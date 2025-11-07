Od lat jest to szczególny moment, kiedy przedstawiciele polskich organizacji działających na Litwie — harcerze, uczniowie i nauczyciele, stowarzyszenia społeczne, środowiska dziennikarskie oraz goście z Polski — spotykają się z przedstawicielami dyplomacji Rzeczypospolitej Polskiej, aby wspólnie uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r. To wydarzenie, które po ponad wieku niewoli przywróciło naszemu narodowi wolność i suwerenność, pozostaje fundamentem naszej tożsamości.

Prawdziwą wartością jest zachowanie miejsca pamięci

Jako organizacja społeczna sprawująca pieczę nad tą wyjątkową nekropolią zwracamy się z prośbą o rozważenie zakupu skromniejszych wieńców, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na renowację pomników na zabytkowym cmentarzu Na Rossie. Pragniemy w ten sposób podkreślić, że prawdziwą wartością jest troska o zachowanie tego miejsca pamięci dla przyszłych pokoleń, a nie okazałość kwiatowych kompozycji.



Datki na renowację zabytków na wileńskiej Rossie można przekazać do puszek kwestujących tego dnia na cmentarzu lub wpłacić na następujące konto:

Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Swedbank, LT027300010119551065

kod organizacji (NIP) 302448884

Z wdzięcznością,

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą