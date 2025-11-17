Więcej
    Koncert „Ptasi śpiew. Wizerunki kobiet w pieśniach współczesnych litewskich kompozytorów’’

    23 listopada 2025 r. o godz. 15:00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach odbędzie się koncert „Ptasi śpiew. Wizerunki kobiet w pieśniach współczesnych litewskich kompozytorów”. Wykonanie: Renata Dubinskaitė (mezzosopran) oraz Jonė Punytė-Svigarienė (fortepian). WSTĘP WOLNY!

    Większą część programu „Ptasi śpiew” stanowią pieśni współczesnych litewskich kompozytorek, ukazujące poruszające opowieści i tematy, silne emocjonalne oraz duchowe stany autorek.

    W programie znajdą się utwory następujących litewskich kompozytorów: Raminty Šerkšnytė, Dalii Raudonikytė, Zity Bružaitė, Lorety Narvilaitė, Anatolijusa Šenderova, Algirdasa Martinaitisa.

    Program, koncentrujący się na świecie przeżyć kobiety i formach twórczej ekspresji, odzwierciedla różnorodne doświadczenia miłości, macierzyństwa, tęsknoty oraz kruchości istnienia. Ukazują się one w relacji muzyki z obrazami i narracjami zaczerpniętymi z mitologii, folkloru, religii oraz poezji.

    Organizator wydarzenia:

    VšĮ „Tempo primo”

    Partner:

    Centrum Kultury w Solecznikach

    Wydarzenie finansują:

    Litewska Rada Kultury
    Samorząd Rejonu Solecznickiego

    Projekt „Witaj, świecie muzyki” w Pałacu Balińskich w Jaszunach

    Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

