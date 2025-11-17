Większą część programu „Ptasi śpiew” stanowią pieśni współczesnych litewskich kompozytorek, ukazujące poruszające opowieści i tematy, silne emocjonalne oraz duchowe stany autorek.
W programie znajdą się utwory następujących litewskich kompozytorów: Raminty Šerkšnytė, Dalii Raudonikytė, Zity Bružaitė, Lorety Narvilaitė, Anatolijusa Šenderova, Algirdasa Martinaitisa.
Program, koncentrujący się na świecie przeżyć kobiety i formach twórczej ekspresji, odzwierciedla różnorodne doświadczenia miłości, macierzyństwa, tęsknoty oraz kruchości istnienia. Ukazują się one w relacji muzyki z obrazami i narracjami zaczerpniętymi z mitologii, folkloru, religii oraz poezji.
Organizator wydarzenia:
VšĮ „Tempo primo”
Partner:
Centrum Kultury w Solecznikach
Wydarzenie finansują:
Litewska Rada Kultury
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego