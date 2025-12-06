Więcej
    Litwa zapłaci za szkolenie psów przewodników. Zniesiono jeden wymóg dla trenerów

    Od przyszłego roku Litwa zmienia zasady dotyczące psów przewodników, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować. Rząd podał konkretne wytyczne.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Psy asystenci.
    Państwo dofinansuje szkolenie psów przewodników | Fot. Freepik

    Zwrot kosztów do 90 proc.

    Od 1 maja 2026 roku osoby z niepełnosprawnościami na Litwie będą mogły ubiegać się o refundację kosztów szkolenia psów-asystentów. Sejm w czwartek 27 listopada zatwierdził pakiet ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy (SADM).

    Zgodnie z nowymi przepisami, osoba niepełnosprawna otrzyma dofinansowanie w wysokości do 90 proc. rzeczywistych kosztów szkolenia psa asystującego, jednak nie więcej niż równowartość 300 podstawowych świadczeń socjalnych — obecnie to 21 tys. euro.

    Prawo gwarantuje swobodne poruszanie się z psem przewodnikiem w przestrzeni publicznej, budynkach bez względu na ich funkcję oraz do korzystania z transportu publicznego i taksówek.

    Nowe prawo znosi obowiązek posiadania przez trenerów psów asystujących międzynarodowej akredytacji. Szkoleniem będą mogły zajmować się także osoby fizyczne i prawne bez takiego certyfikatu. Jest jedno „ale” — aby zapewnić jakość szkoleń, ministerstwo opracuje szczegółowe wymagania dla szkoleniowców.

    Większa samodzielność osób niepełnosprawnych

    Minister opieki socjalnej i pracy Jūratė Zailskienė podkreśliła, że psy przewodniki znacząco poprawiają jakość życia osób z niepełnosprawnościami, lecz dotychczas barierą były koszty sięgające nawet 25-30 tys. euro.

    „Cieszę się, że udało nam się zainicjować zmiany w przepisach i że w końcu państwo będzie rekompensować osobom niepełnosprawnym koszty szkolenia psów pomocniczych. Ważne jest również to, że zostanie zapewnione prawo do korzystania z ich pomocy w miejscach publicznych” — powiedziała minister Jūratė Zailskienė.

    Od szczenięcia do asystenta
