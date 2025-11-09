„Trajektorie” na Pohulance Polskiego Teatru „Studio” [GALERIA]

Spektakl odbył się w sobotę 8 listopada. Udokumentował go na zdjęciach nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.
Więcej na temat spektaklu w najbliższych wydaniach dziennika „Kurier Wileński” — w wydaniu codziennym jak i magazynowym.
„Trajektorie” za nami. Wielkie dzieło Polskiego Teatru „Studio” dopełniło ogólnolitewskie obchody 150. rocznicy urodzin wielkiego artysty, Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa. Z napisami w języku litewskim (i na odwrót, w jęzku polskim, jeśli kwestia została powiedziana po litewsku). Zapraszamy do obejrzenia zdjęć „Kuriera Wileńskiego” z wydarzenia, które na Pohulance zgromadziło pełną salę.
