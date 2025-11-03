CELE KONKURSU:

przybliżenie sylwetki M. K. Čiurlionisa, popularyzacja jego dorobku artystycznego i poszukiwanie więzi z kulturą polską;

wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury polskiej i litewskiej;

formowanie kompetencji komunikacyjnych i cyfrowych;

promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie i artystycznie.

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Polonistów na Litwie

PATRONAT MEDIALNY: Kurier Wileński, TVP Wilno, Wilnoteka

WARUNKI UCZESTNICTWA: konkurs skierowany do uczniów klas 5-10 szkoły podstawowej na Litwie. Udział w konkursie polega na stworzeniu pracy – wykorzystując wybrane narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – mieszczącej się w jednej z podanych kategorii. Zgłoszona praca musi być pracą indywidualną uczestnika (jeżeli praca jest grupowa, to nagrodę rzeczową odbiera lider grupy), wcześniej niepublikowaną i niebiorącą udziału w innych konkursach. Każda szkoła może wytypować do 5 prac na każdym poziomie.

Klasa 5.

Forma: pocztówki okolicznościowe.

Zadanie: przygotowanie pocztówki okolicznościowej z okazji Roku Čiurlionisa – ustalonego przez Sejm RL – z wykorzystaniem dostępnych technologii informacyjnych. Uczestnicy konkursu powinni w sposób kreatywny, oryginalny zaprojektować pocztówkę z umieszczonym na niej tekstem (np. temat konkursu, cytat) oraz obrazem (np. reprodukcja obrazu, rysunek, zdjęcie, symbol), z uwzględnieniem celów konkursu.

Narzędzia TIK: np. Power Point, https://www.canva.com/ , https://www.postermywall.com/ i in.

Klasa 6.

Forma: e-książeczka.

Zadanie: przygotowanie elektronicznej książeczki z wybranymi fragmentami np. wypowiedzi znanych osób o dorobku artystycznym M. K. Čiurlionisa oraz ciekawostkami dotyczącymi jego życiorysu, zainteresowań, osiągnięć, więzi z kulturą polską i in. Książeczka powinna zawierać tekst osadzony we własne obrazy, pobrane z Internetu (z zachowaniem praw autorskich) lub z galerii aplikacji, stronę tytułową, ciekawą okładkę i nie powinna przekraczać 5 stron.

Narzędzia TIK: np. https://www.mystorybook.com/, https://www.storyjumper.com/ , https://bookcreator.com/ i in.

Klasa 7.

Forma: reklama.

Zadanie: przygotowanie reklamy (ok. 1-2 min.) inspirowanej życiorysem i dorobkiem artystycznym M. K. Čiurlionisa. Filmik powinien zawierać jasny przekaz, przyciągającą uwagę formę (hasło, obraz, dźwięk), dopasowanie do grupy docelowej np. apel do współczesnej młodzieży, zachęcający do poznania osobowości i / albo dorobku artystycznego M. K. Čiurlionisa, podkreślenie jego uniwersalności oraz więzi z kulturą polską.

Narzędzia TIK: CapCut, iMovie i in.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Klasa 8.

Forma: interaktywna gra edukacyjna.

Zadanie: stworzenie gry interaktywnej inspirowanej życiorysem i dorobkiem artystycznym M. K. Čiurlionisa, z wykorzystaniem interaktywnych modułów np. labiryntu, teleturnieju, anagramu, testu obrazkowego i in. Gra powinna posiadać tytuł quizu oraz polecenie do zadania. Stworzona aplikacja nie powinna przekraczać 10 pytań / zadań (wśród nich powinny znaleźć się pytania / zadania typu problemowego). Pytania / zadania powinny być wzbogacone mediami: zdjęciem lub materiałem wideo, audio, podane możliwe odpowiedzi oraz punktację. Praca powinna uwzględniać cele konkursu.

Narzędzia TIK: np. Escape room Genially, Wordwall, LearningApps.org i in.

Klasa 9.

Forma: gazetka

Zadanie: stworzenie gazetki internetowej inspirowanej życiorysem i dorobkiem artystycznym M. K. Čiurlionisa. Gazetka powinna zawierać tytuł, miejsce wydania, notkę redakcyjną. Treść powinna obejmować teksty dziennikarskie (reportaż, wywiad, relacja), krótkie formy wypowiedzi pisemnej (ogłoszenie, zaproszenie, poradnik itp.) oraz część rozrywkową z uwzględnieniem celów konkursu. Należy uwzględnić też szatę graficzną (ilustracje, zdjęcia). Objętość pracy 4-6 stron.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Narzędzia TIK: https://www.canva.com i in.

Klasa 10.

Forma: vlog

Zadanie: przygotowanie vlogu (ok. 5 min), w którym w sposób twórczy zostaną zaprezentowane charakterystyczne dla dorobku artystycznego M. K. Čiurlionisa tematy / motywy; odwołania do życiorysu, poszukiwanie więzi z kulturą polską. W filmiku powinny zostać wykorzystane takie środki przekazu jak obraz, ścieżka dźwiękowa, słowo mówione, tekst pisany. Filmik powinien być również zatytułowany, dobrze widziane jest zamieszczenie tekstu u dołu filmiku (ang. subtitle), gdyby dźwięk byłby niewyraźny. Powinny być wskazane źródła wykorzystanych materiałów.

Narzędzia TIK: np. top android aplikacje (telefon) https://youtu.be/1PUIm8PdmBk; top ios aplikacje (telefon) https://youtu.be/RADWSYPeYeQ; microsoft (komputer) – davinci resolve / lightroom / filmora; mac (komputer) – imovie i in.

Organizatorzy zastrzegają prawo do odrzucenia prac konkursowych, jeśli ich zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje bądź zawierają materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych, lub są niezgodne z regulaminem.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac lub ich fragmentów w celach badawczych, reprezentacyjnych, jako materiał ilustrujący itp. W przypadku publikacji prac uczniowskich zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania.

Ocenie nie podlegają prace, do których nie został dodany załącznik ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1.) Uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego – załącznik ze zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2.).

Prace Konkursowe będą oceniane ze względu na oryginalne podejście do tematu, spójność z tematem i walory artystyczne. Ocenie będzie podlegać również nadesłany tekst. Spośród nadesłanych prac, Komisja wybierze po kilka (1-3) prac z każdej kategorii i nagrodzi je. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są rzeczowe, wartościowe nagrody.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA PRACY: zgłoszenie do konkursu następuje wyłącznie drogą mailową na adres konkurs.tik.spl@gmail.com do 19 listopada 2025 r. poprzez wysłanie Pracy Konkursowej w formie skanu, zdjęcia, linku do gry, vlogu, TikToku załączonego do wiadomości mailowej:

Plik przedstawiający pracę konkursową (w formacie png, jpg, jpeg) powinien posiadać w nazwie IMIĘ i NAZWISKO, KLASA uczestnika według schematu: (np. Maria Kowalska, klasa 5c tytuł pracy) oraz TYTUŁ PRACY.

W temacie wiadomości mailowej powinny znaleźć się: KONKURS TIK ROK MIŁOSZA oraz IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA, KLASA według wzoru: (np. KONKURS TIK ROK MIŁOSZA II JAN KOWALSKI).

Ponadto do maila należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik 1. do regulaminu.

W przypadku Uczestników niepełnoletnich, do maila z pracą konkursową należy załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, stanowiący załącznik 2. do regulaminu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Polonistów na Litwie [www.polonista.lt] oraz w mediach społecznościowych, np. w dzienniku polskim na Litwie „Kurier Wileński”. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Do pobrania załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2

IV edycja Konkursu Literackiego z wykorzystaniem narzędzi TIK. „Czesław Miłosz na nowo odkryty” WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Danuta Szejnicka

Prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie