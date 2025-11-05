Więcej
    Startuje VII Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, tym razem w Kiszyniowie i online

    Już 7 grudnia odbędzie się VII Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej (MDEP) — międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Polish Academy of Social Sciences and Humanities (PASSH), poświęcone edukacji polonijnej, nauczycielom, rodzicom i uczniom na całym świecie.

    Afisz VII Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej.
    Tegoroczna edycja odbędzie się w Kiszyniowie (Mołdawia) oraz online, łącząc uczestników z całego świata.

    Najbardziej palące tematy dla Polonii

    W programie znajdą się panele i wykłady koncentrujące się na najbardziej palących tematach dla Polonii. Uczestnicy będą dyskutować o metodyce nauczania języka polskiego jako ojczystego i obcego, zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu oraz pedagogicznych i psychologicznych aspektach rozwoju i funkcjonowania dzieci w szkole.

    Gościem specjalnym będzie Svetlana Gumeni, dyrektor Biblioteki im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie. W wydarzeniu udział wezmą wybitni eksperci i naukowcy z czołowych polskich uczelni. Swój udział potwierdzili m.in.: prof. dr hab. Przemysław Gębal, prof. dr hab. Aneta Lewińska, prof. dr hab. Małgorzata Sitek dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, dr Aleksandra Jędryszek, prof. MANS, dr Ewa Wojtowicz, dr Marcin Zarzecki.

    Podczas wydarzenia ogłoszone zostaną wyniki Międzynarodowych Konkursów na Ucznia Roku i Polonijnego Artystę Roku, a także zaprezentowany zostanie reportaż „Osobowość Polonijna Roku 2025” oraz cykl „Głosy Polonii: światowe spotkania z językiem polskim”. Dzień przed głównym wydarzeniem odbędą się warsztaty dla uczniów z Mołdawii, prowadzone przez dr Klaudię Muchę-Iwaniczko oraz mgr Mirosławę Lipkę.

    Rejestracja na wydarzenie

    Rejestracja: udział stacjonarny: do 30 listopada 2025 r.; udział online: do 4 grudnia 2025 r., godz. 10:00 (EET). Więcej informacji: https://passhlondyn.eu/?page_id=15651

    Patronat honorowy: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) Polish Academy of Social Sciences and Humanities. Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 23.09.2025 w ramach wykonania zadania „Język polski na Wyspach Brytyjskich”.

