Krystynę Adamowicz żegnały szerokie kręgi, w tym media litewskie

Postać rozpoznawalna w mediach litewskich

Krystyna Adamowicz była osobą szeroko rozpoznawalną i cenioną. Na temat jej śmierci informowały czołowe litewskie media, w tym 15min.lt, alfa.lt, TV3, Žmonės.lt oraz Litewskie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

„Jej życie było przykładem cichej, wytrwałej służby społeczeństwu – słowem, czynem i pamięcią. Krystyna Adamowicz pozostanie symbolem wierności tradycjom, miłości do Wilna i bezinteresownej pracy dla wspólnego dobra” — czytamy w komunikacie Litewskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

„Jak donosi wydawana na Litwie gazeta w języku polskim »Kurier Wilenski«, w wieku 87 lat zmarła Krystyna Adamowicz – znana dziennikarka, doskonale rozpoznawalna i zasłużona dla społeczności polskiej w Litwie działaczka społeczna, wielokrotnie nagradzana, a w 2022 roku wybrana »Polką Roku 2022«” – czytamy na portalu Žmonės.lt (grupy 15min).

W TV3 Krystyna Adamowicz została nazwana „oddaną strażniczką tożsamości litewskich Polaków”.

„Napisała setki artykułów o historii, kulturze i życiu codziennym Polaków w Wilnie. W każdym z nich dało się wyczuć troskę o zachowanie języka polskiego, tradycji i pamięci historycznej” – czytamy na portalu alfa.lt.

Polskie media na Litwie żegnały koleżankę

Naszą redakcyjną koleżankę żegnały również polskie media na Litwie. O śmierci wybitnej Polki informowały takie media jak TVP Wilno, ZW.lt, Wilnoteka, L24.lt, polska redakcja LRT.

Wszystkie portale odnotowały jej nagrody, w tym Odznakę Zasłużona dla Kultury Polskiej, Złoty Krzyż Zasługi RP, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP, Grand Prix w konkursie dziennikarskim „Orle Pióro”, wspomniano ją jako zdobywczynię tytułu „Osobowość Roku Warmii i Mazur 2010”, laureatkę tytułu „Polak Roku 2022”.

Renata Dunajewska na portalu LRT zwróciła uwagę na jej pracę z redakcją Radia Litewskiego.

„Z sercem oddana pracy dziennikarskiej, przez wiele lat współpracowała z redakcją »Czerwonego Sztandaru« oraz w latach 60-tych z polską redakcją Radia Litewskiego, gdzie współtworzyła audycje, reportaże i rozmowy dokumentujące życie Polaków na Wileńszczyźnie” – czytamy na portalu LRT.

Dziennikarkę żegnała też Polska

Krystynę Adamowicz żegnały także media w Polsce. O redakcyjnej koleżance napisała korespondentka Polskiej Agencji Prasowej na Litwie, Aleksandra Akińczo, w notce prasowej. Na tę notkę powołały się inne portale, m.in. portal historyczny Dzieje.pl.

Portal RMF24.pl napisał, że Krystyna Adamowicz „była nie tylko autorytetem dziennikarskim, ale także filarem polskiej społeczności na Wileńszczyźnie”.

Na łamach „Kuriera Wileńskiego” kondolencje zamieścił Grzegorz Marek Poznański, chargé d’affaires RP na Litwie, pisząc, że „jej pasja do dziennikarstwa oraz nieoceniony wkład w pielęgnowanie pamięci o polskich tradycjach i kulturze pozostaną w naszej pamięci”.

„Macierz Szkolna” zaznaczyła, że Adamowicz była „bezgranicznie oddana wszystkiemu, co polskie”. Polski Teatr „Studio” zaznaczył, że zapamięta ją jako „niezwykle życzliwą, wrażliwą i oddanej swojej pracy dziennikarkę, której słowo miało moc łączenia ludzi”.

Klub Weteranów „Wilii” również podkreślił życzliwość i serdeczność „niestrudzonej działaczki na rzecz polskiej społeczności na Wileńszczyźnie”.

Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie, rzeczona legendarna „Piątka”, w kondolencjach podkreśliło, że Adamowicz była „przyjaciółką młodzieży szkolnej, oddaną pracy w krzewieniu polskości na Wileńszczyźnie”.

Wyrazy współczucia przekazał też burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, z którym za życia współpracowała Adamowicz – Jacek Wiśniowski. Kondolencje przekazał też mrągowski oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, podkreślając „pamięć o wielkiej Polce z Wilna”.