    Apel SKOnSR z okazji 11 listopada. „Troska o zachowanie miejsca pamięci”

    W dniu Narodowego Święta Niepodległości polska społeczność Wilna gromadzi się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu Na Rossie.

    Autor: KW
    Centralne obchody 11 listopada na Litwie skupiają się tradycyjnie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie.
    Od lat polska społeczność Wilna spotyka się z przedstawicielami dyplomacji RP na Rossie, aby wspólnie uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r. | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Od lat jest to szczególny moment, kiedy przedstawiciele polskich organizacji działających na Litwie — harcerze, uczniowie i nauczyciele, stowarzyszenia społeczne, środowiska dziennikarskie oraz goście z Polski — spotykają się z przedstawicielami dyplomacji Rzeczypospolitej Polskiej, aby wspólnie uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r. To wydarzenie, które po ponad wieku niewoli przywróciło naszemu narodowi wolność i suwerenność, pozostaje fundamentem naszej tożsamości.

    Prawdziwą wartością jest zachowanie miejsca pamięci

    Jako organizacja społeczna sprawująca pieczę nad tą wyjątkową nekropolią zwracamy się z prośbą o rozważenie zakupu skromniejszych wieńców, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na renowację pomników na zabytkowym cmentarzu Na Rossie. Pragniemy w ten sposób podkreślić, że prawdziwą wartością jest troska o zachowanie tego miejsca pamięci dla przyszłych pokoleń, a nie okazałość kwiatowych kompozycji.

    Datki na renowację zabytków na wileńskiej Rossie można przekazać do puszek kwestujących tego dnia na cmentarzu lub wpłacić na następujące konto:

    Visuomeninė Rasų kapinių draugija
    Swedbank, LT027300010119551065
    kod organizacji (NIP) 302448884

    Laureatem tegorocznej nagrody „Semper Fidelis” został Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą

    Z wdzięcznością,
    Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą

