Święto Niepodległości RP na Laudzie

„Złota jesień” w Pacunelach

W ramach obchodów Święta Niepodległości w Pacunelach odbył się VIII Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień”. W Pacunelach rodacy spotkali się w Domu Kultury. Na święto przybyła życzliwa i zawsze pomocna Polakom starosta Skėmiai Ingrida Gladkienė. Gości zabawiał zespół „Šeduvėlė” z Szadowa i Jolita Dvilienė. Podstawowym akcentem święta były skoczne występy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” powstał w 1999 r. Założycielem i kierownikiem zespołu jest Grzegorz Rzymowski, choreografem — Małgorzata Wardak. Przy zespole funkcjonuje kapela muzyczna pod kierownictwem Mariusza Chruściela. W zespole tańczy obecnie ze 150 osób w wieku od 9 do 19 lat. Dotychczas zespół wystąpił na ponad 450 koncertach w kraju i za granicą. Na swoim koncie ma 60 zagranicznych wojaży artystycznych. ZPiT Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” odwiedził z koncertami m.in.: Irlandię, Niemcy, Francję, Hiszpanię, Włochy, Grecję, Czarnogórę, Bułgarię, Węgry, Czechy, Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię i wiele innych. W repertuarze zespołu znajdują się polskie tańce narodowe: polonez, krakowiak i kujawiak z oberkiem oraz tańce lubelskie, suita tańców i przyśpiewek rzeszowskich, tańce i przyśpiewki podlaskie, tańce i piosenki starej, przedwojennej Warszawy i wiele innych.

Cieszymy się, że mogliśmy gościć na Laudzie tak wspaniały zespół i wspólnie świętować polską kulturę oraz niepodległość — ponad granicami.

Wszystkim artystom dziękujemy za wspaniałą atmosferę, piękne chwile na scenie i poza nią, wspólne śpiewy, tańce i rozmowy po koncertach

| Fot. kiejdany.org

Obchody w Kiejdanach i wdzięczność za wsparcie

8 listopada w Kiejdanach rodacy spotkali się w Centrum Wielokulturowym. Obchody Święta Niepodległości RP połączono z 25-leciem Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, którego celem jest kultywowanie trwania w polskości na Laudzie i Żmudzi. Zostało ono założone jesienią 2000 r. na bazie Oddziału ZPL LAUDA.

Za wspieranie naszej działalności jesteśmy wdzięczni Ambasadzie RP, wcześniej Konsulatowi Generalnemu RP, Senatowi RP i MSZ przez fundacje: „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Oświata Polska za Granicą, Departamentowi Mniejszości Narodowych RP, Oddziałowi ZPL rejonu Wileńskiego. Kilka naszych projektów festynowych uzyskało również wsparcie Samorządu Rejonu Kiejdańskiego, któremu wdzięczni jesteśmy za udostępnienie pokoiku 17 mkw. w szkole na siedzibę SPK w Kiejdanach, z której korzystamy już ponad 10 lat. Za tegoroczne wsparcie na utrzymanie siedziby dziękujemy Stowarzyszeniu „Odra-Niemen”.

Jesteśmy w stanie działać dzięki tysiącom życzliwych osób z Europy Zachodniej, (szczególnie z Francji, Anglii), czeskiego polskiego Zaolzia, szczególnie z różnych zakątków Polski oraz Łotwy i Wileńszczyzny. Wspierali naszą działalność również rodacy ze Szwecji i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dzięki przyjaznej współpracy z bratem Robem oraz późniejszej współpracy ze śp. Rytisem Gaule z Uciany organizowaliśmy tygodniowe pobyty w klasztorze Taizé we Francji, na noworoczne spotkania jeździliśmy do różnych miast Europy Zachodniej.

Podczas całej działalności wspomagało działalność stowarzyszenia tysiące osób z Polski, Czech, Łotwy, Litwy i nie tylko. Nazwiska wielu z tych osób można odnaleźć w „Kronice Laudańskiej” (2021).

Wdzięczni za życzliwość i wszelkie wsparcie jesteśmy dla: śp. Haliny Orzechowskiej i Janusza Benedykta Borowego z Ełku, śp. ks. Krzysztofa Jerzego Bojko, Zofii Rycharskiej, Barbary Grąziewicz-Chludzińskiej i Wiesława Pietrzaka z Węgorzewa, wieloletniego burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko, wydawcy Macieja Zarębskiego z Zagnańska, Anny Groszek z Celestynowa, śp. Bernadety Geikini-Tolstowej z Rezekne (Rzerzycy) na Łotwie, poety Wacława Turka z Krosna, dr Teresy Kaczorowskiej z Ciechanowa, prezesa MK PZKO Jana Ryłko i Leszka Richtera z czeskiego Zaolzia, wieloletniego wójta Gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego, wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszuli Wołosiewicz, Barbary Siedleckiej z Małkini Górnej, Krzysztofa Krzemińskiego z Warszawy, Czesława Wojniusza z Olsztyna, ks. Mirosława Huleckiego z Rzymskokatolickiej Parfii św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie, burmistrz Giżycka Ewy Ostrowskiej, o. Emiliana (Władysława Bojko) z Kowna, europarlamentarzysty, prezesa ZPL Waldemara Tomaszewskiego jak i dla wielu, wielu innych.

Nasi pomocnicy w ostatnich latach: starosta Skėmiai w rej. radziwiliskim — Ingrida Gladkienė, kierownik datnowskiej fili CK w Akademii Danguolė Špokienė. Wolontariusze: Danutė Kriščiūnienė i Regina Czyrycka z Poniewieża, Birutė Gadišauskienė z Janowa, Giedrius Makarevičius, Remigius Szigždinis, Waleria Wansewicz, Władysława Gosztowt, Nina Milienė, Narciza Czyczkowska, Wanda Gudawicz, Nijolė Stasiūnienė, Janina Galilejewa, Krystyna Kobylińska, Raisa Knistautienė, Janina Vintienė, Genovaitė Bičkienė i wielu innych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywną współpracę.

W ramach obchodów Święta Niepodległości w Pacunelach odbył się VIII Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień”

| Fot. kiejdany.org

Goście uroczystości

Na święto do Kiejdan przybyli: Chargé d’affaires a.i. Grzegorz Marek Poznański, zastępca mera Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Danutė Mykolaitienė, doradca mera Vilija Mockuvienė, dyrektor I LO im. Kościuszki w Łukowie oraz twórca i dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” Grzegorz Rzymowski, wiceprezes Stowarzyszenia Odra-Niemen Eugeniusz Gosiewski z Wrocławia, Norbert Klimek z Warszawy, Paweł Cichocki z Pułtuska, Gabriel Ceballos z Pruszkowa, kierownik Centrum Wielokulturowego Audronė Pečiūlytė, prezes Oddziału ZPL Lauda, przedstawiciel Szlachty Laudańskiej Władysław Gosztowt, prezes Kowieńskiego Oddziału ZPL Andrzej Rymkiewicz, prezes filii kiejdańskiego PUTW w Kownie, wieloletnia prezes kowieńskiego Oddziału ZPL Franciszka Abramowicz, kierownik szumskiej filii Centrum Kultury w Rudominie Krystyna Najmowicz, malarka Birutė Gadiszauskienė z Janowa, prezes Koła ZPL w Poniewieżu i poniewieskiej filii kiejdańskiego PUTW Regina Czyrycka, kierownik jedynego Polskiego Zespołu na Żmudzi „Issa” Waleria Wansewicz z Kiejdan.

Podczas koncertu w Kiejdanach wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej (kier. Grzegorz Rzymowski, Łuków); zespoły: „Poznaj siebie” (kier. Lech Pietkiewicz, Szumsk), „Kotwica” (kier. Andrzej Rymkiewicz, Kowno), „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany).

Po koncercie zebrani mieli spotkanie integracyjne w restauracji Domu Greja.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Dla rodaków rozproszonych po Laudzie był to dzień pełen wzruszeń, radości i muzyki, który na długo pozostanie w pamięci.

Ze szczególnie ogromną serdecznością i entuzjazmem przez publiczność były przyjęte występy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”.

Wszystkim artystom dziękujemy za wspaniałą atmosferę, piękne chwile na scenie i poza nią, wspólne śpiewy, tańce i rozmowy po koncertach.

Imprezę dofinansowali: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Oddział ZPL rej. wileńskiego.

Inf. kiejdany.org