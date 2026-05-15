Triumf młodzieży z rejonu wileńskiego na Mistrzostwach Litwy w tenisie stołowym

W dniach 2-3 maja w Wilnie odbyły się Mistrzostwa Litwy w tenisie stołowym wśród dzieci (rocznik 2014 i młodsze). Rywalizacje były drużynowe i indywidualne.

Autor: Markas Vaitonis
Tenisistki stołowe z rejonu wileńskiego.
Dziewczęta z rej. wileńskiego wygrały wszystkie mecze w grupie | Fot. Markas Vaitonis

W zawodach drużynowych wzięło udział dziewięć drużyn dziewcząt i 10 chłopców. Rejon wileński reprezentowali sportowcy ze Szkoły Sportowej w Niemenczynie: Daria Ancewicz, Agata Kudriawcewa, Kaja Tworogal, Daniel Tunkiewicz, Arsenij Kanaszkow i Daniel Stefanowicz. Wszyscy są z Mickun.

Drużyny dziewcząt zostały podzielone na dwie grupy — jedna liczyła pięć zespołów, druga cztery, a chłopców — na dwie grupy po pięć zespołów w każdej.

Dziewczęta z rejonu wileńskiego wygrały wszystkie mecze w grupie, pokonując drużyny z Poniewieża, Solecznik, Szyrwint i Uciany, i trafiły do finałowej czwórki. W finale dziewczęta pokonały drużynę z Wilna wynikiem 3:0, a w walce o pierwsze miejsce odniosły zwycięstwo nad drużyną z Szawli 3:0 i zostały mistrzyniami Litwy.

Dobrze zaprezentowała się również drużyna chłopców z rej. wileńskiego: w swojej grupie pokonali tenisistów stołowych z Poniewieża, Wiłkomierza i Solecznik 3:0 oraz z Wilna 3:1. Walcząc o miejsca 1-4, chłopcy pokonali drużynę z Szawli 3:0, a w meczu finałowym po zaciętej walce pokonali drużynę z Kowna 3:2 i również zostali mistrzami Litwy.

Tenisistki stołowe z rejonu wileńskiego po raz kolejny wywalczyły pierwsze miejsce, a chłopcy zostali mistrzami Litwy po raz pierwszy.
3 maja w Szkole Sportowej im. Taurasa w Wilnie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Litwy w tenisie stołowym wśród dzieci (rocznik 2014 i młodsze). W zawodach wzięli udział najsilniejsi w kraju młodzi tenisiści stołowi — 26 chłopców i 29 dziewcząt. System rozgrywek — „do dwóch przegranych”.

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki z Mickun dobrze się zaprezentowali: K. Tworogal wygrała wszystkie mecze 3:0 i została mistrzynią Litwy; Daria Ancewicz zajęła 10. miejsce; Agata Kudriawcewa — 13. miejsce. Chłopcy również spisali się dobrze: sensacją mistrzostw był Daniel Tunkiewicz, który zajął 2. miejsce; Arsenij Kanaszkow zajął 5. miejsce, a Daniel Stefanowicz — 6.

Markas Vaitonis,
trener tenisa stołowego
Szkoła Sportowa w Niemenczynie

