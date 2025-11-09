Więcej
    „Trajektorie” na Pohulance Polskiego Teatru „Studio” [GALERIA]

    „Trajektorie” za nami. Wielkie dzieło Polskiego Teatru „Studio” dopełniło ogólnolitewskie obchody 150. rocznicy urodzin wielkiego artysty, Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa. Z napisami w języku litewskim (i na odwrót, w jęzku polskim, jeśli kwestia została powiedziana po litewsku). Zapraszamy do obejrzenia zdjęć „Kuriera Wileńskiego” z wydarzenia, które na Pohulance zgromadziło pełną salę.

    Autor: KW
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Spektakl odbył się w sobotę 8 listopada. Udokumentował go na zdjęciach nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

    Więcej na temat spektaklu w najbliższych wydaniach dziennika „Kurier Wileński” — w wydaniu codziennym jak i magazynowym.

    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
    Fot. Marian Paluszkiewicz
