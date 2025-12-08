Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Meteobalony z Białorusi. Litwa szykuje „nadzwyczajne decyzje”

    Litwa może wkrótce podjąć decyzje, które wpłyną na tysiące podróżnych i zaostrzą relacje z sąsiadami. Rząd rozważa zarówno wstrzymanie połączeń z Białorusią, jak i ogłoszenie stanu wyjątkowego — powodem są działania uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    „Sugerowałbym wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i pozostanie w nim przez jakiś czas, obserwowanie, jak nam idzie” — zaznaczył komisarz generalny policji Arūnas Paulauskas | Fot. Žygimantas Gedvila, ELTA

    Czytaj również...

    Trwają rozważania nad wstrzymaniem przewozów

    W ślad za inicjatywą Łotwy dotyczącą zawieszenia regularnych połączeń pasażerskich do Rosji i Białorusi, litewski minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz zapowiedział analizę podobnych kroków na Litwie.

    „To z pewnością jeden z takich środków. Pytanie tylko, jak wpłynęłoby to na reżim białoruski — czy byłoby to dla niego bolesne, czy może nie byłoby to dla niego zbyt bolesne, a nawet bardziej wzmocniłoby wrogie nastroje wobec Unii Europejskiej i innych krajów. Myślę, że w tym przypadku należy to naprawdę rozważyć, trzeba poczekać i zobaczyć, jak się sprawy potoczą” — powiedział minister.

    Kwestia ta ma być omówiona na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Litwy, Polski i Łotwy w Brukseli. Jak zaznaczył Kondratowicz, decyzja powinna mieć charakter skoordynowany.

    Z danych Administracji Bezpieczeństwa Transportu Litwy (LTSA) wynika, że obecnie między Litwą a Białorusią funkcjonują 24 trasy autobusowe. Codziennie granicę przekracza 25 autobusów w obie strony — 16 przez przejście w Miednikach, 9 przez Soleczniki.

    Coraz poważniejsze zakłócenia powodują nielegalne przeloty balonów i dronów z Białorusi. W 2025 r. doszło już do 599 przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej przez balony i 197 przez drony. Ataki te zakłóciły 320 lotów, dotknęły 47 tys. pasażerów i doprowadziły do zamknięcia lotnisk przez blisko 60 godzin.

    Kłopoty z powodu balonów przemytniczych. Artur Płokszto: „Potrzebny specjalny dron”

    Rząd szykuje się do wprowadzenia stanu wyjątkowego

    Projekt ogłoszenia stanu wyjątkowego został zarejestrowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z przepisami rząd może wprowadzić taki reżim, jeśli skutki nadzwyczajnego zdarzenia obejmują dwa lub więcej samorządów lub jeśli ich usunięcie wymaga zewnętrznych zasobów.

    W odpowiedzi na sytuację premier Inga Ruginienė przeprowadziła konsultacje z liderami parlamentarnych frakcji.

    „Wystarczy podjąć decyzje, które są konieczne w zaistniałej sytuacji. Opozycja przedstawiła inną propozycję. Jak stwierdziła premier, oceni tę propozycję po konsultacjach. Jednak na razie służby twierdzą, że wystarczy sytuacja nadzwyczajna” — powiedziała Orinta Leiputė, przewodnicząca frakcji Socjaldemokratycznej Partii.

    Część opozycji opowiada się za ogłoszeniem stanu wyjątkowego, a nie jedynie sytuacji nadzwyczajnej. Takie stanowisko przedstawili m.in. lider demokratów Saulius Skvernelis oraz przewodnicząca Ruchu Liberalnego Viktorija Čmilytė-Nielsen.

    „Moim zdaniem powinna zostać ogłoszona sytuacja nadzwyczajna, co pozwoliłoby na wprowadzenie bardzo poważnych ograniczeń dla osób postronnych odwiedzających wrażliwe terytoria, umożliwiłoby działanie wojska i odciążyłoby organy ścigania, zwłaszcza policję” — stwierdził Saulius Skvernelis, lider Związku Demokratów „W imię Litwy”.

    „Sytuacja nadzwyczajna jest dość łagodnym reżimem, biorąc pod uwagę, jak wielkim wyzwaniem jest to zadanie. Stan wyjątkowy naprawdę uwolniłby ręce naszym służbom, aby walczyć z tym problemem na miejscu” — stwierdziła Čmilytė-Nielsen przewodnicząca Ruchu Liberalnego.

    Komisarz generalny policji Arūnas Paulauskas zaznaczył, że planowane ogłoszenie stanu nadzwyczajnego w związku z kryzysem białoruskim może wzmocnić skuteczność działań wobec przestępstw przemytu lotniczego.

    „Ogłoszenie stanu nadzwyczajnego może zwiększyć zaangażowanie wojska i jego rzeczywiste uprawnienia, pomagając policji i innym instytucjom w wykonywaniu (pracy – red.), co jest naprawdę niezwykle ważne” — powiedział.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaOpr. J. B. na podst. BNS

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Podwójne zabójstwo, Kowno w żałobie. Podejrzany zatrzymany po dwóch dobach obławy

    W piątek 5 grudnia w Kownie, po brutalnym zabójstwie dwóch młodych kobiet, zatrzymano podejrzanego o zbrodnię. Mężczyzna przyznał się do winy, ale wciąż pozostaje wiele pytań.
    Społeczeństwo

    Litwa zapłaci za szkolenie psów przewodników. Zniesiono jeden wymóg dla trenerów

    Zwrot kosztów do 90 proc. Od 1 maja 2026 roku osoby z niepełnosprawnościami na Litwie będą mogły ubiegać się o refundację kosztów szkolenia psów-asystentów. Sejm w czwartek 27 listopada zatwierdził...
    Społeczeństwo

    Bez kasku hulajnogą nie pojeździsz. Litwa wprowadza nowe zasady dla wszystkich

    Koniec wyjątków — kaski dla każdego Dotychczas obowiązek noszenia kasków dotyczył jedynie osób poniżej 18. roku życia oraz tych, którzy poruszali się po jezdni. od przyszłego roku regulacja obejmie wszystkich użytkowników...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.