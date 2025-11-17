Forum AgriFood’25 o przyszłości sektora

Organizatorem forum jest Agrifood Lithuania, która zapowiada, że tegoroczna edycja będzie największa w historii.

Organizowane po raz szósty forum „AgriFood’25” odbędzie się 26 listopada w Pałacu Władców w Wilnie. Wydarzenie skupia się na przyszłości sektora rolno-spożywczego – uczestnicy będą rozmawiać o kierunkach wynalazków, polityce i inwestycjach koniecznych do budowy systemu żywnościowego w Europie.

„W tym roku Forum jest wyjątkowe, ponieważ szczególną uwagę poświęcimy dyskusjom na temat przyszłości sektora. Będziemy rozmawiać nie tylko o perspektywie kilku lat, ale wraz z decydentami politycznymi, liderami biznesu, naukowcami i innowatorami spróbujemy przewidzieć, co czeka nas w dłuższej perspektywie” – powiedziała Kristina Šermukšnytė, dyrektor generalna organizatora Agrifood Lithuania.

Wyjaśniła też, co będzie priorytetem forum.

„Chcemy omówić rynki kredytów węglowych i tworzone narzędzia w Litwie, lasy kraju i ich zrównoważone wykorzystanie, a także szczególnie aktualny temat energii i znaczenie efektywności energetycznej w tych niestabilnych czasach” — dodała.

Tydzień AgroMaistas

W ramach Tygodnia AgroMaistas (lit. AgroŻywność) odbędzie się szereg wydarzeń skierowanych do startupów (czyli do młodych przedsiębiorstw, które jeszcze szukają swojego modelu biznesowego), przedsiębiorców i naukowców. Od 24 do 26 listopada potrwa międzynarodowy hackathon ENACT, gromadzący uczestników z dziewięciu krajów europejskich. Projekt ENACT to skrót od „Enabling Social Innovation Entrepreneurship in Agri-food through Digital Transition” – czyli, tłumacząc dosłownie, „umożliwianie innowacji społecznej w sektorze agrarnym poprzez cyfrowe przekształcenie”. Jednym słowem – próba odpowiedzi na pytanie, jak unowocześnienie rolnictwa może zmienić społeczeństwo. Chodzi o to, by małe i średnie przedsiębiorstwa działające w gospodarce społecznej mogły wykorzystywać cyfrowe technologie, nowe modele biznesowe i współpracę transgraniczną.

Równolegle odbędzie się program akceleracyjny INNOVATE EU, skierowany do litewskich nowo powstających firm wprowadzających przełomowe technologie. Dwudniowe warsztaty poprowadzi Daina Kleponė, ekspertka ds. innowacji z VILNIUS TECH.

Inicjatywa Agrifood Lithuania

Wraz z największą na świecie społecznością zajmującą się innowacjami w dziedzinie żywności EIT Food, Agrifood Lithuania już piąty rok z rzędu organizuje laboratorium wyzwań „Hack AgriFood’25”. Jest to wydarzenie, podczas którego przedstawiciele różnych dziedzin, pracując w zespołach, poszukują kreatywnych rozwiązań dla wyzwań ekosystemowych postawionych przez organizatorów, a w tym roku rywalizują również o nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. euro.

Tydzień AgroMaistas zakończy wizyta międzynarodowej inicjatywy SIXFOLD w Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych (FTMC). Uczestnicy poznają działalność tzw. żywych laboratoriów i ich rolę w tworzeniu nowych technologii dla przemysłu.

