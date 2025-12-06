Zwrot kosztów do 90 proc.

Od 1 maja 2026 roku osoby z niepełnosprawnościami na Litwie będą mogły ubiegać się o refundację kosztów szkolenia psów-asystentów. Sejm w czwartek 27 listopada zatwierdził pakiet ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy (SADM).

Zgodnie z nowymi przepisami, osoba niepełnosprawna otrzyma dofinansowanie w wysokości do 90 proc. rzeczywistych kosztów szkolenia psa asystującego, jednak nie więcej niż równowartość 300 podstawowych świadczeń socjalnych — obecnie to 21 tys. euro.

Prawo gwarantuje swobodne poruszanie się z psem przewodnikiem w przestrzeni publicznej, budynkach bez względu na ich funkcję oraz do korzystania z transportu publicznego i taksówek.

Nowe prawo znosi obowiązek posiadania przez trenerów psów asystujących międzynarodowej akredytacji. Szkoleniem będą mogły zajmować się także osoby fizyczne i prawne bez takiego certyfikatu. Jest jedno „ale” — aby zapewnić jakość szkoleń, ministerstwo opracuje szczegółowe wymagania dla szkoleniowców.

Większa samodzielność osób niepełnosprawnych

Minister opieki socjalnej i pracy Jūratė Zailskienė podkreśliła, że psy przewodniki znacząco poprawiają jakość życia osób z niepełnosprawnościami, lecz dotychczas barierą były koszty sięgające nawet 25-30 tys. euro.

„Cieszę się, że udało nam się zainicjować zmiany w przepisach i że w końcu państwo będzie rekompensować osobom niepełnosprawnym koszty szkolenia psów pomocniczych. Ważne jest również to, że zostanie zapewnione prawo do korzystania z ich pomocy w miejscach publicznych” — powiedziała minister Jūratė Zailskienė.