Stanowisko „Kuriera Wileńskiego” w sprawie zachowania TVP Wilno

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” dobrze rozumie potrzebę wewnętrznej reorganizacji, jaką co jakiś czas przechodzi większość mediów, w tym również nasza redakcja, jednak każda taka reorganizacja powinna zapewniać podniesienie poziomu mediów poddawanych reorganizacji, a nie osłabiać je. Redukcja znacznej liczby programów telewizyjnych zapewne nie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności polskiej telewizji na Litwie.

Założona przez sześciu laty TVP Wilno w ciągu tych lat stała się bardzo ważnym polskim medium na Litwie. Odgrywa znaczącą rolę w życiu społeczności polskiej na Litwie. Przez ten niedługi okres TVP Wilno wiele zrobiło dla zachowania tożsamości narodowej Polaków na Litwie oraz ich konsolidacji. Polska telewizja na Litwie odgrywa także ważną i pozytywną rolę w dialogu polsko-litewskim. Programy informacyjne, publicystyczne, kulturalne, edukacyjne, historyczne, młodzieżowe stały się nieodłącznym elementem życia polskiego na Litwie. Szczególne ważną rolę TVP Wilno odgrywa w dziedzinie przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” apeluje o skorygowanie planowanej reorganizacji TVP Wilno, tak aby pozytywnie przyczyniła się do dalszego rozwoju polskiej telewizji na Litwie. Jest to w interesie Polski, Litwy, a przede wszystkim społeczności polskiej na Litwie.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego”