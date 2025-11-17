Młodzi pod presją: niepokój finansowy i pogoń za stabilnością

Napięcia finansowe codziennością młodych

Aż 64 proc. młodych dorosłych w wieku 18-29 lat regularnie doświadcza niepokoju finansowego. Mimo rosnących dochodów, wielu z nich żyje ponad stan, pod wpływem otoczenia i mediów społecznościowych.

Z badania przeprowadzonego przez firmę Spinter tyrimai na zlecenie Instytutu Finansowego Swedbank wynika, że ponad połowa młodych dorosłych na Litwie przynajmniej kilka razy w miesiącu odczuwa stres związany z pieniędzmi. Wprawdzie odsetek ten spadł o 7 proc. w porównaniu z rokiem 2023, jednak problem wciąż pozostaje powszechny.

„Chociaż niepokój finansowy jest dość powszechny wśród młodych ludzi, dobrą wiadomością jest to, że co najmniej kilka razy w miesiącu odczuwa go o 7 procent mniej respondentów niż w 2023 r. (…). Najprawdopodobniej ma na to wpływ stabilny wzrost średniego wynagrodzenia osób w tej grupie wiekowej” — mówi Justina Bagdanavičiūtė, kierowniczka ds. wiedzy finansowej w Swedbank.

Wysokie oczekiwania, ale niskie dochody

Z badania wynika, że 68 proc. młodych ludzi chciałoby zarabiać co najmniej 1,5 tys. euro miesięcznie, jednak w rzeczywistości dochody 69 proc. z nich są niższe. Aż 41 proc. zarabia poniżej 1 tys. euro, a 28 proc. otrzymuje od 1 do 1,5 tys. euro. Tylko 30 proc. osiąga wyższe zarobki.

„Na jakość życia, jaką możemy zapewnić sobie dzięki uzyskiwanym dochodom, wpływ ma nie tylko ich wysokość, ale także inne, obiektywne i subiektywne, czynniki” — komentuje Justina Bagdanavičiūtė.

Jednym z istotnych czynników wpływających na decyzje finansowe młodych ludzi jest otoczenie społeczne. 75 proc. badanych przyznało, że zdarzyło im się wydać więcej pieniędzy w towarzystwie bliskich, niż mogli sobie na to pozwolić.

74 proc. respondentów przyznało, że treści publikowane w sieciach społecznościowych wpływają na ich postrzeganie stylu życia i sytuacji finansowej innych. Co więcej, 40 proc. młodych deklaruje, że dokonało zakupu pod wpływem takich treści, mimo braku wystarczających środków.

Finansowa odpowiedzialność

Mimo trudności finansowych, młodzi Litwini podejmują próby budowania swojej stabilności ekonomicznej. 29 proc. z nich posiada rezerwy finansowe na 1-3 miesiące, a 26 proc. zgromadziło oszczędności przekraczające trzymiesięczne dochody. Jednocześnie 45 proc. przyznaje, że bez dochodu przeżyłoby miesiąc lub krócej.

„Gromadzenie rezerw finansowych na wypadek krótkoterminowych wyzwań finansowych oraz oszczędzanie na przyszłość to jedne z najważniejszych elementów, które mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia niepokoju finansowego” — zauważa Bagdanavičiūtė.

Eksperci podkreślają, że mimo trudnych warunków młodzi dorośli starają się podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe. 30 proc. młodych inwestuje, a 33 proc. samodzielnie odkłada środki w funduszach emerytalnych II lub III stopnia. Kluczowe dla poprawy ich sytuacji jest jednak lepsze dopasowanie stylu życia do realnych możliwości oraz ograniczenie wpływu mediów społecznościowych.

„Powinni również zatrzymać się, określić swoje potrzeby i możliwości, spróbować ograniczyć negatywny wpływ treści w mediach społecznościowych na swoje samopoczucie, aby zapewnić sobie większą równowagę finansową i emocjonalną” — podsumowuje Justina Bagdanavičiūtė.



