak sztuka może stać się językiem łączącym narody i pokolenia. „Cieszę się, że Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie od ośmiu lat gromadzi młode talenty z różnych krajów, którzy nie tylko dzielą się swoją twórczością, ale także tworzą nowe mosty przyjaźni. Takie wydarzenia wzbogacają nie tylko nasze życie kulturalne, ale również całą społeczność Rejonu Wileńskiego” – powiedział V. Vansavičius.

Kierownik projektu, dyrektorka Szkoły Sztuk Pięknych w Pogirach Aleksandra Žuk–Butkuvienė, wyraziła radość, widząc aktywność uczestników, kreatywność nauczycieli i szczere współdziałanie wszystkich w pielęgnowaniu sztuki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom forum, gościom i nauczycielom za przygotowanie uczniów do występów, organizację wystaw, dekorację scen i przestrzeni.

Takie wydarzenia to nie tylko święto, ale również cenna edukacyjna i kulturalne doświadczenie. Pozwalają młodym ludziom poznawać kultury innych krajów, rozwijać empatię, wrażliwość artystyczną oraz umiejętności współpracy. M. K. Čiurlionis wierzył, że sztuka może wynosić ponad codzienność i pomagać w dążeniu do piękna, harmonii i jedności. Międzynarodowe forum w Rudominie stało się żywym ucieleśnieniem tej wizji.

„Międzynarodowa podróż śladami twórczości M. K. Čiurlionisa” — to nie tylko wydarzenie, ale podróż. Podróż przez dźwięk, kolor, wyobraźnię i serce. Podróż, która nie kończy się ostatnim akordem czy zamkniętym szkicem — trwa w każdym kroku młodego artysty.

Fot. Teresa Lukaszewicz i Iwona Chodorowicz

Zastępca dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie ds. edukacji,

nauczycielka plastyki metodyk Iwona Dakiniewicz

