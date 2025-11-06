Więcej
    Strona głównaNekrolog

    Świętej Pamięci Michał Runiewicz (1941-2025) — inżynier, przedsiębiorca, społecznik

    W poniedziałek, 3 listopada 2025 roku, w wieku 84 lat, zmarł Michał Runiewicz — inżynier, przedsiębiorca, społecznik, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie.

    Autor: KW
    ŚP. Michał Runiewicz.
    ŚP. Michał Runiewicz

    Czytaj również...

    Urodził się 13 kwietnia 1941 roku w powiecie smorgońskim — na historycznej Wileńszczyźnie. Ukończył Szkołę Średnią nr 12 w Wilnie (1949-1960), a następnie Wydział Fizyki-Mechaniki Wileńskiej Filii Politechniki Kowieńskiej (1963-1968). Po studiach pracował jako inżynier ds. bezpieczeństwa maszyn, a w latach 1971-1996 — jako wykładowca i badacz w Wileńskiej Szkole Samochodowej.

    Był autorem licznych wynalazków i eksperymentów dydaktycznych, m.in. modeli silników i pojazdów w przekroju oraz własnoręcznie zbudowanego samochodu wzorowanego na GAZ-24 Wołga. W końcu lat 80. był współzałożycielem Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Wł. Syrokomli.

    Po utracie pracy z przyczyn politycznych założył — zgodnie z reformą pierestrojki — własny kooperatyw, w którym kontynuował działalność warsztatowo-innowacyjną. W 1992 roku założył pierwsze przedsiębiorstwo przewozów osobowych w niepodległej Litwie — LitPolAuto, które umożliwiło ponowne zjednoczenie Polaków wileńskich z Macierzą.

    Był współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie, a także założycielem i członkiem Wileńskiego Klubu Lotniczego „Aviata”, w którym skonstruował własnoręcznie dwa samoloty wzorowane na Cessnie 150.

    Od 1996 roku wraz z małżonką Stanisławą z Salwińskich prowadził rodzinny hotel RunMiS przy Wileńskim Dworcu Kolejowym, a także wspierał lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne. W 2005 roku nabył posiadłość „Nowy Dwór” w Podbrodziu (koło Zułowa), gdzie planował stworzyć ośrodek rehabilitacyjny dla seniorów oraz urządził muzeum poświęcone Józefowi Piłsudskiemu.

    Wychował z żoną dwie córki — dr Renatę Runiewicz i dr hab. Małgorzatę Runiewicz-Wardyn.

    Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) składa Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia i z wdzięcznością wspomina życzliwość oraz przychylność, jaką Świętej Pamięci Pan Michał Runiewicz okazywał Fundacji i jej inicjatywom.

    EFHR

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Newsy

    Czytanie artystyczne dramatu na podstawie powieści „Inni ludzie” Doroty Masłowskiej

    Aktorzy przeczytają tekst powieści (w tłumaczeniu na jęz. litewski) bez pełnej inscenizacji, skupiając się na interpretacji i emocjonalnym przekazie słów. Reżyserką czytania jest Lina Židonytė. Wydana w 2018 r. przez renomowane Wydawnictwo Literackie...
    Galerie

    Dzień ciasta w Rudominie [Z GALERIĄ]

    W tym roku Centrum Kultury w Rudominie po raz kolejny wzięło udział w tej pięknej i szlachetnej inicjatywie. Placówka zaprosiła wszystkich chętnych do upieczenia swojego ulubionego ciasta, ustalenia ceny...
    Społeczeństwo

    Apel SKOnSR z okazji 11 listopada. „Troska o zachowanie miejsca pamięci”

    Od lat jest to szczególny moment, kiedy przedstawiciele polskich organizacji działających na Litwie — harcerze, uczniowie i nauczyciele, stowarzyszenia społeczne, środowiska dziennikarskie oraz goście z Polski — spotykają się z...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.